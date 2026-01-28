কেইবাটাও সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্রীৰ সেউজ সংকেত : আসনকলৈ বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত চলিছে আলোচনা, আছে মতানৈক্য
কোন সমষ্টিত কোন হ'ব প্ৰাৰ্থী ? মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিছে ইংগিত ।
Published : January 28, 2026 at 8:25 PM IST
গুৱাহাটী : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে সাজু হৈছে শাসকীয় বিজেপি দল । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজি বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে একপ্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোন সমষ্টিত কোন হ'ব প্ৰাৰ্থী তাৰো ইংগিত দিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে বিজেপি আৰু অগপৰ আসন বুজাবুজি ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে চূড়ান্ত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰিছে । মিত্রদলৰে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেইবাখনো আসনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম একপ্ৰকাৰ ঘোষণা কৰি পেলাইছে ।
ইফালে অগপৰ নেতৃত্বই কোনো কথাই স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাই । এতিয়াও বৈঠক আৰু আলোচনাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছে অগপৰ নেতৃত্ব । মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসকীয় দল বিজেপি একপ্ৰকাৰ সকলো প্ৰকাৰে সাজু হৈছে ।
প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাও প্ৰায় চূড়ান্ত কৰা হৈছে । দিল্লীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ অনুমোদনৰ পাছতে আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব । ইফালে মিত্রদল বিজেপিৰ পৰা নিশ্চিত চিগনেল নোপোৱা বাবে অগপৰ নেতৃত্বই কোনো কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাই ।
আনকি কেইখন আসনত খেলিব বিচাৰে সেই কথাও অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই স্পষ্ট কৰা নাই । ইফালে অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত ইয়াকলৈ বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি আৰম্ভ হৈছে । অগপত ৪০ ৰ পৰা ৫০ খন আসনৰ দাবী উত্থাপন হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অগপক ২৯ খন আসন এৰি দিছিল আৰু অগপ জয়ী হৈছিল ৯ খন আসনত । এইবাৰ অগপই অধিক আসনৰ আশা কৰিছে যদিও বিজেপিত কম আসন দিয়াৰহে গুণাগথা চলিছে । কাৰণ এইবাৰ বিজেপিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তালিকাখন যথেষ্ট দিঘলীয়া আৰু বহু সমষ্টি এইবাৰ বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীয়ে অগপক এৰি দিয়াটো বিচৰা নাই ।
পাঁচটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ সেউজ সংকেট মুখ্যমন্ত্রীৰ :
শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ পুঁজি বিতৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিলৈ গৈছে । এই অনুষ্ঠানবোৰলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত একাংশ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামো পৰোক্ষভাৱে ঘোষণা কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিয়া সেউজ সংকেট অনুসৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত লখিমপুৰ সমষ্টিত বৰ্তমানৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব । সেইদৰে মাহমৰা সমষ্টিত মন্ত্রী যোগেন মোহনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব ।
আনহাতে সৰুপথাৰত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থিত্ব । মুখ্যমন্ত্রী সেউজ সংকেট অনুসৰি নগাঁৱত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই আৰু ঢকুৱাখনাত নৱ কুমাৰ দলেই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব ।
বৰ্তমানলৈ পাঁচটা সমষ্টিত কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব তাৰ ইংগিত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিছে । বাজপেয়ী ভৱনৰ চৰ্চা অনুসৰি ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ সম্ভাৱনা আছে । তাৰ পূৰ্বে অগপৰে চূড়ান্ত হ'ব আসন বুজাবুজি ।
