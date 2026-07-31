চাৰি সাংসদে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া খবৰ জনালে গৃহমন্ত্ৰীক

চাৰি সাংসদে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া খবৰ জনালে গৃহমন্ত্ৰীক
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ অসমৰ বিজেপি সাংসদৰ এটা প্ৰতিনিধি দলৰ ৷ সাহাৰ্য, উদ্ধাৰ কাৰ্য সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰে আলোচনাত মিলিত সাংসদৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ ৷
By ANI
Published : July 31, 2026 at 3:21 PM IST
নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিলে অসমৰ বিজেপি সাংসদৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে ৷ বিজেপি সাংসদৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক অসমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত আৰু বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য, সংস্থাপনৰ সন্দৰ্ভত অবগত কাৰৰ লগতে এক বৈঠকত মিলিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
বৈঠকত সাংসদৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে গৃহমন্ত্ৰীক বানপানীৰ ফলত হোৱা ব্যাপক ক্ষতি আৰু ৰাইজে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । প্ৰতিনিধি দলটোৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক বিকশিত ভাৰত-মিছন ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড লিভলিহুডছ গ্যাৰাণ্টী (গ্ৰামীন) (VB-GRAM) আইনৰ অধীনত ১০০ দিনৰ মজুৰি আগতীয়াকৈ প্ৰদান কৰি সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিবলৈ গৃহমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায় ৷
ইফালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰতিনিধি দলটোক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সম্ভৱপৰ সকলো সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে । তেওঁ প্ৰতিনিধি দলটোক আশ্বাস দিয়াৰ লগতে বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ কৰি আছে আৰু সময়মতে সাহাৰ্য নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাবে বান সাহাৰ্য অভিযানসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে । প্ৰতিনিধি দলটোত আছিল সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, দিলীপ শইকীয়া, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু প্ৰদান বৰুৱা ৷
আনহাতে, শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমত বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮০ লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ২১ টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ৫৫১ খন গাঁও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৩,০০,০৩১ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ ২১,৫২৩.০৮ হেক্টৰ শস্য ইতিমধ্যে অনিষ্ট হৈছে ৷
বৰ্তমানলৈকে তিনি জিলাত হোৱা বিধ্বংসী বানৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই ৷ বতৰ বিজ্ঞানীৰ মতে ১৯ জুলাইত নাগালেণ্ডত স্বাভাৱিকতকৈ ১৮১ শতাংশ, মোককচাঙত স্বাভাৱিকতকৈ ৪৯৩ শতাংশ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰটো স্বাভাৱিকতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱাৰ বাবে বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: মোদী-শ্বাহক ৰাহুল গান্ধীৰ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান- সাৱধান হওক