মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত প্ৰচাৰ অভিযানত গতি, নলবাৰীত মনোনয়ন দাখিলক লৈ ৰাজনৈতিক তাপ বৃদ্ধি

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত প্ৰচাৰ অভিযানত গতি, নলবাৰীত মনোনয়ন দাখিলক লৈ ৰাজনৈতিক তাপ বৃদ্ধি
কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অশোক কুমাৰ শৰ্মা জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ বাবে কোনো ফেক্টৰ নহয় । এই বুলি কয় বৰুৱাই ।
Published : March 24, 2026 at 12:03 AM IST
নলবাৰী : অসম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সক্ৰিয় তৎপৰতাত নলবাৰী সমষ্টিত বিজেপি-এজিপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সোমবাৰে নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰে । মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ গৰ্ডন খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এক বিশাল ৰেলীত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
মনোনয়নৰ শেষক দিনা সমগ্ৰ নলবাৰী চহৰ উৎসৱমুখৰ হৈ পৰে, য’ত সমৰ্থকসকলে বিজেপি-এজিপিৰ পতাকা, পোষ্টাৰ লৈ “হিমন্ত-জয়ন্ত জিন্দাবাদ” ধ্বনিৰে আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৰি তোলে ।
জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, “আজিৰ দিনটোত মই মোৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিলো আৰু মানুহৰ সঁহাৰি অত্যন্ত উৎসাহজনক আছিল । বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকে মোৰ সমৰ্থনত ওলাই আহি ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰায় ৫০ হাজাৰ মানুহ একেলগে সমবেত হৈছিল । ৰাইজৰ এই মৰম আৰু আশীৰ্বাদে মোক আগন্তুক নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাস দিয়ে আৰু মই আগন্তুক দিনতো সমষ্টিৰ সেৱা কৰি যাম ।”
ইপিনে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অশোক কুমাৰ শৰ্মায়ো মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত এক বিশাল ৰেলীৰ আয়োজন কৰে, যাৰ ফলত সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অধিক তীব্ৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, অশোক কুমাৰ শৰ্মাই ২০১৬ চনত বিজেপিৰ টিকটত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল যদিও পিছত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ।
ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত হোৱা জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত বৰুৱাই কয়, “ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত কিছুমান জনসংখ্যাগত পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । নলবাৰী সমষ্টিত প্ৰায় ২ লাখ ভোটাৰ আছে, ইয়াৰে প্ৰায় ৫০ হাজাৰ সংখ্যালঘু । কিন্তু ইতিবাচক দিশটো হ’ল যে ইয়াৰ ভিতৰত খুব কমসংখ্যকেই প্ৰৱাসী সংখ্যালঘু, অধিকাংশই খিলঞ্জীয়া । এই পৰিৱৰ্তনে মোৰ সমষ্টিত কোনো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে ।”
প্ৰতিদ্বন্দ্বী অশোক শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি বৰুৱাই আৰু কয়, “অশোক শৰ্মা কোনো গ্ৰাছৰুট লিডাৰ নহয় তেওঁ ২০১৬ চনত বিজেপিৰ টিকটত জয়লাভ কৰিছিল আৰু পিছত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে । তেওঁক জয়ী কৰাত বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছিল । ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ বেছি সক্ৰিয় নহয় আৰু জনপ্ৰিয়তাও সীমিত । এই নিৰ্বাচনত তেওঁ কোনো নিৰ্ণায়ক কাৰক হ’ব নোৱাৰে । প্ৰায় ৫০ হাজাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ভিতৰত কিছুসংখ্যক প্ৰৱাসী ভোট তেওঁৰ ফালে যাব পাৰে, কিন্তু খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু আৰু হিন্দু ভোটাৰসকল মোৰ লগত থাকিব । আগৰ নিৰ্বাচনত মই প্ৰায় ১.০৬ লাখ ভোট লাভ কৰিছিলো আৰু এইবাৰ ইয়াতকৈও অধিক ভোটত জয়ী হোৱাৰ আশা ৰাখিছো ।”
দুয়ো পক্ষই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছত নলবাৰী সমষ্টিত আগন্তুক দিনত এক তীব্ৰ আৰু উচ্চ ভোল্টেজৰ ৰাজনৈতিক সংঘৰ্ষ দেখা যাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