ইফালে অগপই এইক্ষেত্রত কোনো ধৰণৰ কথা স্পষ্ট কৰা নাই । এই সন্দৰ্ভত অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কয়, "বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত আসন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক আলোচনা হোৱা নাই যদিও দুয়োপক্ষৰ মাজত কথা-বাৰ্তা চলি আছে । আমি আমাৰ কথা ৰাখিছো ।"
কলিতাই কয়, "বৰ্তমান সময়ত বহু সমষ্টিত আমাৰ সাংগঠনিক ভেঁটি যথেষ্ট শক্তিশালী । যাৰ বাবে নেতা-কৰ্মীসকলে বহু সমষ্টিত নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াটো বিচাৰিছে । আমি আমাৰ ভেঁটি সুদৃঢ় থকা সমষ্টি বাচনি কৰিছো । এতিয়াই সমষ্টিৰ সংখ্যা কোৱাটো ভাল নহ'ব ।"
তেওঁ আৰু কয়, "আসন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত বিজেপিৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পাছত সকলো কথাই স্পষ্ট হ'ব । আমি সন্মানজনক মিত্রতা হোৱাটো বিচাৰো । মিত্রতাত এৰা-ধৰা থাকিবই । এইবাৰ এন ডি এৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল আৰু অধিক ভাল হ'ব । আমাৰো আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আমি আশা কৰো ।"
বিজেপি আৰু অগপৰ আসন বুজাবুজিক লৈ অব্যাহত আলোচনা :
বৰ্তমান সময়ত বিজেপি আৰু অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত চৰ্চাৰ অন্যতম বিষয় হৈছে যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অগপক কেইখন আসন এৰি দিব । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱা অনুসৰি অগপৰে মিত্ৰতা হ’ব । ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে আসন বুজাবুজিৰ দিশটো চূড়ান্ত হ'ব । এই সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইতিমধ্যে সদৰী কৰিছে ।
এই পৰ্যন্ত আসন ভাগবাটোৱাৰাক লৈ অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত আনুষ্ঠানিক আলোচনা হোৱা নাই । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই আসন বুজাবুজিৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত আছে ।
ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱন আৰু অগপৰ সদৰ আমবাৰীত চলা চৰ্চা অনুসৰি কেইবাটাও সমষ্টিক লৈ বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত মতানৈক্য আছে । ইয়াৰ ভিতৰত চাবুৱা সমষ্টিটোক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত আলোচনা চলি আছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত চাবুৱা সমষ্টিটো চাবুৱা-লাহোৱাল হ’ল । চাবুৱাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক অগপৰ পোণাকন বৰুৱা আৰু লাহোৱালৰ বিধায়ক বিজেপিৰ বিনোদ হাজৰিকা । অগপই বিচাৰিছে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিৰ পৰা অগপৰ পোণাকন বৰুৱাক টিকট দিয়াটো বিচাৰিছে । কিন্তু বিজেপিয়ে এই আসনখন এৰি দিব বিচৰা নাই ।
ইয়াক লৈ দুয়োটা দলৰ মাজত মতৰ অমিল হৈছে । এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা অগপক সমষ্টিটোত প্ৰয়োজনত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । কিন্তু অগপ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পক্ষপাতি নহয় ।
উল্লেখ্য যে, অলপতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অগপৰ টিকটৰ প্ৰসংগত স্পষ্টভাৱে কৈছিল, "দাবী কৰাত কোনো আপত্তি নাই । দাবী কৰিলে কেনেকৈ বাধা দিব । তেওঁলোকে উঠাতো আপত্তি নাই । আমি কোন কেইখন আসনত মিত্রতা কৰিম সেইটো ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত ল'ম । অতিৰিক্ত যিকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকে উঠিব খোজে উঠিব পাৰে। আমি বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰো । কাৰো মনোনয়ন উঠাই ল'বলৈ নকওঁ । য'ত যিদৰে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব বিচাৰে থিয় কৰাব পাৰিব । আমি কেইটাত নেখেলো সেইটো সিদ্ধান্ত ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ল'ম ।"
অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা আসনত অগপই খেলিব বিচাৰিলে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব । ইফালে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ প্ৰসংগত অতুল বৰাৰ স্পষ্ট কয়, "বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কেতিয়াবা সুফল নিদিয়ে । বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিৰোধীকহে ৰাস্তা দিয়াৰ দৰে হয় ।"
অৰ্থাৎ অগপ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পক্ষত নাই । কাৰণ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে অগপৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা কম ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বহু সমষ্টিত চকু বিজেপিৰ :
ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত শিৱসাগৰৰ আমগুৰি সমষ্টিটোৰ বিলুপ্তি ঘটিছে । আমগুৰিৰ এটা অংশ শিৱসাগৰ আৰু আনটো অংশ নাজিৰাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । সমষ্টিহীন হোৱাৰ পৰা আমগুৰিৰ অগপ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই এইবাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰে । কিন্তু বিজেপিয়ে এই সমষ্টিটো এৰি দিব বিচৰা নাই । এনে অৱস্থাত প্ৰদীপ হাজৰিকাই প্ৰয়োজনত সমষ্টিটোৰ পৰা বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু আছে ।
বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত আলোচনা চলি থকা আন এটা সমষ্টি হৈছে টীয়ক । টীয়ক সমষ্টিটো বৰ্তমান অগপৰ দখলত আছে । সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ বয়স হোৱাৰ উপৰি শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ ।
দখলত থকা এই সমষ্টিটোত অগপই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াক টিকট দিব বিচাৰে । এই সমষ্টিটোক লৈ বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত আছে । সেইদৰে অগপৰ দখলত থকা দেৰগাঁও সমষ্টিটো এইবাৰ বিজেপিয়ে বিচাৰিছে ।
সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ভবেন ভৰালী । অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত থকা সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সংৰক্ষণমুক্ত কৰা হয় । এই সমষ্টিটো এইবাৰ অগপক এৰি দিব নিবিচাৰে বিজেপিয়ে ।
বিজেপিৰ হৈ সমষ্টিটোত ১০ গৰাকীৰো অধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছে । ইয়াৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ বিজেপিত যোগ দিয়া প্ৰাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈয়ো আছে ।
ইফালে অগপই এই সমষ্টিটোৰ পৰা নুৰুল চুলতানক টিকট দিয়াৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে অগপই বিচৰা আন এটা সমষ্টি হৈছে সৰুপথাৰ । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সৰুপথাৰৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নাম উল্লেখ কৰিছে ।
এৰা-ধৰাৰ মাধ্যমেৰে আসন বুজাবুজি হ'ব যদিও কোনে কিমান ত্যাগ কৰিব লাগিব সেই কথা কিছুদিনৰ পাছতে স্পষ্ট হ'ব । অৱশ্যে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ বোকাখাট আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিক লৈ বিজেপিৰ কোনো দ্বিমত নাই ।
এই দুয়োটা সমষ্টি অগপক এৰি দিবলৈ সাজু আছে বিজেপি । ইফালে অগপৰ দুৰ্গ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত তথা দীঘলীয়া সময় অগপৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ দখলত থকা বঢ়মপুৰ সমষ্টিটো এইবাৰ অগপই বিচাৰিছে ।
২০২১ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জিতু গোস্বামী সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হৈছিল । এইবাৰ সমষ্টিটো অগপই পুনৰ বিচাৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থী হিচাপে কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তক প্ৰক্ষ্যেপ কৰিব বিচাৰিছে । কিন্তু বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটো বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিয়াৰ পক্ষত নাই
সেইদৰে এইবাৰ অগপৰ দখলত থকা তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটোও বিজেপিয়ে বিচাৰিছে । সমষ্টিটোত সংগঠন শক্তিশালী হোৱা বাবে বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিব বিচাৰিছে । কিন্তু অগপই সমষ্টিটোত বৰ্তমানৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে ।
