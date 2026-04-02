বিজেপিক বিৰোধ কৰিবৰ বাবে ওৱেইছিক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে : দিলীপ শইকীয়া

বিজেপিক বিৰোধ কৰিবৰ বাবে ওৱেইছিক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে : দিলীপ শইকীয়া
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ সভাৰ স্থান পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে মঙলদৈত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ।
Published : April 2, 2026 at 1:51 PM IST
মঙলদৈ : "বিজেপিক বিৰোধ কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু এ ইউ আই ডি এফে ওৱেইছিক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে ।" এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ ।
মঙলদৈ আৰু ছিপাঝাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন শুকুৰবাৰে মঙলদৈলৈ আহিব । এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে মঙলদৈৰ দীঘিৰপাৰৰ শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰ খেলপথাৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ সভাৰ স্থান পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া বুধবাৰে মঙলদৈৰ দীঘিৰপাৰত উপস্থিত হয় ।
ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই দৰং-ওদালগুৰিৰ প্ৰায়কেইটা সমষ্টিতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "মঙলদৈত নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱীয়ে ভোটাৰৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈছে, আৰ্শীবাদ লৈছে । আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ, মঙলদৈ সমষ্টি ৰাইজৰ সমৰ্থন আৰু আৰ্শীবাদ স্বৰূপে এইবাৰ পুনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হাতলৈ ঘূৰি আহিব । টংলা সমষ্টিতো বিকন চন্দ্ৰ ডেকাদেৱে এন ডি এৰ সমৰ্থনত উঠিছে । তাত বিপিএফে প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই, বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে । গতিকে বিকন চন্দ্ৰ ডেকাও বহু ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব ।"
আৰু কোন কোন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ সভা আছে বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহা ৫ তাৰিখে পুনৰ অসমলৈ আহিব, গৃহ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰো সভা আছে । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াৰ সভা আছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰো সভা আছে ।"
ওৱেইছি অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা সন্দৰ্ভত সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "এ ইউ আই ডি এফ দলৰ আমন্ত্ৰণমৰ্মে ওৱেইছি আহিছে । বিতৰ্কিত বুলি কথা নাই, ওৱেইছি চাহাব হ'ল ভাৰতৰ এগৰাকী সন্মানীয় সাংসদ, তেওঁ ধৰ্ম বা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কিছু বক্তব্য ৰাখে । সদায় বিজেপিক গালি পাৰে, বিজেপিক বিৰোধ কৰে । সেই হিচাপে তেওঁ পৰিচিত । গতিকে বিজেপিক বিৰোধ কৰিবৰ বাবে হয়তো এ ইউ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ একেলগ হৈছে । ওৱেইছি চাহাবক অসমলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, ইয়াত কংগ্ৰেছৰো পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন থাকিব পাৰে ।"
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ নিৰ্বাচনী সভা সফল কৰিবৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই জিলা বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে মিলিত হৈ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰে ।