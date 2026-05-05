অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল : ২০২১ আৰু ২০২৬ চনৰ ফলাফলৰ এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ
এইবাৰকে ধৰি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে জালুকবাৰী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে এইবাৰ তেওঁৰ জয়ৰ ভোটৰ ব্যৱধান হ্ৰাস পাইছে ।
Published : May 5, 2026 at 1:39 PM IST
গুৱাহাটী : যোৱা ৯ এপ্ৰিলত এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত ২০২৬ বৰ্ষৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৪ মে'ত ঘোষণা কৰা হয় । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অনুসৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ মিত্ৰজোঁটে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । এইখিনিতে ২০২১ বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু ২০২৬ বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২১ আৰু ২০২৬ : ভোটাৰৰ সংখ্যা, নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ, মুঠ প্ৰাৰ্থী
ভোটাৰৰ সংখ্যা (২০২১)
অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ২,৩৩,৭৪,০৮৭ গৰাকী ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ লাভ কৰিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,১৮,২৩,২৮৬ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,১৫,৫০,৪০৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছিল ৩৯৮ গৰাকী ।
আনহাতে, বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৩২,০৮১ গৰাকী, ৮০ ঊৰ্ধ্বৰ ২,৮৯,৪৭৪ গৰাকী, নতুন ভোটাৰ ১২,৮১,৯১৮ গৰাকী আৰু ১৮-১৯ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত ভোটাৰ আছিল ৫,০৫,৮৭৪ গৰাকী । ইয়াৰ উপৰি ছাৰ্ভিচ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ৬৩,০৭৪ গৰাকী ।
ভোটাৰৰ সংখ্যা (২০২৬)
২০২৬ বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী । ইয়াৰে ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ১,২৪,৮২,২১৩, মহিলা ভোটাৰ ১,২৪,৭৫,৫৮৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৩৪৩ আৰু ৬৩,৪২৩ গৰাকী ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ ।
আনহাতে এই নিৰ্বাচনত ১৮-১৯ বছৰৰ ৬,৪২,৩১৪ গৰাকী ভোটাৰ, ২,৫০,০০৬ গৰাকী ৮০ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ আৰু ২,০৫,০৮৫ গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰ আছিল ।
নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ
২০২১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ২৭ মাৰ্চত, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ১১ এপ্ৰিল আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৬ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈছিল । আনহাতে, ২ মে'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগণনা ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৬ চনত এটা পৰ্যায়ত ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ আৰু ৪ মে'ত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হয় ।
ভোটদানৰ হাৰ (২০২১)
২০২১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮২.৪২ শতাংশ । ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত ৭৯.৯৩, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ৮০.৯৬ আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত সৰ্বাধিক ৮৫.২০ শতাংশ ভোটদান হৈছিল ।
ভোটদানৰ হাৰ (২০২৬)
আনহাতে, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অসমত সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক ভোটদান হয় । একেটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৫.১৩ শতাংশ ।
প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ১২৬টা সমষ্টিত মুঠ ৩৮১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত ১২৬টা সমষ্টিত মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয় ।
বিজেপিৰ উত্থান
বিজেপিৰ নেতৃত্বত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে এনডিএয়ে একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ অসমত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাজু হৈছে ৷ 2026ৰ নিৰ্বাচনত এনডিএ মিত্ৰজোঁটে 102 খন আসনত বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি, এইবাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপিয়ে ৯০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা 82 খন, অসম গণ পৰিষদে ২৬ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 10 খন আৰু বিপিএফে ১১ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 10 খন আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে ৷
২০২১ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে মুঠ ৯৩ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ৬০ খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল । তাৰ তুলনাত এইবাৰ ২২ খন বৃদ্ধি পাইছে গেৰুৱা দলটোৰ । ইয়াৰ ফলত বিজেপিৰ এক উত্থান পৰিলক্ষিত হৈছে ।
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰদৰ্শন
2021 চনৰ নিৰ্বাচনত অগপই মুঠ ২৫ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ৯ খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
আনহাতে, ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত অগপই মুঠ ২৬ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ১০ খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অৰ্থাৎ এইবাৰ বিধানসভাত অগপৰ এখন আসন বৃদ্ধি পাইছে ।
ইউপিপিএলৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শন
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত এনডিএৰ মিত্ৰদল হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএল । সেইবাৰ দলটোৱে ৮ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৬ খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
কিন্তু ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত এনডিএ মিত্ৰজোঁটত নাছিল ইউপিপিএল । দলটোৱে এককভাৱে এইবাৰ বিটিএডিৰ অন্তৰ্গত ১৫ খন আৰু বিটিএডিৰ বাহিৰৰ তিনিখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাকৰিছিল । কিন্তু দলটোৱে এইবাৰ বেয়াকৈ মুখথেকেচা খাবলগা হয় । ইউপিপিএলে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এখনো আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । আনহাতে, দলটোৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োও পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় ।
বিপিএফৰ উত্থান
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত এককভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিপিএফ দলে । বিপিএফে ১২ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৪ খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
কিন্তু ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিপিএফ এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হৈ ১১টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে চমকপ্ৰদ উত্থান প্ৰদৰ্শন কৰি মুঠ ১০ খন আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এআইইউডিএফৰ পতন
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ আছিল বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ । সেইবাৰ নিৰ্বাচনত দলটোৱে ১৬ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আটাইকেইখন আসনতে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
কিন্তু ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত কোনো মিত্ৰজোঁটত নাছিল এআইইউডিএফ । দলটোৱে এইবাৰ ২৭ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । কিন্তু মাত্ৰ দুখন আসনতহে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এইবাৰে ভোটাৰে এআইইউডিএফক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ।
ধূলিসাৎ অসম জাতীয় পৰিষদ
অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰাজয়ৰ ধাৰা অব্যাহত আছে । ২০২১ চনত লুৰীণজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বাধীন আঞ্চলিক দলটোৱে ৮২ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
একেদৰে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ অংশদীৰ হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদে ১০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় যদিও এইবাৰো এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হতাশজনক প্ৰদৰ্শন
২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ফলাফল একেবাৰে হতাশজনক ৷ এইবাৰ কংগ্ৰেছে 19 খন আৰু ৰাইজৰ দলে দুখন আসনতহে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
কংগ্ৰেছে এইবাৰ ৯৯ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । আনহাতে, ৰাইজৰ দলে ১৩ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । ইফালে অসম জাতীয় পৰিষদে ১০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ৯৫ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই ২৯ খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধীৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা মাত্ৰ ২৪ খন । অৰ্থাৎ এইবাৰ বিধানসভাত নাথাকিব কোনো বিৰোধী দল ।
ভোটৰ শতাংশ
২০২১ চনত ৰাজনৈতিক দলসমূহে লাভ কৰা ভোটৰ শতাংশ হিচাপত এনে ধৰণৰ
বিজেপি 33.21 শতাংশ
অগপ ৭.৯১ শতাংশ
ইউপিপিএল ৩.৩৯ শতাংশ
কংগ্ৰেছ ২৯.৬৭ শতাংশ
এআইইউডিএফ ৯.২৯ শতাংশ
বিপিএফ ৩.৩৯ শতাংশ
অন্যান্য ৪.৭৪ শতাংশ
২০২৬ চনত ৰাজনৈতিক দলসমূহে লাভ কৰা ভোটৰ শতাংশ হিচাপত এনে ধৰণৰ
বিজেপি ৩৭.৮১ শতাংশ
অগপ ৬.৪৭ শতাংশ
বিপিএফ ৩.৭৩ শতাংশ
কংগ্ৰেছ ২৯.৮৪ শতাংশ
এআইইউডিএফ ৫.৪৬ শতাংশ
জয়ৰ ব্যৱধান হ্ৰাস হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
এইবাৰকে ধৰি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে জালুকবাৰী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জয়ৰ ভোটৰ ব্যৱধান হ্ৰাস পাইছে ।
২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত ৮৯,৪৩৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়লাভ কৰে । এইবাৰ তেওঁ লাভ কৰে ১,২৭,১৫১টা ভোট । আনহাতে, নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বিদিশা নেওগে লাভ কৰে ৩৭,৭১৭ টা ভোট ।
কিন্তু ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ তুলনাত ১,০১,৯১১ টা ভোট বেছি পাইছিল ।
২০২১ আৰু ২০২৬ বৰ্ষৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হোৱা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত বহুকেইটা সমষ্টিৰ নাম আৰু সীমা সলনি হয় । অৱশ্যে মুঠ সমষ্টিৰ সংখ্যা একে থাকে । ইয়াত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি সমষ্টিৰ ফলাফল উল্লেখ কৰা হৈছে ।
২০২৬ চনৰ সমষ্টিভিত্তিক নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী আৰু নিকটতম প্ৰাৰ্থী (ভোটৰ সংখ্যাৰ সৈতে)
১. গোঁসাইগাঁও : বিজয়ী বিপিএফৰ সভাৰাম বসুমতাৰী (৪৪,৩৯৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী জেএমএমৰ ফেডৰিকচন হাঞ্চডাক (২১,৪১৭)
২. দোতমা : বিজয়ী বিপিএফৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী (৪৮,৭৭৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী (২৪,৪৯২)
৩. কোকৰাঝাৰ : বিজয়ী বিপিএফৰ শিউলী মহিলাৰী (৭৪,৮১৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ লৰেন্স ইছলাৰী (৩৫,১৮৩)
৪. বাওখুংগ্ৰী : বিজয়ী বিপিএফৰ ৰূপম চন্দ্ৰ ৰয় (৬২,৬৭৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ছাপালি মাৰাক (৩৮,৯৬৭)
৫. পৰ্বতঝোৰা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আশ্ৰাফুল ইছলাম শ্বেখ (৭৭,১২৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ ৰেজাউল কৰিম (৬৮,১০৬)
৬. গোলকগঞ্জ : বিজয়ী বিজেপিৰ অশ্বিনী ৰয় সৰকাৰ (১,১০,৫৩৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ কাৰ্তিক চন্দ্ৰ ৰয় (৭৯,৭৫১)
৭. গৌৰীপুৰ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আব্দুছ ছোবাহান আলী সৰকাৰ (১,৮২,৯৭১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ নিজানুৰ ৰহমান (৬৩,৮৭৪)
৮. ধুবুৰী : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ বেবী বেগম (১,১৮,৩৬২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ নজৰুল হক (৪৯,৭০১)
৯. বীৰচিং জাৰোৱা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী (১.১৩,৯০১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ আলী আকবৰ মিঞা (৭৮,০১৬)
১০. বিলাসীপাৰা : বিজয়ী অগপৰ জীৱেশ ৰয় (৮৫৯৩৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অমৃত বাদশ্বা (৮৩,২৪৩)
১১. মানকাচৰ : বিজয়ী অগপৰ জীৱেশ ৰয় (৮৫,৯৩৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অমৃত বাদশ্বা (৮৩,২৪৩)
১২. জলেশ্বৰ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আফতাবুদ্দিন মোল্লা (1,62,174), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ শ্বেইখ শ্বাহ আলম (52,486)
১৩. গোৱালপাৰা পশ্চিম : বিজয়ী বিজেপিৰ পবিত্ৰ ৰাভা (৯২,২১৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ মাৰ্কলিন মাৰাক (৫২,২৯৯)
১৪. গোৱালপাৰা পূব : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আব্দুল কালাম ৰছিদ আলম (১,০২,২০৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ আব্দুৰ ৰহিম জিব্ৰান (৫০,৯৪৪)
১৫. দুধনৈ : বিজয়ী বিজেপিৰ টংকেশ্বৰ ৰাভা (১,০০,৩৫৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ কিশোৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম (৫২,৭১৬)
১৬. অভয়াপুৰী : বিজয়ী বিজেপিৰ ভূপেন ৰয় (১,১১,১৫৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰদাস সৰকাৰ (৫২,২২৮)
