হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত : দেৱলাল গাৰ্লোচা

হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত : দেৱলাল গাৰ্লোচা
হাফলং সমষ্টিত ৭৫ হাজাৰৰ পৰা ৮৫ হাজাৰ ভোট লাভ কৰাৰ দাবী উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ ৷
Published : April 26, 2026 at 5:13 PM IST
হাফলং : ১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত ৷ বিজেপি দলে সমষ্টিটোত অতি কমেও ৭৫ হাজাৰ ভোট লাভ কৰিব ৷ এই দাবী উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ ৷ উমৰাংছুৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই এই তথ্য সদৰী কৰে ৷
মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "হাফলং সমষ্টিত আমাৰ অতি বেয়া হ’লেও ৭৫ হাজাৰ লাভ কৰিম ৷ ভাল হ’লে ৮৫ হাজাৰোধিক ভোট লাভ কৰিম ৷ বিজেপিৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ, বিএলচি, মণ্ডল আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সদস্য আৰু সদস্যসকলে দিয়া ৰিপোৰ্ট অনুসৰি এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে ৭৫ হাজাৰৰ পৰা ৮৫ হাজাৰ ভোট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "মই আগতে কৈছো হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ বাবে কংগ্ৰেছ-এনপিপি দলে প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে ৷ হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ২৮ টা সমষ্টিৰ এক-দুটা সমষ্টিত কিছু যুঁজ হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু বাকী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ এনপিপি দলৰ লগত বিজেপিৰ কোনো যুঁজ নহয় ৷"
হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে ৩০ ৰ পৰা ৩৫ হাজাৰ আৰু এনপিপি দলে ১৫ৰ পৰা ২০ হাজাৰ ভোট লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ দ্বিতীয় স্থানত থাকিব কিয়নো কংগ্ৰেছ দলৰ এটা নিজস্ব ভোটবেংক আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলে উন্নয়নৰ কাম একেবাৰেই কৰা নাই এনে নহয় ৷ তেওঁলোকে কিছু হ’লেও উন্নয়নৰ কাম কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত যিমান উন্নয়নমূলক কাম হ’ব লাগিছিল, তেনে ধৰণৰ কাম হোৱা নাই ৷’’
সংবাদমেলত তেওঁ লগতে কয় যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচা বিধায়ক হিচাবে নিৰ্বাচিত হ’লে ডিমা হাছাও জিলাৰ উদ্যোগ নগৰী হিচাবে পৰিচিত উমৰাংছু এলেকাৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি যাব ৷ তেওঁ আৰু কয় উমৰাংছুত বিমান বন্দৰ হ’ব ৷ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত উমৰাংছু আগবাঢ়িছে ৷ বিজেপি জয়ী হ’লে নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ উপৰি উমৰাংছুত চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে দেৱলাল গাৰ্লোচাই ৷
