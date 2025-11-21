ETV Bharat / politics

’২৬ৰ নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ বিশেষ ৰণনীতি : মুছলমান প্ৰধান সাতটা সমষ্টিত চকু, হিতাধিকাৰী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মহিলা

আগন্তুক ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু শাসক-বিৰোধী সকলো ৷ বিজেপিয়ে দলৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ সংখ্যালঘু সমষ্টিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে ৰণনীতি ৷

ASSAM POLITICS
বিজেপি দলে ইতিমধ্যে ব্যাপক ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰি হাতে-কামে লাগি গৈছে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 1:49 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী লোৱাৰ বাবে বিজেপি দলে ইতিমধ্যে ব্যাপক ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰি হাতে-কামে লাগি গৈছে । আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান মাহ বাকী । শাসক-বিৰোধী সকলো দলেই আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা ।

শাসকীয় দল বিজেপিয়ে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা নৰখাকৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ গাদীত বহাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবৰ বাবে বিজেপিয়ে এইবাৰ চকু দিছে সংখ্যালঘু সমষ্টিত । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ সাতটা সংখ্যালঘু সমষ্টি চিনাক্ত কৰি দলটোৱে সমষ্টিকেইটাত দলৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে উঠিপৰি লাগিছে ।

অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আৰু জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত ৰাজ্য উত্তাপ হৈ থকাৰ সময়তে দলটোৱে উক্ত সংখ্যালঘু সমষ্টিসমূহক লৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে বিশেষ ৰণ কৌশল । বাজপেয়ী ভৱনত ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰ্যালোচনা কৰি ৰণনীতি প্ৰস্তুতেৰে কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

ASSAM POLITICS
আগন্তুক ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু শাসকপক্ষ (ETV Bharat)

নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মুখপাত্রই ই টিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কেইবাটাও সমষ্টিত বিজেপিয়ে আশা কৰাতকৈ ভাল ভোট লাভ কৰিছিল । তেনে সাতটা বিধানসভা সমষ্টি হৈছে ধিং, চামগুৰি, লাহৰীঘাট, ৰূপহী, পূব গোৱালপাৰা, উত্তৰ কৰিমগঞ্জ আৰু দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ ।

২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিকেইটা নিজৰ দখললৈ অনাৰ লক্ষ্যৰে এতিয়াৰে পৰাই কাম কৰাৰ বাবে দলীয় নেতাসকলক নির্দেশ দিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ।

সংখ্যালঘু মহিলাক হিতাধিকাৰী আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত :

লক্ষণীয় বিষয় যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চামগুৰি সমষ্টিটো উপ-নির্বাচনত বিজেপিয়ে দখল কৰাৰ পাছতেই দলটোৱে সংখ্যালঘু সমষ্টিত চকু দিছিল । বিজেপিৰ লক্ষ্য হৈ পৰা উক্ত সাতটা সমষ্টিৰ জনতাই যাতে চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক সুবিধা লাভ কৰে, তাৰ বাবেই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

বিশেষকৈ মহিলাসকলক লক্ষ্য কৰি অৰুণোদয়, মহিলা উদ্যমিতা আদি আঁচনিত সংখ্যালঘু এলেকাৰ অধিক মহিলাৰ নাম অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে । যাকলৈ একাংশ সংখ্যালঘু নেতাৰ মাজত উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । যিসকল নেতাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে ।

ধিঙৰ এজন ব্যৱসায়ী তথা সংখ্যালঘু নেতা আব্দুল লতিফে কয়, "বিজেপিয়ে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰিলেও আমাৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম নকৰাকৈ থকা নাই । আজি আমাৰ মহিলাসকলে চৰকাৰী সকলো ধৰণৰ সা-সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাজনীতি কৰিলেও আমি সম-বিকাশ আৰু সম-উন্নয়ন দেখিবলৈ পাইছো। আমি কংগ্ৰেছ আৰু অগপৰ চৰকাৰো দেখিছো । কিন্তু বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আমাৰ মানুহখিনিৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰিছে । যাৰ বাবে আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি সদভাৱ আছে ।"

ASSAM POLITICS
শাসক-বিৰোধী সকলো দলেই আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা (ETV Bharat)

লোকসভা নিৰ্বাচনত বাঢ়িছে ভোটৰ হাৰ :

লক্ষণীয় বিষয় যে বিগত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত লোকসভা নিৰ্বাচনত ১০০ শতাংশ সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলত বিজেপিয়ে প্রায় ২০-২৫ শতাংশ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আন বহু সংখ্যক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিত প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট লাভ কৰিছিল । উক্ত সমষ্টিসমূহৰ সংখ্যালঘু মহিলা ভোটাৰসকলে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ ধাৰণা কৰা হৈছিল । সেয়েহে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতেই বিজেপিয়ে অৰুণোদয়ত যাতে সংখ্যালঘু সমষ্টিৰ মহিলাৰ নাম অধিক অন্তৰ্ভুক্ত হয় সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছিল । একেদৰে মহিলা উদ্যমিতা, নিযুত মইনা আঁচনিবোৰো সংখ্যালঘু এলেকাত সফলতাৰে ৰূপায়ণত গুৰুত্ব দিছে দলটোৱে ।

কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ দুৰ্গত বিজেপিৰ তৎপৰতা :