১৭. সৃজনগ্ৰাম : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ নুৰুল ইছলাম (1,06,716), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ (88,411)
১৮. বঙাইগাঁও : বিজয়ী অগপৰ দীপ্তিময়ী চৌধুৰী (৭২,২৪৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ গিৰীশ বৰুৱা (৪৭,২৪৯)
১৯. চিদলী চিৰাং : বিজয়ী বিপিএফৰ পানীৰাম ব্ৰহ্ম (১,০১,২৭৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী(62,674)
২০. বিজনী : বিজয়ী বিজেপিৰ অৰূপ কুমাৰ দে' (৭১,৭০৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ কমল সং নাৰ্জাৰী (৩৭,৭৮১)
২১. ভৱানীপুৰ-সৰভোগ : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস (১,১৩,০৬৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী চিপিআই(এম)ৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ (৭৩.৯১৭)
২২. মন্দিয়া : বিজয়ী টিএমচিৰ শ্বেৰমান আলী আহমেদ (1,13,480), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেক (85,919)
২৩. চেঙা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ (১,৩৯,১৬৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ আশ্ৰাফুল হুছেইন (৫১,৮১৮)
২৪. বৰপেটা : বিজয়ী অগপৰ দীপক কুমাৰ দাস (৯৪.০৮৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় গগন চন্দ্ৰ হালৈ (৪৬,৬৮৪)
২৫. পাকাবেতবাৰী : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ (১,৫৭,৭৪৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ মীনাক্ষি ৰহমান (৯২,৪৮১)
২৬. বজালী : বিজয়ী অগপৰ ধৰ্মেশ্বৰ ৰয় (৮০,১৩০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ দিলীপ বৰুৱা (৫৫,৬৮৪)
২৭. চমৰীয়া : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ (1,49,720), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ ইমদাদ হুছেইন (71,024)
২৮. বকো-ছয়গাঁও : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰাজু মেচ (১,০৭,১১৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰমেন সিং ৰাভা (৪৭,৫৫৯)
২৯. পলাশবাৰী : বিজয়ী বিজেপিৰ হিমাংশু শেখৰ বৈশ্য (১,০৯,৩০১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ পংকজ লোচন গোস্বামী (৬৫,৩৪৮)
৩০. হাজো-শুৱালকুছি : বিজয়ী অগপৰ প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস (81,975), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা দাস (81,036)
৩১. ৰঙিয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতা (১,০৭,৯২৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণজিত চৌধুৰী (৭৩,৯০০)
৩২. কমলপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতা (৭৪,৪৫৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সত্যব্ৰত কলিতা (৫৫,০০৬)
৩৩. দিছপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (১,০৩,৩৩৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী (৫৩,৬৭০)
৩৪. ডিমৰীয়া : বিজয়ী অগপৰ ডঃ তপন দাস (১,১৬,০৫৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা (৫০,৬৭৩)
৩৫. নিউ গুৱাহাটী : বিজয়ী বিজেপিৰ দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা (৮৯,৬৩৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ শান্তনু বৰা (৪১,৯৬৮)
৩৬. মধ্য গুৱাহাটী : বিজয়ী বিজেপিৰ বিজয় গুপ্তা (৯৯,৯২০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ কুনকী চৌধুৰী (৩৮,২২৫)
৩৭. জালুকবাৰী : বিজয়ী বিজেপিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (1,27,151), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগ (37,717)
৩৮. বৰক্ষেত্ৰী : বিজয়ী বিজেপিৰ নাৰায়ণ ডেকা (১,১৩,০০১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ দিগন্ত বৰ্মন (৮৪,১৫৭)
৩৯. নলবাৰী : বিজয়ী বিজেপিৰ জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (১,১৮,৬১১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অশোক শৰ্মা (৫৮,৫১০)
৪০. টিহু : বিজয়ী বিজেপিৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী (১,০০,৮৫৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰাতুল পাটোৱাৰী (৭৪,৩৫৯)
৪১. মানস : বিজয়ী বিপিএফৰ থানেশ্বৰ বসুমতাৰী (90,060), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাইজৰ দলৰ অঞ্জন তালুকদাৰ (42,650)
৪২. বাক্সা : বিজয়ী বিপিএফৰ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম (৮৮,৮২০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিপিএলৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম (৩৯,৭৭০)
৪৩. তামুলপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ বিশ্বজিত দৈমাৰী (৮৯,৩০৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ প্ৰমোদ বড়ো (৬২,৫৬৫)
৪৪. গোৰেশ্বৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ ভিক্টৰ কুমাৰ দাস (৯৮,১০৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ পবিত্ৰ কুমাৰ বড়ো (২৮,৮৫৯)
৪৫. ভেৰগাঁও : বিজয়ী বিপিএফৰ মহেশ্বৰ বড়ো (৬৭,১০৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ নাৰশ্বন বড়ো (২৯,৩০৮)
৪৬. ওদালগুৰি : বিজয়ী বিপিএফ ৰিহণ দৈমাৰী (৭৬,৮০০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ দীপেন বড়ো (৪৯,২৪৬)
৪৭. মাজবাট : বিজয়ী বিপিএফৰ চৰণ বড়ো (৮৪,৭১৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী জেএমএম প্ৰীতিৰেখা বাৰ্লা (২৯,১৭২)
৪৮. টংলা : বিজয়ী বিজেপিৰ বিকন চন্দ্ৰ ডেকা (৮৪,৩০৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰোহিত পাৰ্গিয়া (২৯,৭০৮)
৪৯. ছিপাঝাৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী (৯৯,৭২০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া (৭৪,৪৭৫)
৫০. মঙলদৈ : বিজয়ী বিজেপিৰ নীলিমা দেৱী (১,০০,০৭৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰিজুমণি তালুকদাৰ (৭৬,১৪২)
৫১. দলগাঁও : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ মুজিবুৰ ৰহমান (১,৪৭,৫৫৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় আইনুল হক (১,১৮,৬৭৫)
৫২. জাগীৰোড : বিজয়ী বিজেপিৰ পীযুষ হাজৰীকা (১,৫৫,১২৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বাবুল দাস (৬১,৫৪৫)
৫৩. লাহৰীঘাট : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ডাঃ আচিফ মহম্মদ নাজাৰ (1,69,212), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ ছিদ্দিক আহমেদ (1,02,917)
৫৪. মৰিগাঁও : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰমাকান্ত দেউৰী (1,17,942), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ বাণীকান্ত দাস (52,453)
৫৫. ধিং : বিজয়ী ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুক্তাৰ (1,31,182), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ মতিউৰ ৰহমান (59,688)