অগপৰ এনে স্থিতিৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে তেজপুৰৰ বিনিময়ত সমীপৰ বৰছলা সমষ্টি অগপক এৰি দিব বিচাৰে । বিজেপিৰ এই অফাৰৰ বিপৰীতে অগপৰ নেতৃত্বই বৰছলাৰ পৰিৱৰ্তে বিশ্বনাথ সমষ্টিটো বিচাৰিছে । বিশ্বনাথত অগপই প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰবীণ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থীত্ব দিব পাৰিব । কিন্তু বিজেপিয়ে বিশ্বনাথ সমষ্টিটো অগপক এৰি দিব বিচৰা নাই ।
বিশ্বনাথত বিজেপিৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ উপৰি বিদ্যাসাগৰ আৰু পল্লৱলোচন দাস টিকটৰ দাবীদাৰ । সেইদৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰঙানদী সমষ্টিটো অগপই বিচাৰিছে । ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অগপৰ জয়ন্ত খাউণ্ডক পূৰ্বৰ নাওবৈচা সমষ্টিটো এৰি দিছিল ।
কিন্তু ভোট বিভাজনৰ ফলত জয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ভৰত নৰহ । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নাওবৈচা দুটা সমষ্টিলৈ পৰিণত হ’ল । নাওবৈচা আৰু ৰঙানদী । নাওবৈচা এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত । দুয়োটা সমষ্টিত এতিয়া মুছলমানৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই ।
ৰঙানদী সমষ্টি অগপক এৰি দিব নিবিচাৰে বিজেপিয়ে । এই সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ থিয় দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই । তেনেস্থলত এই সমষ্টিটোত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে কংগ্ৰেছ লাভবান হ'ব । যাৰ বাবে বিজেপিয়ে কেৱল নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিব বিচাৰিছে ।
কিন্তু অগপৰ নেতৃত্বই এই কথা মানি ল’ব বিচৰা নাই । সেইদৰে এইবাৰ অগপই চিচিবৰগাঁও সমষ্টিটোও বিচাৰিছে । কিন্তু এই সমষ্টিটো এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতি নহয় বিজেপি । এই সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে জোনাইৰ বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে ।
আনহাতে ধেমাজিৰ বিধায়ক ৰণোজ পেগুৱে এইবাৰ জোনাইৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ চৰ্চা হৈছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এনে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ইফালে অগপক বিজেপিয়ে বৰপেটা সমষ্টিটো এৰি দিব বিচাৰিছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰপেটাত হিন্দুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
সেইদৰে বিজেপিয়ে প্ৰয়োজনত বজালী সমষ্টিটো অগপক এৰি দিব সাজু আছে । কাৰণ মন্ত্রী ৰণজিত কুমাৰ দাসে এইবাৰ সৰভোগ ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে । অৱশ্যে বজালীত বিজেপিৰ কমল কুমাৰ মেধি আৰু মনোজ বৰুৱা প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ ।
আনহাতে অগপৰ দখলত থকা বঙাইগাঁও সমষ্টিটো এইবাৰো অগপক এৰি দিবলৈ সাজু আছে বিজেপি । কিন্তু অভয়াপুৰী সমষ্টিটো বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিব বিচৰা নাই ।
সেইদৰে ছিপাঝাৰ সমষ্টিক লৈয়ো অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত আছে । কেইবাটাও সমষ্টিক লৈ বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত আছে যদিও বহুকেইটা সমষ্টিক লৈ দুয়োপক্ষ সহমতত উপনীত হৈছে । শীঘ্ৰেই সহমতত উপনীত হ'লে আসন বুজাবুজিৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হ'ব ।
এটা কথা ঠিক যে এইবাৰ অগপই বিচৰা ধৰণে আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ক'ম । যাৰ ফলত বহু সমষ্টিত দলীয় বিদ্ৰোহ শাম কটাবৰ বাবে অগপই বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লগীয়া হ'ব পাৰে ।
এইবাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিৰ লগতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি বেছিকৈ লাভ কৰিব অগপই । কাৰণ তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী নিজৰ অধীনলৈ অনাৰ বাবে কোনো ক্ষেত্রতে আপোচ কৰিব বিচৰা নাই বিজেপিয়ে ।