ইফালে বিজেপিৰ এনে ৰণনীতিয়ে ইমান দিনে সংখ্যালঘুসকলক লৈ ৰাজনীতি কৰি অহাসকলক শংকিত কৰি তুলিছে । কিয়নো বিজেপিয়ে লক্ষ্য কৰি লোৱা সমষ্টিবোৰৰ চামগুৰিৰ বাহিৰে আন সকলোবোৰেই কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ দখলত আছে । এনে পৰিস্থিতিত বিজেপিৰ আতংকত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফে নিজৰ ভোটবেংক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে উঠিপৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

কি কয় কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিপুণ বৰাই :

বিজেপিৰ ৰণনীতি সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ এনে ৰণনীতি সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই ই টিভি ভাৰতৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "বিজেপিয়ে যিটো ৰাজনীতি কৰি আছে সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৃণাৰ ৰাজনীতি । সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ এই ৰাজনীতি সংবিধান বিৰোধী । আমাৰ সংবিধান ধৰ্মনিৰপেক্ষ । কিন্তু তেওঁলোকে সংবিধান মনা নাই । সেইটো বিজেপি চৰিত্রই আছে । কিন্তু এতিয়া ভোটৰ ৰাজনীতিত বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিত নজৰ দিছে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমাৰ কথা হ'ল- চৰকাৰে প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাইজৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব লাগে । প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ যদি জনমূৰী আয় তথা উপাৰ্জন বৃদ্ধি নহয় তেন্তে এনেধৰণৰ আঁচনিসমূহৰ দ্বাৰা কোনো কাম নহয় । এইবোৰ ওৱান টাইম বস্তু । এইবোৰে কোনো কাম নিদিয়ে । আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছো । আমাক লাগে স্থায়ী ।’’

বৰাই লগতে কয়, ‘‘তেওঁলোকে এতিয়া ভোটৰ আশাত সংখ্যালঘু এলেকাকে ধৰি সকলোতে ৰাজ্যখন বিক্ৰী কৰি, হোৰাহোৰে লোণ লৈ হিতাধিকাৰী আঁচনি দিছে । জধেমধে ধন বিলাই আছে । এইবোৰে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰিব । তাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰখনে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ বাবে চেষ্টা কৰক ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰাটো এটা দলৰ তথা এখন চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী হোৱাটো উচিত নহয় । দৃষ্টিভংগী সকলোৰে প্ৰতি সমান হ'ব লাগে । কিয় তেওঁলোকে কেইটামান সংখ্যালঘু সমষ্টি বাচি লৈছে যদিহে সঁচাকৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ উন্নয়ন বিচাৰে । সকলো সমষ্টিৰে উন্নয়ন কৰক ।’’

‘‘বিজেপিৰ নীতি হৈছে বিভাজন নীতি । এই দলটোৰ চৰিত্রই হৈছে এইটো । তেওঁলোকৰ ডি এন এতে এইটো আছে । তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্রতে বিভাজন কৰে । অসমৰ ৰাইজ পৰিপক্ক । অসমৰ ৰ‍াইজে সকলো জানে আৰু বিজেপিৰ এই ফান্দত ভৰি নিদিয়ে । ২০২৬ত অসমৰ ৰাইজে এটা পৰিপক্ক সিদ্ধান্ত দিব ।" ৰিপুণ বৰাই কয় ৷

বিজেপি নেতা মমিনুল আৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :

বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাত বিজেপিৰ ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰসংগত বিজেপি নেতা মমিনুল আৱালে ই টিভি ভাৰতৰে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ব্যক্ত কৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

তেওঁ কয়, "২০১৬ চনৰ পৰা ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু এলেকাত উন্নয়নমূলক কামকাজ তৰান্বিত হৈছে । ২০১৬ চনৰ ধিঙৰ ৰাস্তাটো স্মৃতি হৈ পৰিল । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সংখ্যালঘু এলেকাত ২১ খন আৱাসিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ল । য'ত ৪০০ শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ব্যৱস্থা আছে । সেইদৰে সংখ্যালঘু এলেকাত ৯ খন মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন হ'ল ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘মূলতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্রত বহুত কাম হৈছে । যিটো কথা সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ চিন্তাশীল লোকে উপলব্ধি কৰি আহিছে আৰু সমৰ্থন কৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "২০১৬ চনত আমাৰ চৰকাৰ হওতে ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু ব্যক্তি বিশেষৰ লগত আলাপ-আলোচনা কৰা হৈছিল । উদ্দেশ্য আছিল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে কি কৰিব পৰা যায় । সেই অনুসৰি চৰকাৰখনে কাম কৰি আহিছে । ২০১৬ চনৰ পৰা সংখ্যালঘু এলেকাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে । ভোট দিয়া নিদিয়াটো বেলেগ কথা যদিও উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ সেই কথা সকলোৱে উপলব্ধি আৰু স্বীকাৰ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক : কাৰ স্বাৰ্থত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিদেশ ভ্ৰমণ ? লাভান্বিত হৈছে কোন ? তথ্য দিলে কংগ্ৰেছে - PM Modi Foreign Tour

লগতে পঢ়ক : গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানত নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব: কি প্ৰসংগত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

MUSLIM MAJORITY SEATS IN ASSAM
2026 ASSEMBLY POLLS
ASSAM POLITICS
ই টিভি ভাৰত অসম
2026 ASSEMBLY ELECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.