৫৬. ৰূপহীহাট : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ নুৰুল হুদা (১,৩৫,৬৮২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফ আমিনুল ইছলাম (৬৫,৯১৬)
৫৭. কলিয়াবৰ : বিজয়ী অগপৰ কেশৱ মহন্ত (74,029), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় জিতেন গৌড় (56,139)
৫৮. চামগুৰি : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ তাঞ্জিল হুছেইন (1,45,212) নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ অনিল শইকীয়া (36,902)
৫৯. বঢ়মপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ জিতু গোস্বামী (১,১৭,১২৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ ৰাজেন গোঁহাই (৬০,৯৮৬)
৬০. নগাঁও-বটদ্ৰৱা : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰূপক শৰ্মা (১,১৩,৯৫৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী দুৰ্লভ চমুৱা (৫১,৯৭৪)
৬১. ৰহা : বিজয়ী বিজেপিৰ শশীকান্ত দাস (১,১১,৩৬০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ উৎপল বণিয়া (৯০,৭৬৬)
৬২. বিন্নাকান্দি : বিজয়ী এআইইউডিএফ বদৰুদ্দিন আজমল (১,১৯,৭২১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰী (৮৪,৩৪১)
৬৩. হোজাই : বিজয়ী বিজেপিৰ শিলাদিত্য দেৱ (১,৪৪,৩৬১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ঝিলী চৌধুৰী (৭৭,৬৬০)
৬৪. লামডিং : বিজয়ী বিজেপিৰ শিবু মিশ্ৰ (১,১৫,৩৩০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ স্বপন কৰ (৯৩,২১৬)
৬৫. ঢেকীয়াজুলি : বিজয়ী বিজেপিৰ অশোক সিংহল (১,১১,৮৮০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বাতাছ ওৰাং (৬৩৭১১)
৬৬. বৰচলা : বিজয়ী বিজেপিৰ ঋতুবৰণ শৰ্মা (৮৪,৪৯৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰা (৫৯,৯৩৩)
৬৭. তেজপুৰ : বিজয়ী অগপৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা (79,140), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাইজৰ দলৰ অলক নাথক (59,190)
৬৮. ৰঙাপৰা : বিজয়ী বিজেপিৰ কৃষ্ণ কমল তাঁতী (৮১,০২২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ কাৰ্তিক চন্দ্ৰ কুৰ্মী (৩৭,৭০৭)
৬৯. ন-দুৱাৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ পদ্ম হাজৰিকা (১,১১,১২৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সুনীল কুমাৰ চেত্ৰী (৫৮,২০৯)
৭০. বিশ্বনাথ : বিজয়ী বিজেপিৰ পল্লৱ লোচন দাস (৮৪,৮৬২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ জয়ন্ত বৰা (৫৯,০৯২)
৭১. বিহালী : বিজয়ী বিজেপিৰ মুনীন্দ্ৰ দাস (৮৭,২২৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী চিপিআইৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ সৰকাৰ (২৬,৫২১)
৭২. গহপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ উৎপল বৰা (৯৬,৫৮২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ শংকৰজ্যোতি কুটুম (৪৩,৮৬০)
৭৩. বিহপুৰীয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ ভূপেন বৰা (৭৩,০৫০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ নাৰায়ণ ভূঞা (৬৪,৮১৪)
৭৪. ৰঙানদী : বিজয়ী বিজেপিৰ ঋষিৰাজ হাজৰিকা (৮২,৪৯৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ জয়ন্ত খাউণ্ড (৬২,৮৪১)
৭৫. নাওবৈচা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ডঃ জয়প্ৰকাশ দাস (৮৬,৯৮১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ বসন্ত দাস (৬৩,২৩০)
৭৬. লখিমপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ মানৱ ডেকা (৮৫,৭২৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ঘন বুঢ়াগোঁহাই (৫৩,৫০৬)
৭৭. ঢকুৱাখনা : বিজয়ী বিজেপিৰ নৱ কুমাৰ দলে (৯২,১২৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ আনন্দ নৰহ (৪২,০৫১)
৭৮. ধেমাজি : বিজয়ী বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডাঃ ৰণোজ পেগু (৮৩,৬৪৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ শৈলেন সোণোৱাল (৩২,২২৯)
৭৯. চিচিবৰগাঁও : বিজয়ী বিজেপিৰ জীৱন গগৈ (৭৫,৭৫৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাইজৰ দলৰ দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা (৩৫,১৬৫)
৮০. জোনাই : বিজয়ী বিজেপিৰ ভূবন পেগু (১,২৮,৯৪০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰাজু কুমাৰ মেদক (৪৮,৮১৬)
৮১. শদিয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ বলিন চেতিয়া (৯৭,০৮৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ জগদীশ ভূঞা (৫৫,৩৩৮)
৮২. ডুমডুমা : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰূপেশ গোৱালা (৮৬,০০৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গা ভূমিজ (৩০,৬২৭)
৮৩. মাৰ্ঘেৰিটা : বিজয়ী বিজেপিৰ ভাস্কৰ শৰ্মা (৮৬,৩৪৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাহুল দলৰ ৰাহুল চেত্ৰী (৩১,০৩২)
৮৪ ডিগবৈ : বিজয়ী বিজেপিৰ সুৰেন ফুকন (৬৫,৬৯০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাইজৰ দলৰ দুলাল মৰাণ (২৪,৬১৭)
৮৫. মাকুম : বিজয়ী বিজেপিৰ সঞ্জয় কিষাণ (৭৪,৬৯৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ শিৱনাথ চেতিয়া (৪৬,৪১৮)
৮৬. তিনিচুকীয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ পুলক গোঁহাই (৮৫,১৮৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ডেভিদ ফুকন (৩৬,৬৮৭)
৮৭. চাবুৱা-লাহোৱাল : বিজয়ী বিজেপিৰ বিনোদ হাজৰিকা (৮৯,২০২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাঢ্জল ঘাটোৱাৰ (৩৮,২৮৮)
৮৮. ডিব্ৰুগড় : বিজয়ী বিজেপিৰ প্ৰশান্ত ফুকন (1,06,803), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ মৈনাক পাত্ৰ (34,760)
৮৯. খোৱাং : বিজয়ী বিজেপিৰ চক্ৰধৰ গগৈ (৬৭,০৩৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ লুৰীণজ্যোতি গগৈ (৫৭,০৫৪)
৯০. দুলীয়াজান : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰামেশ্বৰ তেলী (৭১,৪৬৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ধ্ৰুৱ গগৈ (৬১,০০৮)
৯১. টিংখাং : বিজয়ী বিজেপিৰ বিমল বড়া (৮৮,৯১২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বিপুল গগৈ (৩৯,৮৮৬)
৯২. নাহৰকটীয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ তৰংগ গগৈ (৮৭,৭৬৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰণতি ফুকন (২৫,৪৮৬)
৯৩. সোণাৰি : বিজয়ী বিজেপিৰ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ (৭৪,৮৩৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ উৎপল গগৈ (৫০,৬৯৯)
৯৪. মাহমৰা : বিজেপিৰ সূৰুয দিহিঙীয়া (৬৯,৫৩০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ জ্ঞানদীপ মহন (৫৩,৫০৯)
৯৫. ডিমৌ : বিজয়ী বিজেপিৰ সুশান্ত বুঢ়াগোঁহাই (৮৯,৬৮১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অজয় কুমাৰ গগৈ (৫৬,১৫৩)
৯৬. শিৱসাগৰ : বিজয়ী ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ (86,521), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ কুশল দুৱৰী (69,249)
