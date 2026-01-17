জে'লত সোমাব পাৰে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ ! কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ?

জে'লত সোমাব পাৰে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ ! কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ?
শেহতীয়াকৈ অসমৰ ৰাজনীতিত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰাক্তন আমছু নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নি ।
Published : January 17, 2026 at 4:22 PM IST
গুৱাহাটী : "জেহাদৰ কথা বেছিকৈ কৈ থাকিলে জে'লত ভৰোৱা হ'ব আমছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক ।" ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক এই কঠোৰ সকীয়নি মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । শনিবাৰে গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ প্ৰসংগত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "শিক্ষাৰ বিকাশ বুলি ক'লে আমাৰ আপত্তি নাই । জেহাদ মানেই গণ্ডগোলীয়া শব্দ । মানে প্ৰশ্নকাকত, উত্তৰবহী ফাদিল কৰিব । বিভিন্ন ধৰণৰ জেহাদ কৰিব । লেণ্ড জেহাদত মাটিতো দখল কৰে । লাভ জেহাদত ছোৱালীক ফুচুলাই লৈ যায় । তেওঁলোকে ফাৰ্টিলাইজাৰ জেহাদ কৰে । গতিকে জেহাদ শব্দটোৱে দুই নম্বৰী বুজায় ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে প্ৰমাণ কৰিলে তেওঁ কি জেহাদ কৰিব । তেওঁ শিক্ষা জেহাদ কৰাৰ কথা কৈছে । তাৰ মানে কিমান বেয়া মাথা এইবোৰ । শিক্ষাৰ বিকাশ বুলি ক'ব পাৰিলেহেতেন । তেওঁ বুজাই দিলে যে লাভ জেহাদৰ দৰে শিক্ষা জেহাদো কৰিব । যিটো ইউ এছ টি এমত আৰম্ভ হৈছিল । এতিয়া তেওঁলোকে এইটোক আনুষ্ঠানিকতা দি দিলে । গতিকে এনেকুৱা কৰি থাকিলে কেতিয়াবা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক জে'লত ভৰাব লাগিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "এতিয়ালৈকে আইন ভংগ কৰা নাই । মুখেৰে কৈ আছে । কিন্তু এনেকৈ বেছি বেছিকৈ কথা কৈ থাকিলে জে'লত যাব লাগিব । ইয়াত চক্ৰৰ কথা নাই, মিঞা মুছলমানৰ একাংশই এনেকুৱাই কৰি থাকে । কম্পিউটাৰ, এ টি এমত জেহাদ কৰি থৈ দিছে । মৰিগাঁৱত একাংশ ব্যক্তিয়ে ইণ্টাৰনেট জেহাদৰ এটা ডাঙৰ কেন্দ্ৰ কৰি পেলাইছে । এইবোৰ সকলো ডকুমেণ্টেড ব্যৱস্থা হয় । একাংশ লোক এনেকুৱা আছেই আৰু তেওঁলোকে অসমখন খাই পেলাব । আজি বি জে পি আছে বুলি ক'ৰবাত বাচি আছে । নহ'লে ৰেজাউল কৰিমৰ দৰে মানুহ আমাৰ বৰঘৰতে সোমাব ।"
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে নিশা ফেচবুক লাইভ যোগেও মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ বক্তব্য আৰু গতিবিধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়ে ৰেজাউল কৰিমে "শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম" বুলি এক মন্তব্য কৰাৰ পিছতে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাক্তন আমছু নেতাজনে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গক 'ভাৰতৰত্ন' প্ৰদান কৰক : শিল্পী দিৱসৰ দিনাই গৌৰৱ গগৈৰ দাবী