ৰাইজৰ দলৰ দুজনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা : নাওবৈচাওত হৰিকান্ত দাস আৰু ধেমাজিত বাবুল সোণোৱাল

শনিবাৰে নিশা ৰাইজৰ দলে দ্বিতীয়খন দুজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে ।

ৰাইজৰ দলৰ দুজনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 10:12 PM IST

গুৱাহাটী : এঘাৰ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে শনিবাৰে নিশা ৰাইজৰ দলে দ্বিতীয়খন দুজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে । কংগ্ৰেছৰে মিত্রতাৰ আলোচনা চলি থকাৰ মাজতে যোৱা ৪ মাৰ্চত ৰাইজৰ দলে ১১ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছিল ।

তাৰ পিছত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল যদিও কোনো পথৰ সন্ধান ওলোৱা নাছিল । অৱশেষত শুকুৰবাৰে নিশা কংগ্ৰেছৰে মিত্রতা নোহোৱাৰ কথা স্পষ্ট কৰে ৰাইজৰ দলে । কংগ্ৰেছ দলে বিশ্বাসঘাটকতা কৰাৰ অভিযোগ কৰে ৰাইজৰ দলে । তাৰ পাছতে শনিবাৰে নিশা ৰাইজৰ দলে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰে ।

ঘোষণা কৰা দুজনীয়া এই প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিত হৰিকান্ত দাসক আৰু ৭৮ নং ধেমাজি (এছ টি) সমষ্টিত বাবুল সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ৪ মাৰ্চত ৰাইজৰ দলে ১১ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছিল । সেই অনুসৰি পূব গোৱালপাৰাত আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল, জালুকবাৰীত ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, মানসত অঞ্জন তালুকদাৰ, দলগাঁৱত আজিজুৰ ৰহমান, ধিঙত মেহবুব মুক্তাৰ, তেজপুৰত অলক নাথ, চিচিবৰগাঁৱত দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা, মাৰ্ঘেৰিটাত ৰাহুল চেত্রী, ডিগবৈত লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ, মৰিয়নীত ড০ জ্ঞানশ্ৰী বৰা আৰু বোকাখাতত ৰতন দাৱক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে । বৰ্তমানলৈ ৰাইজৰ দলে ১৩ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে ।

উল্লেখ্য যে, বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰে মিত্রতা কৰি বিৰোধীক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল । কিন্তু দীঘলীয়া আলোচনাৰ পাছতো মিত্রতা হৈ নুঠিল । অৱশেষত শুকুৰবাৰে ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰে মিত্রতা সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ অন্ত পৰা বুলি ঘোষণা কৰে ।

কংগ্ৰেছৰে মিত্রতা নোহোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাইজৰ দলে 'একলা চলো' নীতিৰে আগবঢ়াৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াৰ বাবে কাজিৰঙাত বাহৰ পাতি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে নুতনকৈ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে । তাৰেই অংশ হিচাপে শনিবাৰে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হয় ।

ইফালে ৰাইজৰ দল অবিহনে কংগ্ৰেছে অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি আই এম আৰু এ পি এইচ এল চি দলৰে মিত্রতা কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে ।