৯৭. নাজিৰা : বিজয়ী বিজেপিৰ ময়ূৰ বৰগোহাঁই (98,198), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া (51,497)
৯৮. মাজুলী : বিজয়ী বিজেপিৰ ভুৱন গাম (৭৮,৩২৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ইন্দ্ৰনীল পেগু (৪৩,০২৪)
৯৯. টীয়ক : বিজয়ী অগপৰ বিকাশ শইকীয়া (৯০,৩৬৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ পল্লৱী শইকীয়া গগৈ (৬৭,৬৯৬)
১০০. যোৰহাট : বিজয়ী বিজেপিৰ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী (৬৯,৪৩৯), নিকটতম কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ (৪৬,২৫৭)
১০১. মৰিয়নী : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (79,632), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাইজৰ দলৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰা (52,792)
১০২. তিতাবৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ ধীৰাজ গোৱালা (৭৮,৭৪৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণ কুৰ্মী (৫৫,৪২৮)
১০৩. গোলাঘাট : বিজয়ী বিজেপিৰ অজন্তা নেওগ (১,০২,২১২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বিতুপন শইকীয়া (৫৮,৪৫৩)
১০৪. দেৰগাঁও : বিজয়ী বিজেপিৰ মৃদুল কুমাৰ দত্ত (৯০,০৪৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সাগৰিকা বৰা (৫৩,০৯৬)
১০৫. বোকাখাত : বিজয়ী অগপৰ অতুল বৰা (৮০,৯৮৭), নিকটতম ৰাইজৰ দলৰ হৰিপ্ৰসাদ শইকীয়া (২০,৪৫০)
১০৬. খুমটাই : বিজয়ী বিজেপিৰ মৃণাল শইকীয়া (৯১,১২৭), নিকটতম কংগ্ৰেছৰ ৰ'জলীনা তিৰ্কী (৩২,৭১৫)
১০৭. সৰুপথাৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ বিশ্বজিৎ ফুকন (৯৬,৩৪১), নিকটতম এজেপিৰ জীৱন চুতীয়া (৪০,২৬১)
১০৮. বোকাজান : বিজয়ী বিজেপিৰ সূৰ্য ৰংফাৰ (৬৯,৮৫১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰতন ইংতি (৫২,৩৮৫)
১০৯. হাওৰাঘাট : বিজয়ী বিজেপিৰ লানছিং টেৰণ (১,০৬,২২৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সঞ্জীৱ টেৰণ (২৮,১২৩)
১১০. ডিফু : বিজয়ী নিছ' তেৰাংপি (৯০,৮৬৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় জন ইংতি কাথাৰ (৪১,১২৬)
১১১. ৰংখাং : বিজয়ী বিজেপিৰ তুলিৰাম ৰংহাং (৮৩,২৪৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অগষ্টিন ইংঘী (২৩,০০৫)
১১২. আমৰি : বিজয়ী বিজেপিৰ হাব্বি টেৰণ (৫০,২৭৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় বিক্ৰম হাঞ্চে (২৬,৩৬৩)
১১৩. হাফলং : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰূপালী লাংথাছা (৭৮,৬৭৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ডেনিয়েল লাংথাছা (২৮,৩৬৮)
১১৪. লক্ষীপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ কৌশিক ৰায় (১,২৫,৩০২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ এম শান্তি কুমাৰ সিং (২৫,৯০১)
১১৫. উদাৰবন্দ : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰাজদ্বীপ গোৱালা (১,০৩,৩৩১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অজিত সিং (৪৭,৮৬৭)
১১৬. কাটিগড়া : বিজয়ী বিজেপিৰ কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ (১,১০,৭৫৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অমৰ চান্দ জৈন (৭৩,০৭৮)
১১৭. বৰখলা : বিজয়ী বিজেপিৰ কিশোৰ নাথ (১,০২,৭৭৫), নিকটতম কংগ্ৰেছৰ অমিত কুমাৰ কালোৱাৰ (৬৬,১৬২)
১১৮. শিলচৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ ডঃ ৰাজদ্বীপ ৰয় (১,১০,৭৫৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অভিজিত পাল (৫৬,৭৬১)
১১৯. সোণাই : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আমিনুল হক লস্কৰ (৮৯,৯৫৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা (৬২,৭৮৭)
১২০. ঢলাই : বিজয়ী বিজেপিৰ অমিয় কান্তি দাস (১,০০,৬৩৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থ (৫৬,১৭২)
১২১. হাইলাকান্দি : বিজয়ী বিজেপিৰ মিলন দাস (১,১৯,৫৯১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল ৰয় (৬৩,৭৭৪)
১২২. আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ জুবেইৰ আনম মজুমদাৰ (১,৪৫,৬৬১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ (৪০,২১৩)
১২৩. কৰিমগঞ্জ উত্তৰ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ জাকাৰিয়া আহমেদ (১,২২,৩৫৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্য (৯৬,৩৫৩)
১২৪. কৰিমগঞ্জ দক্ষিণ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আমিনুৰ ৰছিদ চৌধুৰী (১,৩৭,২৫৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ ইকবাল হুছেইন (৫০,৬২৫)
১২৫. পাথাৰকান্দি : বিজয়ী বিজেপিৰ কৃষ্ণেন্দু পাল (৯৮,১০১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ কাৰ্তিক সেনা সিনহা (৫১,৩৩৭)
১২৬. ৰামকৃষ্ণ নগৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ বিজয় মালাকাৰ (১,৩৪,০১৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সুৰুচি ৰয় (৫০,২৪৮)
২০২১ চনৰ সমষ্টিভিত্তিক নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী আৰু নিকটতম প্ৰাৰ্থী (ভোটৰ সংখ্যাৰ সৈতে)
১. ৰাতাবাৰী সমষ্টি (এছচি) : বিজয়ী বিজেপিৰ বিজয় মালাকাৰ (৮৪,৭১১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ শম্ভূ সিং মাল্লা (৪৮,৪৯০)
২. পাথাৰকান্দি সমষ্টি : বিজয়ী বিজেপিৰ কৃষ্ণেন্দু পাল (৭৪,৮৪৬), নিকটতম কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী শচীন চাহু (৭০,৩৭৯)
৩. কৰিমগঞ্জ উত্তৰ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ (৬০,৯৯৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ ডঃ মানস দাস (৫২,৬৭৪)
৪. কৰিমগঞ্জ দক্ষিণ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ চিদ্দিক আহমেদ (৮৮.৯০৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ আজিজ আহমেদ খান (৫৬,৪২২)
৫. বদৰপুৰ : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ আব্দুল আজিজ (৭৪,৪৫২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ বিশ্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য (৫০,৫০৪)
৬. হাইলাকান্দি : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ (৭১,০৫৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ মিলন দাস (৪৭,৩০৩)
৭. কাটলিচেৰা : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ সুজামউদ্দিন লস্কৰ (৭৯,৭৬৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ সুব্ৰত নাথ (৬৬,৭৯৮)
৮. আলগাপুৰ : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (৬৬,৭৮৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ মুন স্বৰ্ণকাৰ (৪৯,১৮১)
৯. শিলচৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী (৯৮,৫৫৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ তামাল কান্তি বণিক (৬০,৯৮০)
১০. সোণাই : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ কৰিম উদ্দিন বৰভূঞা (৭১,৯৩৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ আমিনুল হক লস্কৰ (৫২,২৮৩)
