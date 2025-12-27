ETV Bharat / politics

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত সুৰক্ষিত, বিকশিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ

বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত হিমন্ত চৰকাৰৰ অবৈধ বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতিকে ধৰি কেইবাটাও ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ৷

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক (Bimal Borah's FB Page)
Published : December 27, 2025 at 7:45 AM IST

গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰৰ পৰা পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহানগৰীৰ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক । ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত দ্বিতীয় সত্ৰত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ ।

অসমক সুৰক্ষিত, বিকশিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঠনত অসম চৰকাৰে কি নীতিৰে আগবাঢ়িব, কি নীতিৰে কাম কৰিব সেই দিশসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে এই ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱত । সেই অনুসৰি মন্ত্ৰী বিমল বড়াই সংবাদ মাধ্যমত উল্লেখ কৰে কেবাটাও ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ ৷ সেয়া হ’ল -

১. অসমত ভয়াৱহভাৱে মিঞাৰ আগ্ৰাসন ৰোধৰ বাবে PGR-VGR ত বাস কৰা মিঞা মুছলমানক উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধ, বাল্যবিবাহৰ নিষিদ্ধ কৰণ আদিৰ যি যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই এক ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক (ETV Bharat Assam)

২. অসমৰ সমাজ, ভাষা-সংস্কৃতিলৈ অহা ভাবুকি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া মানুহক মাটিৰ পট্টা, সত্ৰ-মঠ-মন্দিৰ আদিৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবন্ধনৰ বাবে 'অসম দর্শন আঁচনি'ৰ ৰূপায়ণকে ধৰি গ্ৰহণ কৰা বিভিন্নধৰণৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনাই ধন্যবাদ সূচক এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে ৷

৩. আন জনজাতিৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ নতুন নীতিৰে ৬ টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মর্যাদা প্রদানৰ বিষয়টোৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মন্ত্রীগোটে দাখিল কৰা ইতিবাচক প্রতিবেদনখনক অসম কেবিনেট আৰু অসম বিধানসভাই অনুমোদন জনাইছে । এই বিষয়টো এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা বাবে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই ৰাজনৈতিকভাৱে এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

৪. খিলঞ্জীয়া চাহ বাগিচাৰ শ্রমিক আৰু আদিবাসী পৰিয়ালসমূহক ভূমিৰ অধিকাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক শলাগ লৈ এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে ৷

৫. চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ সৈতে থকা অসমৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবৰ বাবে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ উদ্যোগত সমাধান সূত্র উদ্ভাৱন কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে সীমান্ত অঞ্চলতো শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে । শুকুৰবাৰৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই এক প্রস্তাৱযোগে শান্তি প্রতিষ্ঠাৰ বাবে গ্রহণ কৰা সকলো পদক্ষেপলৈ পূর্ণ সমর্থন কৰে ।

৬. মুখ্যমন্ত্রী 'আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান'ৰ অধীনত ২ লাখ টকাৰ পৰা ৫ লাখ টকা পর্যন্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে গ্রাম্যাঞ্চলৰ আত্মসহায়ক গোটৰ ৩০ লাখ সদস্য আৰু নগৰ অঞ্চলৰ ২ লাখ টকা প্ৰদান কৰাৰ যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ হাতত লোৱাৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে ।

৭. অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা সন্দৰ্ভত চৰকাৰে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শর্মা আয়োগৰ ৬৭ টা পৰামৰ্শৰ ভিতৰত সদৌ অসম ছাত্র সন্থা, নাগৰিক সমাজ আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হৈ ভূমি সুৰক্ষা, সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আৰু প্রশাসনিক সুৰক্ষাকে ধৰি ৫২ টা পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰাক লৈ চৰকাৰে লোৱা ভূমিকাক শলাগ লৈ এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

৮. কংগ্ৰেছে ভূৱা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ, যি প্ৰস্তাৱে চৰকাৰক কঠোৰ নীতাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আহ্বান জনাব ।

৯. কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাই অসম আৰু অসমীয়াক লৈ বিভিন্ন সময়ত আগবঢ়াই অহা কেইবাটাও বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ উদ্বোধনী সত্ৰত উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীন । ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীৰ উপৰিও ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাষ্ট্ৰীয় উপাধ্যক্ষ বৈজন্ত জয় পাণ্ডা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ আৰু ৰাজ্যিক সাংগাঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু উপস্থিত থাকে ৷

