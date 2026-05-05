আৰএছএছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী: ৰাইজক অভিবাদন জনাই উঠিল ছেলফি

সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভা নির্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মুঠ ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত ৮২ খন আসন লাভ কৰি নিৰ্ণায়ক বিজয় নিশ্চিত কৰে ।

অনুৰাগীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছেলফি (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 3:17 PM IST

গুৱাহাটী : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইতিহাস সৃষ্টি কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজপাট দখল কৰে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএয়ে। নিশ্চিতভাৱে এই ফলাফলৰ সিংহভাগ কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ যাব। কিয়নো তেওঁৰ উন্নয়নমূলক কাম, জনসন্মোহিনী আঁচনি আৰু ৰাইজৰ লগত একাত্মবোধে বিৰোধীক একপ্ৰকাৰ ধূলিসাৎ কৰে ।

আনহাতে, নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয়লাভৰ পিছত অসমৰ বৰ্তমান তত্ত্বাৱধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে গুৱাহাটীস্থিত আৰএছএছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইফালে বৈঠকৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত তেওঁ তাত উপস্থিত হোৱা লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকক অভিবাদন জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সৈতে ছেলফিও উঠে ।

চৌহদৰ বাহিৰত সমবেত স্থানীয় লোকৰ সৈতে তেওঁ এক চমু মত বিনিময় কৰে । ইয়াৰ উপৰি সমৰ্থকসকলক হাত জোকাৰি সম্ভাষণ জনাই তাৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পূৰ্বে ফটোৰ বাবে পোজ দিয়ে । উল্লেখ্য যে সদ্য সমাপ্ত অসম বিধানসভা নির্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মুঠ ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত ৮২ খন আসন লাভ কৰি নিৰ্ণায়ক বিজয় নিশ্চিত কৰে ।

সোমবাৰে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন এনডিএয়ে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি এক দৰ্শনীয় বিজয় সাব্যস্ত কৰে । আনহাতে, উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে । ১২৬ খন আসনৰ অসম বিধানসভাৰ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে মেজিক নম্বৰ হৈছে ৬৪ ।

আনহাতে, বিজেপিৰ মিত্ৰ দল বিপিএফ আৰু আসম গণ পৰিষদে ১০ খনকৈ আসন লাভ কৰে । ইফালে ৰাজ্যত প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে মাত্ৰ ১৯ খন আসনহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ উপৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছে এখন আসন, ৰাইজৰ দলে দুখন আৰু এআইইউডিএফে দুখন আসন লাভ কৰে ।

কংগ্ৰেছৰ বাবে প্ৰধান বিপৰ্যয় হৈছে দলটোৰ নেতা গৌৰৱ গগৈ পৰাস্ত হোৱাটো । যোৰহাট সমষ্টিত বিজেপিৰ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ হাতত গৌৰৱ গগৈ ২৩,১৮২টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ।

উল্লেখ্য যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে লৈ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত যুঁজ দিছিল । এই নির্বাচনত বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৬০ খন আৰু কংগ্ৰেছে ২৬ খন আসন লাভ কৰিছিল । আনহাতে, অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ এয়া হৈছে একেৰাহে তৃতীয়টো জয় । ইফালে অসমত দলটোৰ সফলতাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক প্ৰশংসা কৰে ।

"অসমে বিজেপি-এনডিএক পুনৰবাৰ আশীৰ্বাদ দিলে ! অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি-এনডিএৰ জয়লাভে আমাৰ মিত্ৰজোঁটে উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আৰু জনজীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ দিয়া অদম্য সমৰ্থনৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে । এই অপৰিসীম জনাদেশৰ বাবে অসমৰ ভাই-ভনীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । ৰাজ্যৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে আমি কাম কৰি যাম ।" X পোষ্টত তেওঁ কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত ২৪ ঘণ্টাই কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বাবে বিজেপি-এনডিএৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাৰে শলাগ লৈছোঁ । বিগত এটা দশকত আমাৰ দল আৰু মিত্ৰজোঁটে যেনেদৰে বিকাশ লাভ কৰিছে সেয়া প্ৰশংসনীয় । তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাই নিশ্চিত কৰিছে যে আমাৰ ইতিবাচক এজেণ্ডাই জনসাধাৰণৰ মাজত গ্ৰহণযোগ্যতা লাভ কৰিছে ।"