১১, ধলাই (এছচি) : বিজয়ী বিজেপিৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য (৮২,৫৬৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ মালা (৬২,১৭৬)
১২. উদৰবন্দ : বিজয়ী বিজেপিৰ মিহিৰ কান্তি শ্বোমে (৬১,৭৪৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অজিত সিং (৫৯,০৬০)
১৩, লক্ষীপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ কৌশিক ৰয় (৫৫,৩৪১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ মুকেশ পাণ্ডে (৪২,৬৪১)
১৪, বৰখলা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ মিছবাহুল ইছলাম লস্কৰ (৬৪,৪৩৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ অমলেন্দু দাস (৫৭,৪০২)
১৫, কাটিগড়া : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ খলিল উদ্দিন মজুমদাৰ (৮৩,২৬৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ গৌতম ৰয় (৭৬,৩২৯)
১৬. হাফলং (এছটি) : বিজয়ী বিজেপিৰ নন্দিতা গাৰ্লোছা (৬৭,৭৯৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ নিৰ্মল লাংথাছা (৪৯,১৯৯)
১৭. বোকাজান (এছটি) : বিজয়ী বিজেপিৰ নোমল মমিন (৬০,৭২৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰতন ইংতি (৪২,৮৪১)
১৮. হাওৰাঘাট (এছটি) : বিজয়ী বিজেপিৰ দৰ্চিং ৰংহাং (৫৭,৯২৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সঞ্জীৱ তেৰন (২৬,২৪৪)
১৯, ডিফু (এছটি) : বিজয়ী বিজেপিৰ বিদ্যাছিং ইংলেং (৭৭,০৩২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ছুম ৰংহাং (৩৬,৫০৪)
২০. বৈথালাংছ’ (এছটি) : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰূপছিং তেৰন (৮৯,৭১৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অগাষ্টিন এংঘী (৩৬,২৭৮)
২১. মানকাচৰ : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ আমিনুল ইছলাম (১২৫,৮৭৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ জাভেদ ইছলাম (৬৯,০৩৩)
২২. দক্ষিণ শালমাৰা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী (১,৪৬,২৪৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় নুৰুল ইছলাম মোল্লা (১০,৬৭৪)
২৩. ধুবুৰী : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ নজৰুল হক (১,২৩,৯১৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ ড° দেৱময় সন্যাল (৪৬,১০০)
২৪. গৌৰীপুৰ : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ নিজানুৰ ৰহমান (১,১২,১৯৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ বনেন্দ্ৰ মুছাহাৰী (৬৩,৩৪৯)
২৫. গোলকগঞ্জ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আব্দুছ চোবাহান আলী (৮৯,৮৭০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ (৭৯,১৭১)
২৬. বিলাসীপাৰা পশ্চিম : বিজয়ী এআইআইডিএফ হাফিজ বছিৰ আহমেদ (৯০,৫২৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় আলী আকবৰ মিঞা (৩০,৭৭১)
২৭. বিলাসীপাৰা পূব : বিজয়ী এআইইউডিএফ চামছুল হুদা (১,১৬,৭১৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ অশোক কুমাৰ সিংহী (৬৬,৭৬৮)
২৮. গোসাঁইগাঁও : বিজয়ী বিপিএফৰ মজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী (৭০,৪০৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ সোমনাথ নাৰ্জাৰী (৬০,০৬৪)
২৯. কোকৰাঝাৰ পশ্চিম (এছটি) : বিজয়ী বিপিএফ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী (৭৭,৫০৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইউপিপিএলৰ মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম (৬৫,৪৩৮)
৩০. কোকৰাঝাৰ পূব (এছটি) : বিজয়ী ইউপিপিএলৰ লৰেন্স ইছলাৰী (৮২,৮১৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম (৬৩,৪২০)
৩১. চিদলী (এছটি) : বিজয়া ইউপিপিএলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী (৯৭,০৮৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ চন্দন ব্ৰহ্ম (৬৫,৭৬৭) ৩৮.২৭ ৩১,৩২০
৩২. বঙাইগাঁও : বিজয়ী অগপৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী (৮২,৮০০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় (৪৪,৬৩৩)
৩৩. বিজনী : বিজয়ী বিজেপিৰ অজয় কুমাৰ ৰায় (৪৫,৭৩৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ কমল সিং নাৰ্জাৰী (৪৪,৭৩০)
৩৪. অভয়াপুৰী উত্তৰ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আব্দুল বাটিন খণ্ডকাৰ (৯৩,২৭৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ ভূপেন ৰায় (৬০,৪৯৫)
৩৫. অভয়াপুৰী দক্ষিণ (এছচি) : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ প্ৰদীপ সৰকাৰ (১,১২,৯৫৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ পুনেন্দ্ৰ বণিক্য (৬৫,৮৬৯)
৩৬. দুধনৈ (এছটি) : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী (৭৮,৫৫১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ শ্যামজিৎ ৰাভা (৭৭,২৭৫)
৩৭. গোৱালপাৰা পূব : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আব্দুল কালাম ৰছিদ আলম (১,১২,৯৯৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ জ্যোতিষ দাস (৬৭,৭৪৭)
৩৮. গোৱালপাৰা পশ্চিম : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ মঃ আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল (৮৫,৭৫২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ শ্বেখ শ্বাহ আলম (৩৯,৭২৮) ২৫.১০ ৪৬,০২৪
৩৯. জলেশ্বৰ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আফতাবুদ্দিন মোল্লা (৭৬,০২৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফৰ ডাঃ ৰেজা এম এ আমিন (৫৪,০৪৬)
৪০. সৰভোগ : বিজয়ী চিপিআই(এম)ৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ (৯৬,১৩৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ শংকৰ চন্দ্ৰ দাস (৮৫,৮৭২)
৪১. ভবানীপুৰ : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ ফণীধৰ তালুকদাৰ (৫৫,৯৭৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ ৰঞ্জিত ডেকা (৫২,৭৪৮)
৪২. পাটাছাৰকুছি : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস (৮১,২৮৪),নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ শান্তনু শৰ্মা (১৮,৪৩১)
৪৩. বৰপেটা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ (১,১১,০৮৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস (৬৬,৩৬৪)
৪৪. জনীয়া : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ ৰফিকুল ইছলাম (১,৫৬,১৮৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ শ্বাহিদুল ইছলাম (১১,৪০৮)
৪৫. বাঘবৰ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ শ্বেৰমান আলী আহমেদ (৭৯,৩৫৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইইউডিএফ ৰাজীৱ আহমেদ (৬৫,৪১৫)
৪৬. সৰুক্ষেত্ৰী : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ (৭৭,০৪৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ কল্পনা পাটোৱাৰী (৪৭,৫০৪)
