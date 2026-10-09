মোদীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ অসম মন্ত্ৰীসভা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব, প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত সেৱাৰ বাবে অসমৰ মন্ত্ৰীসভাই প্ৰশংসা কৰে ।
Published : October 9, 2026 at 2:30 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্ব, কৰ্মনিষ্ঠা, দুৰদৰ্শিতা আৰু দেশৰ প্ৰতি থকা অটল সমৰ্পণৰ ভূয়সী প্ৰশংসাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত একাধিক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় ।
শুকুৰবাৰে দিছপুৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ যাত্ৰা আৰু বিগত বছৰবোৰত দেশত হোৱা বিভিন্ন পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় । বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বৰ বিভিন্ন দিশ বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, দৰিদ্ৰ আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ, প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু দেশৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশ বিষয়েও আলোকপাত কৰা হয় ।
মোদীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰশংসা অসম মন্ত্ৰীসভাৰ
মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত উল্লেখ কৰা হয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ মূল আধাৰ হৈছে সেৱা, সমৰ্পণ আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠা । তেওঁৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ লগতে জনসাধাৰণৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।
For Shri @narendramodi Ji, "A for Assam" was never a slogan. It has been a policy resolve that places Assam at the centre of the nation's progress. As he completes #25YearsOfJanSeva, the Assam Cabinet today echoed the gratitude of every citizen in congratulating him. https://t.co/YVuJFEU3ya— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2026
কেবিনেটে মত পোষণ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী বাবে জনসেৱা আৰু শাসন কেৱল দায়িত্ব পালন কৰাৰ বিষয় নহয় । এয়া তেওঁৰ এক জীৱনজোৰা সাধনা । বৈঠকত লগতে কোৱা হয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমগ্ৰ ৰাজহুৱা জীৱন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ, সাৰ্বভৌমত্ব আৰু জনসাধাৰণৰ আকাংক্ষাৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাৰে পৰিচালিত হৈ আহিছে ।
অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মতে 'ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম'ৰ নীতি হৈছে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ মূল আধাৰ । মন্ত্ৰীসভাই মত পোষণ কৰে যে ২০১৪ চনৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত গ্ৰহণ কৰা অগণন পদক্ষেপৰ ব্যাপকতা আৰু প্ৰভাৱক যদি কোনো ফলাফলে অধিক স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে তেনেহ'লে সেয়া হৈছে দাৰিদ্ৰতাৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ মুক্তি আৰু তেওঁলোকৰ বাবে মৰ্যাদাসম্পন্ন নিৰাপদ জীৱন যাপন কৰাৰ পথ মুকলি কৰা ।
মন্ত্ৰীসভাই নীতি আয়োগৰ এক তথ্যও উল্লেখ কৰে য'ত দেখুওৱা হৈছে যে ২০১৩-১৪ৰ পৰা ২০২২-২৩ৰ ভিতৰত প্ৰায় ২৫ কোটি লোক অতি দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হৈছে । মন্ত্ৰীসভাই মত পোষণ কৰে যে জনতাৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে মৰ্যাদা, নিৰাপত্তা আৰু বিকাশৰ সুযোগ নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াত নিহিত হৈ আছে ।
For Shri @narendramodi Ji, "A for Assam" was never a slogan. It has been a policy resolve that places Assam at the centre of the nation's progress. As he completes #25YearsOfJanSeva, the Assam Cabinet today echoed the gratitude of every citizen in congratulating him. https://t.co/YVuJFEU3ya— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2026
মন্ত্ৰীসভাৰ মতে বঞ্চনা আৰু অভাৱৰ প্ৰতি গভীৰ উপলব্ধিৰ স্বাভাৱিক পৰিণতিয়েই হৈছে অন্ত্যোদয়ৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অটল বিশ্বাস । উন্নয়নৰ সুফল যাতে সমাজৰ অন্তিমগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি বঞ্চিতসকলেও উন্নয়নৰ যাত্ৰাত স্থান পায় সেয়াই হৈছে অন্ত্যোদয়ক মূল কথা । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত অন্ত্যোদয় কেৱল আদৰ্শ হৈ থকা নাই বৰং শাসন ব্যৱস্থাৰ এক জীৱন্ত সংকল্পত পৰিণত হৈছে বুলি অসমৰ মন্ত্ৰীসভাই স্বীকাৰ কৰে ।
মন্ত্ৰীসভাই মত পোষণ কৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বৰ আন এক বৈশিষ্ট্য হৈছে কঠিনতম প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সাহস আৰু প্ৰতিকূলতাক সম্ভাৱনালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ দৃঢ়তা । ক'ভিড মহামাৰীৰ পিছত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংঘাত, পশ্চিম এছিয়াৰ বৰ্ধিত উত্তেজনা আৰু দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনশীল বিশ্ব ৰাজনীতিয়ে পৰিৱেশ অধিক অনিশ্চিত কৰাৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত ৰখা আৰু দেশৰ অগ্ৰগামী যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ সংকল্প প্ৰতিফলিত হৈছে ।
মন্ত্ৰীসভাই অনুভৱ কৰে যে এই সহনশীলতা, সাহস আৰু অটল দৃঢ়তা ভাৰতৰ সনাতন জীৱনদৰ্শনৰ সৈতে জড়িত । মন্ত্ৰীসভাৰ মতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সাহস আৰু প্ৰচলিত ধাৰণাক প্ৰয়োজন অনুসৰি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ দৃঢ়তা । মন্ত্ৰীসভাই লগতে মত পোষণ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যৱসায় আৰু অক্লান্ত পৰিশ্ৰম ভাৰতৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ । বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'কল্যাণেই সৱলীকৰণ' নীতি সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত গৃহ, অনাময়, বিদ্যুৎ, খোৱাপানী আৰু বিত্তীয় সেৱাৰ দৰে মৌলিক সুবিধাৰ প্ৰাপ্তিয়ে পৰিয়ালসমূহক অধিক নিৰাপদ আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ সুযোগ দিছে ।
Glimpses of today’s #AssamCabinet meeting chaired by HCM Dr @himantabiswa at Lok Sewa Bhawan. https://t.co/VaoSHoigD5— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 9, 2026
মন্ত্ৰীসভাই উল্লেখ কৰে যে কৃষকৰ কল্যাণ আৰু সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতীয় সভ্যতাৰ 'অন্নদাতা সুখী ভৱ'ৰ আদৰ্শক বিশেষ গুৰুত্ব দিছে । ইফালে নাৰী সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হাতত লোৱা নীতিত মন্ত্ৰীসভাই সহমত পোষণ কৰে । মন্ত্ৰীসভাৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত মৰ্যাদা আৰু সমান সুযোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উদ্যমিতা, আৰ্থিক স্বাধীনতা আৰু সামাজিক নেতৃত্বলৈতে নাৰীক উন্নয়নৰ মূলসুঁতিত অধিক শক্তিশালীভাৱে সংযুক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে ।
মন্ত্ৰীসভাই এই কথাও স্বীকাৰ কৰে যে শ্ৰমৰ মৰ্যাদাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নীতি স্পষ্ট । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশ গঢ়াৰ কামত নীৰৱে অৱদান আগবঢ়োৱা শ্ৰমযোগীসকলৰ প্ৰতি যথোচিত সন্মান আৰু স্বীকৃতি প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
জনসাধাৰণৰ বাবে সুলভ আৰু মানসম্পন্ন চিকিৎসা নিশ্চিত কৰা কেৱল চৰকাৰী সেৱা নহয় ই মানৱীয় মৰ্যাদা, নিৰাপত্তা আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ এক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিবেচনা কৰি আহিছে । মন্ত্ৰীসভাই মত পোষণ কৰিছে যে আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু জন ঔষধি কেন্দ্ৰ দৰে পদক্ষেপে সাধাৰণ পৰিয়ালক চিকিৎসাৰ অত্যধিক ব্যয়ৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ জৰুৰী স্বাস্থ্যসেৱা আৰু ঔষধ সহজলভ্য কৰি তুলিছে ।
মন্ত্ৰীসভাই দাবী কৰে যে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক উল্লেখযোগ্য সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'স্বচ্ছ ভাৰত' ধাৰণাটোৰ জৰিয়তে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ দায়িত্বক এক ব্যাপক জন আন্দোলনত পৰিণত কৰিছে ।
অসম মন্ত্ৰীসভাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'জন অংশীদাৰিত্ব'ৰ প্ৰতি নিৰন্তৰ অংগীকাৰকো ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । মন্ত্ৰীসভাই উল্লেখ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ দীঘলীয়া কাৰ্যকালত প্ৰযুক্তি কেৱল কাৰ্যকাৰিতা বৃদ্ধি আহিলা হিচাপে নহয় সমতা আৰু সহজলভ্যতাৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপে গণ্য কৰিছে । ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, ইউপিআই আৰু জেম ট্ৰিণিটিয়ে ধন পৰিশোধ, চৰকাৰী সুবিধা আৰু ৰাজহুৱা সেৱাসমূহক নাগৰিকৰ অধিক কাষ চপাই দিছে ।
'আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত'ৰ আহ্বানৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগবঢ়োৱা সুদূৰপ্ৰসাৰী অৱদানৰ বিষয়ে মন্ত্ৰীসভাই প্ৰত্যয়েৰে মত পোষণ কৰে । ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চিৰস্থায়ী অৱদানকো মন্ত্ৰীসভাই স্বীকৃতি প্ৰদানৰ লগতে প্ৰশংসা কৰে ।
দেশক ঔপনিৱেশিক মানসিকতাৰ পৰা মুক্ত কৰি 'বিকাশো, ঐতিহ্যও' মন্ত্ৰৰে জনসাধাৰণক নিজৰ ঐতিহ্যক লৈ গৌৰৱান্বিত কৰিবলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰা দৃঢ়তাক মন্ত্ৰীসভাই প্ৰশংসা কৰে । মন্ত্ৰীসভাই উল্লেখ কৰে যে ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰেক্ষাপটত যুৱপ্ৰজন্মক ২০৪৭ চনৰ 'বিকশিত ভাৰত'ৰ প্ৰধান ৰূপকাৰ হিচাপে মোদীয়ে স্থান দিছে । মন্ত্ৰীসভাই এই মনোভাৱক অভিবাদন জনাইছে । আধুনিক এক্সপ্ৰেছ ৱে', বন্দে ভাৰত ৰে'ল, সম্প্ৰসাৰিত মেট্ৰ' নেটৱৰ্ক, বিমানবন্দৰ আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণে ভৱিষ্যত ভাৰতৰ কায়িক আৰু ডিজিটেল ভেটি গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অৱদান যোগাইছে ।
মন্ত্ৰীসভাৰ মতে গ্ৰাম্য ভাৰতৰ ৰূপান্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নীতিৰ অন্যতম স্তম্ভ । তেওঁ গাঁওসমূহক ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়ন যাত্ৰাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত স্থান দিছে আৰু গ্ৰাম উদয়ক ভাৰত উদয়ৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰতিটো অঞ্চলেই ভাৰতৰ উত্থানৰ অংশীদাৰ হ'ব লাগিব আৰু ভৌগোলিক অৱস্থান কেতিয়াও সুযোগ লাভৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নালাগে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোষণ কৰা দৃষ্টিভংগীক মন্ত্ৰীসভাই প্ৰশংসা কৰে ।
'জয় জৱান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান'ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বানৰ সৈতে গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ মনোভাৱ সংযোজন কৰি 'জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধান'ৰ মন্ত্ৰৰে ভাৰকৰ বৈজ্ঞানিক যাত্ৰাক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দৃষ্টিভংগীত মন্ত্ৰীসভাই প্ৰশংসা কৰে ।
সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ সামাজিক ন্যায়, অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ আৰু সৱলীকৰণৰ নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'ৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবন্ধতাত মন্ত্ৰীসভাই আস্থা প্ৰকাশ কৰে ।
অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৱদান
মন্ত্ৰীসভাই অনুভৱ কৰে যে পৰিৱৰ্তনশীল যাত্ৰাৰ প্ৰকৃত মূল্যাংকন অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দেখা পোৱা লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তনসমূহতো প্ৰতিফলিত হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা অসাধাৰণ ব্যক্তিগত মনোযোগ আৰু স্নেহৰ বাবে মন্ত্ৰীসভাই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । মন্ত্ৰীসভাৰ মতে ১২ বছৰতকৈও কম সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৩৬ বাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
'মন কী বাত' অনুষ্ঠানতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অসমৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন, ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছে । মন্ত্ৰীসভাৰ মতে বহু সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজকে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰদূত বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে ডিঙিত পৰম্পৰাগত ফুলাম গামোচা পৰিধান কৰি অসমৰ প্ৰতি স্নেহ আৰু আন্তৰিকতাৰ এক প্ৰতীকত পৰিণত কৰিছে ।
মন্ত্ৰীসভাৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিছে । উত্তৰ পূবক তেওঁ অষ্টলক্ষ্মী লৈ আৰু দেশৰ বিকাশৰ নতুন ইঞ্জিন তথা প্ৰগতিৰ চালিকাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । যেতিয়া দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে জিএছটি অনুমোদন কৰি গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ মুখেৰে স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে উচ্চাৰিত 'A for Assam' কথাষাৰে অসমৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা আৰু স্বীকৃতিৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিছিল বুলি মন্ত্ৰীসভাই উল্লেখ কৰে ।
মন্ত্ৰীসভাৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাজ্যখনৰ নিজস্ব অসাধাৰণ সভ্যতাগত ঐতিহ্য আৰু ভাৰত গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ অৱদানৰ বিষয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে উল্লেখ কৰি আহিছে ।
