এইবাৰ হ'ব সভ্যতা ৰক্ষাৰ যুঁজ, এই যুঁজ নিৰ্বাচনৰ নহয়: দিলীপ শইকীয়া

এইবাৰ হ'ব সভ্যতা ৰক্ষাৰ যুঁজ, এই যুঁজ নিৰ্বাচনৰ নহয়: দিলীপ শইকীয়া
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্য়ৰে বিজেপিৰ ১০০ দিনীয়া কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত । ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে যাব বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা ৷
Published : December 27, 2025 at 8:54 PM IST
গুৱাহাটী : ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে । বিজেপিয়ে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে এন ডি এৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰিছে সংকল্প । তাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে ১০০ দিনীয়া কাৰ্যসূচী । দলীয় কৰ্মীক প্ৰত্যক্ষভাবে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈও নিৰ্দেশনা দিছে নেতৃত্বই । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা কেনেদৰে হ্ৰাস কৰিব সেই বিষয়েও চলিছে চিন্তা-চৰ্চা । আজি এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।
শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সভাপতি শইকীয়াই সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়, "এইবাৰ আমাৰ যুঁজ হ'ব সভ্যতাৰ যুঁজ । কেৱল ৰাজনৈতিক বা ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচন খেলৰ বাবে নহয় এই যুঁজ । এখন সুৰক্ষিত নিৰাপদ অসম যাতে আমি ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক দি যাব পাৰো তাৰ বাবে এই সভ্যতাৰ যুঁজ হ’ব ।"
উন্নয়নৰ যাত্ৰা :
সভাপতি শইকীয়াই কয়, "বিজেপিয়ে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰচণ্ড বিজয়েৰে এন ডি এৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলো । আমাৰ দলৰ প্ৰতিজন নেতা, কাৰ্যকৰ্তাই আজিৰে পৰা ৰাইজৰ কাষলৈ প্ৰত্যক্ষভাবে যাব । আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আশীৰ্বাদত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্বত যি উন্নয়নৰ যাত্ৰা সেয়া ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ আৰু এখন সুৰক্ষিত অসম গঢ়িবলৈ যি কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমি সাজু ।"
বিজেপিৰ ১০০ দিনৰ কৰ্মসূচী :
অহা ১০০ দিনৰ কৰ্মসূচীৰ সম্পৰ্কে মন্তব্য আগবঢ়াই শইকীয়াই কয়, "ইতিমধ্যে অহা ১০০ দিনৰ কি কি কৰ্মসূচী ল'ম সেই সম্পৰ্কে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । তাৰ ভিতৰত ১৬ জানুৱাৰীৰ পৰা ২১ জানুৱাৰীলৈ বুথ সৱলীকৰণ আৰু ২২ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩০ জানুৱাৰীলৈ বুথ বিজয় অভিযানৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে । এই সময়ছোৱাত বিগত সময়ত হোৱা উন্নয়নমুখী কাম-কাজ আকৌ এবাৰ ৰাইজক সোঁৱৰাই দিবৰ বাবে আমি ৰাইজৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে যাম ।"
তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি নকৰে বিজেপিয়ে :
আনহাতে মিঞা মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ সম্পৰ্কত সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "মিঞা মুছলমানৰ ৰাজনীতি যিটো কংগ্ৰেছ, অখিল গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কৰে আমি এইবোৰৰ পৰা বহু দূৰত অৱস্থান কৰা দল । আমি কোনো তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি নকৰো । আমি বিকাশৰ ৰাজনীতি কৰিম । মিঞা মুছলমানৰ বাবে কেইটামান সমষ্টিত আমি বিশেষভাবে ফলাফল আশা নকৰো । তথাপি আমি ১২৬ টা সমষ্টিতে নিৰ্বাচন খেলিম । আমি কোনো সমষ্টি আৰু নিদিওঁ । আমাৰ প্ৰতিটো সৰু-বৰ মিত্ৰদলৰ লগত লগ লাগি এন ডি এ হিচাপে নিৰ্বাচন খেলিম, বিজেপি হিচাপে নহয় ।"
প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ চিন্তা-চৰ্চা :
ইফালে, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী সন্দৰ্ভতো সভাপতি শইকীয়াই মন্তব্য আগবঢ়ায় । সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "বিজেপিত এইকেইদিন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ কথা ওলাই আছে । সেয়ে এইকেইদিনৰ ভিতৰত আলোচনা কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা কম কৰা হ'ব । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী অনেক হ'লেও টিকট এজনেই পাই । ইয়াৰ পূৰ্বতে বহুতে টিকট বিচাৰিছিল; কিন্তু এজনে পাইছিল । সেয়েহে এইকেইদিনৰ ভিতৰত বুজাই বঢ়াই জিকিব পৰা প্ৰাৰ্থীক ঠিক কৰা হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰদেশ বিজেপিৰ প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিৱেদী, প্ৰদেশ বিজেপিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিযুক্ত দলৰ ৰাজ্যিক তত্বাৱধায়ক বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাই বক্তব্য আগবঢ়ায় ৷ কাৰ্যনিৰ্বাহকত বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা কেবাগৰাকীও কাৰ্যকৰ্তাই আগন্তুক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