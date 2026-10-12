নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ যুযুধান দুয়োপক্ষ : কংগ্ৰেছৰ 'প্ৰতিবাদ'ৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বিজেপিৰ 'প্ৰতিবাদ'

নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ যুযুধান দুয়োপক্ষ : কংগ্ৰেছৰ 'প্ৰতিবাদ'ৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বিজেপিৰ 'প্ৰতিবাদ'
মঙলবাৰৰ পৰা ৩১ অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ১৯ দিনজুৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত শান্তিপূৰ্ণ গণ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব ।
Published : October 12, 2026 at 3:22 PM IST
গুৱাহাটী : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সমগ্ৰ দেশ উত্তাল হৈ আছে । বিগত প্ৰায় এটা পষেক ধৰি দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ আৰু এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত ৰখাৰ দাবীত বিৰোধী দলসমূহে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়া ব্লকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ।
আনহাতে, সদ্যগঠিত ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী তথা বাওঁপন্থী ছাত্ৰ সংগঠনবোৰেও সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । যাৰ বাবে বিগত কিছুদিন ধৰি ৰাজধানী দিল্লী অস্থিৰ তথা উত্তপ্ত হৈ আছে ।
আনহাতে, প্ৰতিবাদ দমনৰ বাবে চৰকাৰেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজনৈতিক দল তথা প্ৰতিবাদী সংগঠনৰ বহু নেতাক আটক তথা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ৰাজধানী দিল্লীৰ স্বাভাৱিক জীৱন-যাত্ৰা স্থবিৰ হৈ পৰিছে । কাৰ্যত এক অভেদ্য দুৰ্গলৈ পৰিণত কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীক ।
কিন্তু বিৰোধী দল তথা আন আন সংগঠনবোৰৰ এই প্ৰতিবাদক ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক ভেঙুচালি কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা বিজেপিয়ে অভিযোগ কৰিছে । লগতে কংগ্ৰেছ তথা আন আন বিৰোধী দলবোৰক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । দেশক অস্থিৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ তুলি বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি কংগ্ৰেছ তথা আন বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক আক্ৰমণ কৰিছে ।
ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উদ্যোগত ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছ তথা চলিত আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী গণ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হৈছে । অহা ১৩ অক্টোবৰৰ পৰা ৩১ অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিবাদ ।
Rahul Gandhi and his Congress party are mounting an attack on the very foundations of India’s vibrant democracy. Their double standard is plain to see. When Shri @narendramodi Ji is elected Prime Minister, Rahul Gandhi calls it manipulation, yet his own election to Parliament and his subsequent elevation as Leader of the Opposition is beyond question. When Assam votes, the result is unacceptable, when Kerala votes, it is welcomed. Democracy, for the Congress, is valid only when it delivers victory for the Congress. Now, by marching to the Supreme Court despite the Hon’ble Chief Justice of India declining a meeting, Rahul Gandhi seeks to turn political pressure on the highest court of our land. Constitutional institutions cannot be made answerable to a party’s electoral frustrations. The people of Assam will not stay silent. From tomorrow until 31 October, @BJP4Assam will hold peaceful mass rallies at every district headquarters across the state. Through these rallies, we will alert our people to the Cong’s party's attempts to: 1️⃣ Blackmail our constitutional institutions 2️⃣Shield illegal infiltrators by opposing the Special Intensive Revision (SIR) 3️⃣Undermine the democratic mandate of the people At the same time through this program, we will reaffirm our unwavering support for Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and his vision of a Viksit Bharat by 2047. The people’s mandate deserves respect. Our institutions deserve independence. Neither can be held hostage to political convenience. @BJP4India @NitinNabin @blsanthosh— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
সোমবাৰে এক সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতৰ উজ্জীৱিত গণতন্ত্ৰৰ ভেটিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে X পোষ্টত লিখিছে, "তেওঁলোকৰ দ্বিচাৰিতা স্পষ্ট । যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীজী প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হয়, তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াক হেতালি খেলা বুলি কয় । কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা আৰু তাৰ পিছত বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰাটোৱেই প্ৰশ্নৰ আৱৰ্তত ।"
তেওঁ লগতে কয় যে যেতিয়া অসমত ভোট হয় তাৰ ফলাফল গ্ৰহণযোগ্য নহয় । কিন্তু যেতিয়া কেৰালাত ভোট হয় তাক আদৰণি জনোৱা হয় । কংগ্ৰেছৰ বাবে গণতন্ত্ৰ তেতিয়াহে বৈধ, যেতিয়া ইয়াত কংগ্ৰেছৰ বিজয় হয় ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "এতিয়া ভাৰতৰ মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশে তেওঁৰ সৈতে বৈঠকৰ প্ৰস্তাৱ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ সমদল কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে আমাৰ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰিছে । কোনো দলৰ নিৰ্বাচনী হতাশাৰ বাবে সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানক জবাবদিহি কৰিব নোৱাৰি ।"
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে তিনিটা প্ৰসংগত এই গণ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিছে । সেই কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অসমৰ ৰাইজ মনে মনে বহি নাথাকে । কাইলৈৰ পৰা ৩১ অক্টোবৰলৈকে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত শান্তিপূৰ্ণ গণ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব । এই সমাৱেশসমূহৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ জনসাধাৰণক কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিম ।"
কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি আৰু কংগ্ৰেছে দেশক অস্থিৰ কৰি তোলাৰ দাবী কৰি এই গণ সমাৱেশৰ জৰিয়তে কি কি বিষয় ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব সেই কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ব্লেকমেইল কৰা, এছআইআৰৰ (SIR) বিৰোধিতা কৰি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰক্ষা কৰা, ৰাইজৰ গণতান্ত্ৰিক আদেশক ভেঙুচালি কৰাৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সতৰ্ক কৰি দিম ।"
তেওঁ লগতে কয় যে এই সমাৱেশৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত বিকশিত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি দলৰ অদম্য সমৰ্থনক পুনৰ দৃঢ়তাৰে উত্থাপন কৰিব ।
তেওঁ কয়, "জনসাধাৰণৰ আদেশ সন্মানৰ যোগ্য ৷ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীনতাৰ যোগ্য । দুয়োটাৰে কোনোটোৱেই ৰাজনৈতিক সুবিধাৰ বাবে পণবন্দী কৰি ৰাখিব নোৱাৰি ।"