মন্ত্ৰীসভাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালত অসমৰ যোগাযোগ আৰু আন্তঃগাঁথনি, উদ্যোগ আৰু বিনিয়োগ, শান্তি আৰু নিৰাপত্তা, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা, শক্তি আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ, পৰ্যটন আৰু বিমান পৰিবহণ, অসমৰ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক আৰু সভ্যতাগত ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা সুদূৰপ্ৰসাৰী পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসমে ভাৰত আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ বজাৰ আৰু সমাজৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেতু হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
মন্ত্ৰীসভাই অসমত পথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংযোগ ব্যৱস্থাৰ অভূতপূৰ্ব সম্প্ৰসাৰণৰ শলাগ লয় । মন্ত্ৰীসভাই শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্ৰ কৰিড'ৰ প্ৰকল্পটোৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষভাৱে শলাগ লয় । লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ঐতিহাসিক গহপুৰ-নুমলীগড় দ্বৈত-সুৰংগ পথ প্ৰকল্পটোৰো প্ৰশংসা কৰে । মন্ত্ৰীসভাই নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰ প্ৰকল্পৰো শলাগ লয় ।
একেদৰে গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্প, মৰাণৰ বাইপাছত নিৰ্মাণ কৰা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমটো জৰুৰীকালীন বিমান অৱতৰণ সুবিধা, ৰে'লপথৰ বৈদ্যুতিকৰণ, গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নতুন অত্যাধুনিক টাৰ্মিনেল, জাগীৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ কেন্দ্ৰ, নুমলীগড়ৰ বায়'ইথালন প্ৰকল্পকে ধৰি একাধিক প্ৰস্তাৱিত আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱা প্ৰকল্পৰ বাবে মন্ত্ৰীসভাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শলাগ লয় ।
ইফালে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকালতে ২০২৪ চনত অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাত অসম মন্ত্ৰীসভাই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন সন্মানেৰে বিভূষিত কৰাত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ মন্ত্ৰীসভাই শলাগ লয় । বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আগবঢ়োৱা স্বীকৃতি আৰু বীৰত্ব, বিচক্ষণতা তথা দেশপ্ৰেমক ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ প্ৰতি অসমৰ মন্ত্ৰীসভাই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিহুক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ বাবে অসমৰ মন্ত্ৰীসভাই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । একেদৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য বাগুৰুম্বা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহাসিক ঝুমইৰ বিনন্দিনী অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও মন্ত্ৰীসভাই স্বীকাৰ কৰে । মা কামাখ্যা দিব্য পৰিযোজনাৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে অসমৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰীয় মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰীসভাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰে । এক্ট ইষ্ট নীতিৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতিও মন্ত্ৰীসভাই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
সেয়েহে মন্ত্ৰীসভাই উল্লেখ কৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বিগত ২৫ বছৰত বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ত অসমে অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌতিক, কৌশলগত আৰু সভ্যতাগত দিশ এক অভূতপূৰ্ব ৰূপান্তৰ লাভ কৰিছে । ইফালে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত এখন বিকশিক ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচেষ্টাত অসমৰ জনসাধাৰণে সেৱা অন্ত্যোদয়া, অংশীদাৰিত্ব, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আৰু সবকা সাথ, সবকা বিকাশ নীতিৰ প্ৰেৰণাৰে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলিও মন্ত্ৰীসভাই নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
'জ্ঞানেশগে'ট'ৰ চাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী ! আমেৰিকাৰ ভিছা নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰতিশোধ নলয় : কংগ্ৰেছৰ তীৰ্যক বাক্যবাণ