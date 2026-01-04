ETV Bharat / politics

লুঙী-ধুতিৰ ৰাজনীতি কৰে বুলি কংগ্ৰেছক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । ১০৩ টা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ভালদৰে নিৰ্বাচন খেলিব ।

গুৱাহাটী: ‘‘কংগ্ৰেছ লুঙী, ধুতিতেই ব্যস্ত । আমি মহিলাসকলক লুঙী-ধুতিৰ পৰা উঠাই আনি অৰুণোদয়, লাখপতি বাইদেউ আদিৰে এটা নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ গ'লো’’ - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছে কৰা সমালোচনাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মহিলাসকলে কৈছে যে আমি কংগ্ৰেছক আহিবই নিদিও আৰু তেতিয়া আঁচনিবোৰ বন্ধ নহয় । কংগ্ৰেছ আহিলে নিশ্চিতভাৱে এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু নকৰে । তেওঁলোকে লুঙী-ধুতি এইবোৰতে ব্যস্ত থাকে । আমি মহিলাসকলক লুঙী-ধুতিৰ পৰা উঠাই আনি অৰুণোদয়, লাখপতি বাইদেউ আদিৰে এটা নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ গ'লো । সেইকাৰণে মই নিশ্চিত যে মহিলাসকল আৰু অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ বিজেপিক অভিলেখ সংখ্যক আসনেৰে আকৌ চৰকাৰ কৰিবলৈ সুবিধা দিব ।"

কংগ্ৰেছ লুঙী-ধুতিতেই ব্যস্ত থাকে : মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

পিপুল'চ প্লাছৰ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সমীক্ষাৰ সময় এতিয়াও হোৱা নাই । কাৰণ এন ডি এ মানেনো কোন বা ইউ পি এ মানেনো কোন, এতিয়ালৈকে সেই প্ৰতিচ্ছবিখন সম্পূৰ্ণকৈ ওলাই অহা নাই । অগপই কেইখন আসন পাব, বিজেপিয়ে কেইখন পাব আৰু লগত কোন থাকিব সেইবোৰ স্পষ্ট হোৱা নাই । সেইবাবে মই ভাবো এতিয়াই সমীক্ষাৰ সময় হোৱা নাই, যদিও সমীক্ষাত বিজেপিক ভাল দেখুৱাইছে । ফেব্ৰুৱাৰী মাহতহে আমি প্ৰতিচ্ছবি এটা পাম । মই ভাবো সমীক্ষাকলৈ আমি উৎসাহিত হ'ব নালাগে । কিন্তু সভাত মানুহৰ উপস্থিতি বা মানুহৰ মৰমক লৈ আমি উৎসাহিত হ'ব লাগে । শেষত মোৰ নিজৰে এটা সমীক্ষা থাকিব । সেইকাৰণে মই সমীক্ষাকলৈ বেছি চিন্তা কৰা নাই ।"

ইফালে শোহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা ভোটাৰৰ খচৰা তালিকাত দেখা দিয়া বিসংগতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "খচৰাত যিসকলৰ আপত্তি থাকিব তেওঁলোকে ২২ জানুৱাৰীলৈকে অভিযোগ দিব পাৰিব । কিবা থাকিলে অভিযোগ দিয়ক আৰু মই ভাবো নিৰ্বাচন আয়োগে অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি কৰিব ।"

নিৰ্বাচনত নতুন মুখে প্ৰাধান্য লাভ কৰাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সমষ্টি বিজেপিৰ কাৰণে বাঢ়িছে । আগতে বিজেপিৰ যিমান সমষ্টি আছিল তাতকৈ এতিয়া সমষ্টি বাঢ়িছে । যেনেকৈ গুৱাহাটীতে ডিমৰীয়া এটা নতুন সমষ্টি হ'ল । গতিকে নতুন প্ৰাৰ্থী হ'বই লাগিব । এইবাৰ বিজেপিৰ পৰা নতুন প্ৰাৰ্থী আহিব । এইবাৰ ১০৩ টা সমষ্টিত বিজেপিৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব । আগতে সম্ভাৱনা থাকে ৯০ টাত । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ১৩-১৫ খন আসন বাঢ়িছে । ১০৩ টা সমষ্টিত আমি বিজেপি আৰু মিত্রদলে ভালদৰে নিৰ্বাচন খেলিম । ২২ টা মান সমষ্টিত আমি খেলিলেও জিকাৰ সম্ভাৱনা নাই । তাত প্ৰতীকী যুঁজ হ'ব । ১০৩ টাৰ ভিতৰত কেইখন আসন দিব সেইটো ৰাইজে ঠিক কৰিব ।"

