অসমৰ ইতিহাসৰ অন্যতম এখন শ্ৰেষ্ঠ বাজেট: মন্ত্রী অতুল বৰা
এইবাৰৰ বাজেটখনক এখন জনমুখী তথা ৰাজ্যখনৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকক সামৰি লোৱা বাজেট বুলি উল্লেখ কৰে অগপ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ।
Published : July 10, 2026 at 5:58 PM IST
গুৱাহাটী : বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই শুকুৰবাৰে সদনত দাখিল কৰা ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেটখনক মিত্রদল অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বৰাই অসমৰ ইতিহাসৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ বাজেট হিচাপে আখ্যা দিছে। বাজেট দাখিলৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রী অতুল বৰাই বাজেট সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "এইখন অসমৰ ইতিহাসৰ অন্যতম এখন শ্ৰেষ্ঠ বাজেট বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ । তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ । এই বাজেটখন এখন জনমুখী বাজেট । ৰাজ্যখনৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকক সামৰি লোৱা এখন বাজেট ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি ভাবোঁ যে এই বাজেটে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ শক্তিশালী কৰাৰ উপৰি নগৰ-চহৰ সকলোকে সামৰি লৈছে । শিশু-যুৱ-আৱাল-বৃদ্ধা-বণিতা সকলোকে বাজেটখনে সামৰি লৈছে । তদুপৰি আমাৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা বিভাগসমূহৰ বাবে যথেষ্ট ধন আৱণ্টন দিছে । তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আমি চেষ্টা কৰিম যাতে বাজেটৰ এশ শতাংশ ধনৰ সদ্যৱহাৰ হয় আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে আশা কৰা ধৰণে উন্নয়ন সম্ভৱ হয় । প্ৰতিটো খণ্ডতে বাজেটত যথেষ্ট পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে অসম বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ ৪১৯.২৬ কোটি টকাৰ ঘাটি বাজেট উত্থাপন কৰে । প্ৰথমবাৰলৈ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সদনত দাখিল কৰা বাজেটত ৰাজ্যৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ৩ শতাংশ বিত্তীয় ঘাটিৰ লক্ষ্য হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
এই বাজেটত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, আঁচনি ৰূপায়ন আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে । বাজেট প্ৰাককলকন সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি, ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ একত্ৰিকৃত নিধিত মুঠ ১,৫১,৮৪৩.২৩ কোটি টকাৰ প্ৰাপ্তি দেখুওৱা হৈছে । ইয়াৰে ১,১৮,৫৬২.২৩ কোটি টকা ৰাজহ শিতানত আৰু বাকী ৩৩,২৮১ কোটি টকা মূলধন শিতানত লাভ কৰা হৈছে । ৰাজহুৱা শিতানত ১,৩৪,৪৬৬.২২ কোটি টকা আৰু উপনিমিত্ত পুঁজিৰ অধীনত ২,০০০ কোটি টকা যোগ হোৱাৰ পাছত সৰ্বমুঠ আদায়ৰ পৰিমাণ ২,৮৮,৩০৯.৪৫ কোটি টকা হ’ব৷
আনহাতে, ৰাজহুৱা শিতানত ব্যয় ১,২৬,৩৬৯.৫৭ কোটি টকা আৰু উপনিমিত্ত পুঁজিৰ অধীনত ২,০০০ কোটি টকাৰে বছৰটোৰ সৰ্বমুঠ প্ৰাককলিত ব্যয়ৰ পৰিমাণ হ’ব ২,৮৫,০৮৪.৪৫ কোটি টকা । বছৰটোত হোৱা প্ৰাককলিত লেনদেনৰ বাবদ আনুমানিক ৩,২২৫ কোটি টকা ৰাহি হ’ব ।
লগতে বছৰটোৰ আৰম্ভণিৰ ঘাটি ৩,৬৪৪.২৬ কোটি টকাৰ হিচাপ মিলালে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ শেষলৈ বাজেটত ঘাটিৰ পৰিমাণ ৪১৯.২৬ কোটি টকা হ’বগৈ । এই বাজেটত ৰাজ্যৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ৩ শতাংশ বিত্তীয় ঘাটি লক্ষ্য হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, এই বাজেটক নতুনত্ববিহীন বাজেট হিচাপে উল্লেখ কৰিছে বিৰোধী দলবোৰে । এইবাৰৰ বাজেটক 'নতুন বটলত পুৰণি মদ' আখ্যা দিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । আনহাতে, এক গতানুগতিক, ঘাটি বাজেট আখ্যা বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ ।