টেনচন দূৰ কৰিবলৈ এতিয়া আটাইতকৈ ভাল মেডিচিন অখিল গগৈৰ ফেচবুক, ময়ো ৰাতি চাওঁ: মুখ্যমন্ত্ৰী

'২৬ নহয়, '৩৬ ত চৰকাৰ গঠনৰ পৰিকল্পনা বিৰোধীৰ । ২০২৬ আৰু ২০৩১ ইতিমধ্যে আমাক এৰি দিছে । এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

টেনচন ৰিলিজৰ আটাইতকৈ ভাল মেডিচিন অখিল গগৈৰ ফেচবুক: মুখ্যমন্ত্ৰী
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 18, 2025 at 6:40 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী : "অখিল গগৈয়ে কৰা ফেচবুক পোষ্টবিলাক চাওঁ ৰাতি । গা-পা ধুই শোৱাৰ আগতে মই অখিল গগৈৰ ফেচবুক লাইভবিলাক চাওঁ । কাৰোবাক জহনি বুলি গালি পাৰে, কাৰোবাক কিবা বুলি গালি পাৰে । ৰাতিটো ভাল টোপনি আহে ।" অখিল গগৈৰ ফেচবুক পোষ্ট-লাইভক এনেদৰে টোপনি অহা ঔষধৰ লগত তুলনা কৰি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

পাৰিবাৰিক কন্দল ভাঙিবৰ বাবে অখিল গগৈৰ ফেচবুক পোষ্ট চাবলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বৰ্তমান ৰাতি কাৰোবাৰ যদি পৰিয়ালত কন্দল লাগিছে, ল'ৰা-ছোৱালীৰ নিজৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে, ক'ৰবাত অফিচত টেনচন হৈছে, ক'ৰবাত মালিকৰ লগত টেনচন হৈছে, ক'ৰবাত অফিচৰ বছৰ লগত টেনচন হৈছে, ক'ৰবাত ভায়েক-ককায়েকৰ মাজত টেনচন হৈছে বৰ্তমান অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ মেডিচিন হৈছে ৰাতি অখিল গগৈৰ ফেচবুক চোৱা । মই নিজেই চাওঁ ৷ মই একপ্ৰকাৰ ফেন হৈ গৈছোঁ, অখিল গগৈৰ ফেচবুক লাইভ চোৱা... বৰ্তমান টেনচন ৰিলিজৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল হৈছে অখিল গগৈৰ ফেচবুক ।"

টেনচন ৰিলিজৰ আটাইতকৈ ভাল মেডিচিন অখিল গগৈৰ ফেচবুক: মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময়ত এনেদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

লগতে বিৰোধী মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক পুনৰ আক্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে ২০৩৬ৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে । ২০৩৬ত যাতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে তাৰ প্ৰচেষ্টাত আছে । '২৬ আৰু '৩১ আমাক অলৰেডী দি থৈ দিছে । সেইটো কাৰণে মই নাভাবোঁ যে আজিও ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তুতি আছে, মই তেনেকৈ নাভাবোঁ ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "বিৰোধীয়ে ২০৩৬ চনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । কংগ্ৰেছ আৰু আন বিৰোধীয়ে ২০২৬ আৰু ২০৩১ ইতিমধ্যে আমাক এৰি দিছে । '২৬ত বিৰোধীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা নাই । সেয়েহে আজিও কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তুতি আছে বুলি মই নাভাবোঁ । এটা ভোটবেংক নিশ্চিতভাৱে আছে, যিটোত কোনোবা এজনক তামিলনাডুৰ পৰা আনি উঠাই দিলেও সেই ভোটখিনি পাবই । তাক বাদ দি তেওঁলোকৰ বেলেগ কিবা চেষ্টা আছে বুলি মই নাভাবোঁ ।"

আনহাতে, অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অখিল গগৈয়ে নিজৰ আসনখন জিকিবলৈ এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব । অখিল গগৈক কংগ্ৰেছে এখন আসনে দিব । লগতে মৰম কৰি হাৰিবলগা এখন-দুখন আসন দিব পাৰে । অখিল গগৈয়ে যিমান কৈ আছে তেওঁ কৰিব নোৱাৰে । সদায় তাৰিখ দিয়ে থাকে যে ১ জানুৱাৰী, ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি । তেওঁ এতিয়া ফেচবুকত কাজিয়া কৰি থাকে । তেওঁ এতিয়া ডিজিটেল মাধ্যমৰ মানু্হ, প্রেক্টিকেল ফিল্ডৰ নহয় ।"

আনহাতে, বিজেপিৰ শক্তি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমি যোৱা পাঁচ বছৰ ভালকৈ কাম কৰি আছোঁ । লগতে আমাৰ দল তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে যাব পৰিছে । সেয়েহে বিৰোধীৰ কি হৈছে, কি হোৱা নাই তাক আমি চিন্তা কৰা নাই । আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমি কেনেকৈ ৫০% তকৈ অধিক ভোট পাব পাৰোঁ । বিৰোধীয়ে কোনোবাদিনা লিলি হোটেলত, কোনোবাদিনা বিহালী ধাবাত, কোনোবাদিনা ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰত বহিম বুলি কয় ।"

ইফালে ২০২৬ত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে কথা পাতি আছোঁ । আমি যিহেতু আমাৰ মিত্ৰদলসমূহক লগ পাই থাকো, কথা-বতৰা হৈ থাকে । আমি মিটিঙত বহি কেমেৰাত কথা ক'ব নালাগে । আমি ৰাতিপুৱা-গধূলি কথা পাতি আছোঁ । মই গাড়ীত গৈ থাকোঁতেও কথা পাতি গৈ থাকো, আমাক লিলি হোটেল নালাগে মিত্ৰতাৰ কথা পাতিবলৈ । চূড়ান্ত হোৱাৰ দিনাখন বিজেপি বা এজিপি অফিচত ঘোষণা কৰিলে হ'ল ।"