৪৭. চেঙা : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ আশ্ৰাফুল হুছেইন (৭৫,৩১২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ ৰবিউল হুছেইন (২৩,৩৭৩)
৪৮. বকো (এছচি) : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা দাস (১,২০,৬১৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস (৬৮,১৪৭)
৪৯. ছয়গাঁও : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ (৯৩,৮৬৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ কমলাকান্ত কলিতা (৬৫,৮২০)
৫০. পলাশবাৰী : বিজয়ী বিজেপিৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া (৬৮,৩১১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ পংকজলোচন দেৱগোস্বামী (২৮,৬৪১)
৫১. জালুকবাৰী : বিজয়ী বিজেপিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (১,৩০,৭৬২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ (২৮,৮৫১)
৫২. দিছপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ অতুল বৰা (১,৯৬,০৪৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ মনজিত মহন্ত (৭৪,৩৮৬)
৫৩. গুৱাহাটী পূব : বিজয়ী বিজেপিৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য (১,১৩,৪৬১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অসীমা বৰদলৈ (২৯,৩৬১)
৫৪. গুৱাটী পশ্চিম : বিজয়ী অগপৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা (১,৩৭,৫৩৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী (৫৯,০৮৪)
৫৫. হাজো : বিজয়ী বিজেপিৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়া (৬৬,১৬৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ দুলু আহমেদ (৫১,৭৯৭)
৫৬. কমলপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতা (৮১,০৮৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য (৬২,৯৬৯)
৫৭. ৰঙিয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতা (৮৪,৮৪৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী চিপিআই(এম)ৰ দেৱ মিশ্ৰ (৬৪,৬২৪)
৫৮. তামুলপুৰ : বিজয়ী ইউপিপিএৱৰ লেহো ৰাম বড়ো (৭৮,৮১৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ ৰামদাস বসুমতাৰী (৪৬,৬৩৫)
৫৯. নলবাৰী : বিজয়ী বিজেপিৰ জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (১০৬,১৯০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞা (৫৬,৭৩৩)
৬০. বৰক্ষেত্ৰী : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ দিগন্ত বৰ্মন (৮৫,৮২৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপি (৮১,৭৭২)
৬১. ধৰ্মপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী (৬৮,৩৬২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰাতুল পাটোৱাৰী (৪৩,৩২৮)
৬২. বৰামা (এছটি) : বিজয়ী ইউপিপিএলৰ ভূপেন বড়ো (৬২,৩৮৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ প্ৰবীণ বড়ো (৩৮,৬১৩)
৬৩. চাপাগুৰি (এছটি) : বিজয়ী ইউপিপিএলৰ উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম (৬১,৮০৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ হিতেশ বসুমতাৰী (৩৫,০৬৫)
৬৪. পানেৰী : বিজয়ী বিজেপিৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী (৭২,৬৩৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ কৰুণাকান্ত স্বৰ্গীয়াৰী (৩৬,৭৮৭)
৬৫. কলাইগাঁও : বিজয়ী বিপিএফৰ দুৰ্গাদাস বড়ো (৬০,৮১৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ মধুৰাম ডেকা (৫৩,৭১৩)
৬৬. ছিপাঝাৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী (৭৪,৭৩৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ কুলদীপ বৰুৱা (৬৭,৬০৫)
৬৭. মঙগলদৈ (এছচি) : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ বসন্ত দাস (১,১১,৩৮৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ গুৰুজ্যোতি দাস (৮৭,০৩২)
৬৮. দলগাঁও : বিজয়ী এআইইউডিএফ মুজিবুৰ ৰহমান (১,১৮,৩৪২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ইলিয়াছ আলী (৬২,৯৫৯)
৬৯. ওদালগুৰি (এছটি) : বিজয়ী ইউপিপিএলৰ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী (৬১,৭৬৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ ৰিহণ দৈমাৰী (৫৬,৯১৬)
৭০. মাজবাট : বিজয়ী বিপিএফৰ চৰণ বড়ো (৫৪,৪০৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ জিতু কিষাণ (৩৮,৩৫২)
৭১. ঢেকীয়াজুলি : বিজয়ী বিজেপিৰ অশোক সিংহল (৯৩,৭৬৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বেণুধৰ নাথ (৫৮,৬৯৮)
৭২. বৰচলা : বিজয়ী বিজেপিৰ গণেশ কুমাৰ লিম্বু (৭০,৫৬৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰাম প্ৰসাদ শৰ্মা (৫২,৭৮৭)
৭৩. তেজপুৰ : বিজয়ী অগপৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা (৭১,৪৫৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অনুজ কুমাৰ মেচ (৬১,৩৩১)
৭৪. ৰঙাপৰা : বিজয়ী বিজেপিৰ কৃষ্ণ কমল তাঁতী (৭০,১৭২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অভিজিত হাজৰিকা (৪৭,৮২৭)
৭৫. চতিয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ পদ্ম হাজৰিকা (৮৪,৮০৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী (৬০,৪৩২)
৭৬. বিশ্বনাথ : বিজয়ী বিজেপিৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ (৭১,২০১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অঞ্জন বৰা (৬১,৯৯১)
৭৭. বিহালী : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্ত (৫৩,৫৮৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় জয়ন্ত বৰা (২৩,৭৪৪)
৭৮. গহপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ উৎপল বৰা (৯৩,২২৪), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰা (৬৩,৯৩০)
৭৯. জাগীৰোড (এছচি) : বিজয়ী বিজেপিৰ পীযুষ হাজৰীকা (১,০৬,৬৪৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ স্বপন কুমাৰ মণ্ডল (৭৭,২৩৯)
৮০. মৰিগাঁও : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰমাকান্ত দেউৰী (৮১,৬৫৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ বাণীকান্ত দাস (৪৫,১২৫)
৮১. লাহৰীঘাট : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ডাঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰ (৬০,৯৩২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় ছিদ্দিক আহমেদ (৫৮,৯০৪)
৮২. ৰহা (এছচি) : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ শশীকান্ত দাস (৮৯,৫১১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ বিষ্ণু দাস (৭৬,৪৫৩)
৮৩. ধিং : বিজয়ী এআইইউডিএফৰ আমিনুল ইছলাম (১,৪৫,৮৮৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় মেহবুব মোক্তাৰ (৪২,৯২১)
৮৪. বটদ্ৰৱা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ শিৱামণি বৰা (৮৪,২৭৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ আঙুৰলতা ডেকা (৫১,৪৫৮)
