গৌৰৱ-ৰকিবুল যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত থাকিব সিমানেই বিজেপিৰ লাভ হ'ব : তীৰ্যক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গৌৰৱ-ৰকিবুল যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত থাকিব সিমানেই বিজেপিৰ লাভ হ'ব : তীৰ্যক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
১১ পৰা ১৫ মাৰ্চৰ ভিতৰত অসম বিজেপিয়ে চূড়ান্ত কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ৷ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
গুৱাহাটী : সমাগত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । সম্ভৱতঃ ব'হাগ বিহুৰ পূৰ্বেই নিৰ্বাচন সম্পন্ন হ'ব । মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগন্তুক অসম বিধানসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ১১ মাৰ্চৰ পৰা ১৫ মাৰ্চৰ ভিতৰত চূড়ান্ত কৰিব ।
গুৱাহাটীত মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে যদিহে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ পিছুৱাই দিয়ে, তেন্তে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ জন আৰ্শীবাদ যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব । তেওঁ লগতে কয়, "আমি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যাত্ৰা কৰিম; অন্যথা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ এই যাত্ৰাও অব্যাহত থাকিব ।"
Guwahati | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " we will have to finalise the list of candidates between march 11 to march 15. if the election commission postpones the poll dates, then we will do the third phase of yatra; otherwise, this yatra will continue along with the… pic.twitter.com/DfVJNrkkNb— ANI (@ANI) March 10, 2026
সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কংগ্ৰেছ দলক কটাক্ষ কৰে । বিশেষকৈ দুই কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনক লক্ষ্য কৰি তেওঁ চোকা সমালোচনা কৰে । বিৰোধী দলে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "মোৰ যাত্ৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছে কিছু ঠাইত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সনাতনী, জনজাতীয়, হিন্দু, অসমীয়া লোক (হিন্দু আৰু মুছলমান উভয়) থকা ঠাইত কংগ্ৰেছৰ স্থিতিৰ একো দেখা নাই ।"
গগৈ আৰু হুছেইনক লক্ষ্য কৰি তেওঁ কয়, "দুয়োজন কংগ্ৰেছ দলত থাকিলে বিজেপিৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব । ঠিক যেনেকৈ ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছত থাকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব ।"
‘অৰুণোদয় আঁচনি’ৰ দীৰ্ঘায়ুৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম চৰকাৰে ৪০ লাখ মহিলা হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত ৩৬০০ কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰিব ।
তেওঁ কয়, "এই আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে তিনিটা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছো । কিন্তু আন ৰাজ্যৰ দৰে আমাৰ ৰাইজ সলনি নহয় । এই বদলি এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীৰ মহিলাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ । গতিকে এইটো এটা অতি নিয়ন্ত্ৰিত আঁচনি, নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত নহয় । কাৰণ আমি যোৱা ৬ বছৰ ধৰি কৰি আহিছো ।"
আঁচনিখন অতি নিয়ন্ত্ৰিত বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ কেইবাটাও মাপকাঠী আছে আৰু আমি সেই মাপকাঠী মানি চলিছো - যেনে বিধৱা, দিব্যাংগ , পৰিয়ালৰ ঘৰত কেঞ্চাৰ ৰোগী থকা । এই আঁচনিৰ লগত নিৰ্বাচনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।"
প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে চাৰি মাহৰ বাবে একত্ৰিত ধনৰাশি ৯০০০ টকা লাভ কৰিব । এই ধনৰাশি হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ (DBT)ৰ জৰিয়তে হস্তান্তৰ হ'ব বুলিও তেওঁ কয় ।
শৰ্মাই কয়, "প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁ ১২০০ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিছিল । দৈনিক ১৪ ঘণ্টা তেওঁ জনসাধাৰণৰ সৈতে কটায় । মই নাভাবো যে ৰাইজে অসমৰ আন এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক এনে আশীৰ্বাদ দিছে । ভোট বেলেগ কথা আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াটো বেলেগ কথা ।"
সোমবাৰে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ সময়ত ৮ দিনত অধিক ২৫টা সমষ্টি অতিক্ৰম কৰি জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন দেখি সোমবাৰে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৩২টা বিধান সভা সমষ্টিৰ ৯০০ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি লাখ লাখ লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰি বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "লাখ লাখ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক আশীৰ্বাদ দিছিল, আমাক চাবলৈ আহিছিল । মোৰ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত এই ধৰণৰ জনসাধাৰণৰ সঁহাৰি মই দেখা নাই ।"