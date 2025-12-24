ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচনৰ নমিনেচন দিয়াৰ পূৰ্বে সন্তান দুটা ভাৰতীয় কৰিবনে নাই ? গৌৰৱ গগৈক প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাক লৈ ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী । নাহৰকটীয়া সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।

Assam CM Namrup visit
নাহৰকটীয়া সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 24, 2025 at 7:17 PM IST

4 Min Read
ডিব্ৰুগড়: ‘‘... অসমৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আৰু দুটা ল'ৰা-ছোৱালী বৃটেইনৰ হ'ব । ইলেকচনৰ নমিনেচন দিয়াৰ আগতে ল'ৰা-ছোৱালী দুটাক ভাৰতীয় কৰিবনে নাই এইটো সোধক’’ - গৌৰৱ গগৈৰ সন্তান আৰু পত্নীৰ বিদেশী নাগৰিকত্ব সন্দৰ্ভত পুনৰ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী । বুধবাৰে নাহৰকটীয়াত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ পাকিস্তান লিংক আৰু পৰিয়ালৰ নাগৰিকত্বক লৈ গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।

নিৰ্বাচনৰ নমিনেচন দিয়াৰ পূৰ্বে সন্তান দুটা ভাৰতীয় কৰিবনে নাই ? গৌৰৱ গগৈক প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গৌৰৱৰ দুই পুত্ৰ ভাৰতীয় নহয়

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিয়া ডেডলাইন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা, মই নহয়, মই কিয় গৌৰৱ গগৈৰ ডেডলাইন মানিম । মই গৌৰৱ গগৈৰ পৰা খাই-বৈ থকা নাই । কংগ্ৰেছৰ নেতা এজনেই ৪৮ খন‌ আসন মুছলমানৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব লাগে বুলি কোৱাৰ পাছতো কিয় বহিষ্কাৰ কৰা নাই । মোৰ যেতিয়া মন যাব মই তেতিয়াই গৌৰৱৰ পাকিস্তানৰ লিংক ৰাজহুৱা কৰিম । গৌৰৱৰ দুই পুত্ৰ ভাৰতীয় নহয়, তেওঁ নিজেই দেখোন স্বীকাৰ কৰিলে । এবছৰ হ'ল অভিযোগ কৰাৰ, দুই পুত্ৰক তেওঁ কিয় এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় কৰা নাই ।"

কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাত এই পৰ্যন্ত দুজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু

অনুষ্ঠানৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰ্বি আংলঙত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কয়, "কালি এজন কাৰ্বি যুৱকৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হৈছে । একাংশ লোকে দোকান জ্বলাই দিয়া বাবে দোকানৰ ভিতৰত থকা এজন দিব্যাংগ যুৱক জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হয় । কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাত এই পৰ্যন্ত দুজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কেইবাজনো ব্যক্তি আহত হৈছে । আজি পুৱাৰে পৰা পৰিস্থিতি শান্ত হৈছে । ডি জি পিয়ে নিজেই তাত থাকি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে । মই ভাবোঁ খেৰণিৰ পৰিস্থিতি আজি বিয়লিলৈকে শাম কাটিব । ৰাইজৰ সৈতে মই নিজেই আলোচনা কৰিম ।"

Assam CM Namrup visit
নাহৰকটীয়া সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত একাংশ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

১ জানুৱাৰীত অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে এক নতুন উপহাৰ

অহা বছৰ ১ জানুৱাৰীত অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে এক নতুন উপহাৰ আহি আছে । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কিবা এটা নতুন ঘোষণা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে । ১ জানুৱাৰীত সেই বিষয়ে ঘোষণা কৰিম ।"

প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ বাবে সাজু বিজেপি

ইফালে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰস্তুতি বুলি একো নাই, আমাৰ প্ৰস্তুতি হৈ আছে । দলীয় পৰ্যায়ত সকলো কাম চলি আছে । এতিয়া কেৱল প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলেই হ'ল । প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰি নমিনেচন দিবলৈ বাকী ।"

নাহৰকটীয়া সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ

ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই 'মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ চেক বিতৰণ কৰি আহিছে । বুধবাৰে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় 'মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ চেক বিতৰণৰ বাবে বিশাল জনসভা । নামৰূপৰ হাপজানত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাহৰকটীয়া সমষ্টিত ২,১১৫ গৰাকী মহিলাক মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান কৰে ।‌

Assam CM Namrup visit
নাহৰকটীয়া সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কি‌য় চেষ্টা কৰা হৈছে সেই বিষয়ে মহিলাসকলক অৱগত কৰে । মহিলাসকলক এই ১০ হাজাৰ টকা গোটত সমূহীয়াকৈ যিকোনো ব্যৱসায় কৰা নতুবা ব্যক্তিগতভাৱে খৰচ কৰিব পাৰিব বুলি অৱগত কৰে ।

এই জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ সভাসমূহৰ দৰে কয়, "উদ্যমী মহিলাসকলক ব্যক্তিগতকৈ বৰ্তমান প্ৰথম পৰ্যায়ত ১০ হাজাৰ টকা দিয়া হ'ব । যদি এই ধনৰাশিৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২৫ হাজাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ২৫ হাজাৰ ধন ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰাসকলক তৃতীয় পৰ্যায়ত ৫০ হাজাৰ টকা উদ্যমিতাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱাকৈ আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব ।"

Assam CM Namrup visit
নাহৰকটীয়া সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি নাহৰকটীয়া সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন বিতৰণ কৰিলোঁ । অসমত ৫৭ টা সমষ্টিত এই আঁচনিৰ ধন বিতৰণ কৰা হ'ল । জানুৱাৰীত এই ধনৰ বিতৰণ শেষ হ'ব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