৮৫. ৰূপহীহাট : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ নুৰুল হুদা (১,৩২,০৯১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ নাজিৰ হুছেইন (২৫,৭৩৯)
৮৬. নগাঁও : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰূপক শৰ্মা (৮১,০৯৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বীকংগ্ৰেছৰ শান্তনু শৰ্মা (৭০,০১৫)
৮৭. বঢ়মপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ জিতু গোস্বামী (৭০,১১১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সুৰেশ বৰা (৬৯,৩৬০)
৮৮. চামগুৰি : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন (৮১,১২৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ অনিল শইকীয়া (৫৫,০২৫)
৮৯. কলিয়াবৰ : বিজয়ী অগপৰ কেশৱ মহন্ত (৭৩,৬৭৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া (৪৪,৯৫৭)
৯০. যমুনামুখ : বিজয়ী এআইইউডিএফ ছিৰাজুদ্দিন আজমল (১৩৬,৯০২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অগপৰ চাদিক উল্লাহ ভূঞা (১৮,৩৪২)
৯১. হোজাই : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰামকৃষ্ণ ঘোষ (১,২৫,৭৯০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ দেৱব্ৰত সাহা (৯২,০০৮)
৯২. লামডিং : বিজয়ী বিজেপিৰ শিবু মিশ্ৰ (৮৯,১০৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ স্বপন কৰ (৭৭,৩৭৭)
৯৩. বোকাখাত : বিজয়ী অগপৰ অতুল বৰা (৭২,৯৩০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় প্ৰণৱ দলে (২৭,৭৪৯)
৯৪. সৰুপথাৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ বিশ্বজিত ফুকন (১,০৭,০৯০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰ’জলীনা তিৰ্কী (৬৭,৭৩১)
৯৫. গোলাঘাট : বিজয়ী বিজেপিৰ অজন্তা নেওগ (৮১,৬৫১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বিতুপন শইকীয়া (৭২,৩২৬)
৯৬. খুমটাই : বিজয়ী বিজেপিৰ মৃণাল শইকীয়া (৬৫,৬৫৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বিস্মিতা গগৈ (৩৮,৫২২)
৯৭, দেৰগাঁও (এছচি) : বিজয়ী অগপৰ ভবেন্দ্ৰ নাথ ভৰালী (৬৪,০৪৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বাণী হাজৰিকা (৫১,৫৪৬)
৯৮. যোৰহাট : বিজয়ী বিজেপিৰ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী (৬৮,৩২১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰাণা গোস্বামী (৬১,৮৩৩)
৯৯. মাজুলী (এছটি) : বিজয়ী বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (৭১,৪৩৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ লোচন পেগু (২৮,২৪৪)
১০০. তিতাবৰ : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা (৬৪,৩০৩), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ হেমন্ত কলিতা (৫০,৯২৪)
১০১. মৰিয়নী : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (৪৭,৩০৮), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ ৰমণী তাঁতী (৪৪,৮৬২)
১০২. টীয়ক : বিজয়ী অগপৰ ৰেণুপমা ৰাজখোৱা (৪৭,৫৫৫০, নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছ পল্লৱী গগৈ (৪৬,২০৫)
১০৩. আমগুৰি : বিজয়ী অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা (৪৯,৮৯১), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অংকিতা দত্ত (৪৩,৭১২)
১০৪. নাজিৰা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া (৫২,৩৮৭), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ ময়ূৰ বৰগোহাঁই (৫১,৭০৪)
১০৫. মাহমৰা : বিজয়ী বিজেপিৰ যোগেন মহন (৫১,২৮২), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সূৰুয দিহিঙীয়া (৩৮,১৪৭)
১০৬. সোণাৰি : বিজয়ী বিজেপিৰ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ (৬৯,৬৯০), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সুশীল কুমাৰ সুৰী (৫৪,৫৭৩)
১০৭. থাওৰা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই (৪৮,০২৬), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ কুশল দুৱৰী (৪৬,০২০)
১০৮. শিৱসাগৰ : বিজয়ী নিৰ্দলীয় অখিল গগৈ (৫৭,২১৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ সুৰভি ৰাজকুঁৱৰী (৪৫,৩৪৪)
১০৯. বিহপুৰীয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা (৫৮,৯৭৯), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ভূপেন কুমাৰ বৰা (৪৮,৮০১)
১১০. নাওবৈচা : বিজয়ী কংগ্ৰেছৰ ভাৰত চন্দ্ৰ নৰহ (৫২,৯০৫), নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয় আজিজুৰ ৰহমান (৪৯,২৯২)
১১১. লখিমপুৰ : বিজয়ী বিজেপিৰ মানৱ ডেকা (৭০,৩৮৭), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ড° জয়প্ৰকাশ দাস (৬৭,৩৫১)
১১২. ঢকুৱাখনা (এছটি) : বিজয়ী বিজেপিৰ নৱ কুমাৰ দলে (৮৬,৩৮২), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ পদ্মলোচন দলে (৭৬,৭৮৬)
১১৩. ধেমাজি (এছটি) : বিজয়ী বিজেপিৰ ডাঃ ৰণোজ পেগু (৮৭,৬৮১), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী (৫৬,৮৮৯)
১১৪. জোনাই (এছটি) : বিজয়ী বিজেপিৰ ভূৱন পেগু (১,৬৮,৪১১), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ হেমহৰি প্ৰসন্ন পেগু (৫৭,৪২৪)
১১৫. মৰাণ : বিজয়ী বিজেপিৰ চক্ৰধৰ গগৈ (৫৫,৬০৪), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাঞ্জল ঘটোৱাৰ (৩৩,২৬৩)
১১৬. ডিব্ৰুগড় : বিজয়ী বিজেপিৰ প্ৰশান্ত ফুকন (৬৮,৭৬২), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ৰাজকুমাৰ নীলনেত্ৰ নেওগ (৩০,৭৫৭)
১১৭. লাহোৱাল : বিজয়ী বিজেপিৰ বিনোদ হাজৰিকা (৫৯,২৯৫), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ মনোজ ধনোৱাৰ (৪২,০৪৭)
১১৮. দুলীয়াজান : বিজয়ী বিজেপিৰ তেৰছ গোৱালা (৫৪,৭৬২), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ধ্ৰুৱ গগৈ (৪৬,৬৫২)
১১৯. টিংখং : বিজয়ী বিজেপিৰ বিমল বড়া (৬২,৬৭৫), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ এটোৱা মুণ্ডা (৩৪,২৮২)
১২০. নাহৰকটীয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ তৰংগ গগৈ (৪৭,২৬৮), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰণতি ফুকন (৩২,২৯২)
১২১. চাবুৱা : বিজয়ী অগপৰ পোণাকণ বৰুৱা (৫৩,৫৫৪), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ অজয় ফুকন (৩৪,৮২৪)
১২২. তিনিচুকীয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ সঞ্জয় কিষাণ (৮৫,৮৫৭), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী এজেপিৰ ছমশ্বেৰ সিং (১৫,০৬০)
১২৩. ডিগবৈ : বিজয়ী বিজেপিৰ সুৰেণ ফুকন (৫৯,২১৭), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ শিৱনাথ চেতিয়া (৩২,২৪১)
১২৪. মাৰ্ঘেৰিটা : বিজয়ী বিজেপিৰ ভাস্কৰ শৰ্মা (৮৬,৬৪০), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁই (২৮,১৪০)
১২৫. ডুমডুমা : বিজয়ী বিজেপিৰ ৰূপেশ গোৱালা (৪৯,১১৯), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গা ভূমিজ (৪০,৯৮১)
১২৬. শদিয়া : বিজয়ী বিজেপিৰ বলিন চেতিয়া (৬৪,৮৫৫), নিকটৱৰ্তী প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ লখিন চন্দ্ৰ চেতিয়া (৪২,৭৭১)