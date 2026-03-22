টিকট বঞ্চিত নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ ক্ষোভ প্ৰশমিত কৰিবলৈ ডিমা হাচাওত মুখ্যমন্ত্ৰী
হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল লাংথাছা । নন্দিতা গাৰ্লোচাক বুজনি দিবলৈ ডিমা হাচাওত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ৷
Published : March 22, 2026 at 1:32 PM IST
হাফলং: বিদ্ৰোহৰ দাবানলে দহিছে বিজেপিক । এইবাৰ বিজেপিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ হাফলং সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল । এই ক্ষোভৰ অগনি প্ৰশমিত কৰিবলৈ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ল পাহাৰীয়া জিলাখনত ।
উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত ৰূপালী লাংথাছাক বিজেপি দলে টিকট প্ৰদান কৰাৰ পিচতে ডিমা হাছাও জিলা বিজেপিত বিভাজনৰ সৃষ্টি হয় । দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দেৱলাল গাৰ্লোচা আৰু হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ মাজত ব্য়ৱধান বৃদ্ধি হোৱাত ৰূপালী লাংথাছাই লাভ কৰে দলীয় টিকট ।
এই ক্ষোভ যাতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰশমিত কৰিব পাৰে তাৰবাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগভাগ লৈছে । দেওবাৰে পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় হাফলঙত । বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰাৰ উপৰি নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ ক্ষোভ দূৰ কৰাৰ বাবে আৰু দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে আলোচনা কৰিবলৈ দেওবাৰে ১১:৩০ বজাত হাফলঙত উপস্থিত হয় মুখ্য়মন্ত্ৰী ।
হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা :
ইপিনে,১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল লাংথাছাক কংগ্ৰেছ দলে টিকট প্ৰদান কৰে । হাফলং সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লোচাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰাৰ পিচতে শনিবাৰ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্মল লাংথাছাৰ নাম ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছ দলে ।
এসময়ৰ হেভিৱেট কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰয়াত গোবিন্দ চন্দ্ৰ লাংথাছাৰ কণিষ্ঠ পুত্ৰ নিৰ্মল লাংথাচাৰ নাম কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাত শনিবাৰে নিশাই তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ হাফলং ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হয় । ইয়াৰ পিচতে কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় প্ৰাৰ্থীগৰাকীক । হাফলং ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰে ।
তিনি লাংথাছাৰ যুঁজ :
এইবাৰ হাফলং সমষ্টিত তিনি লাংথাছা যুঁজৰ বাবে সাজু হৈছে । হাফলং সমষ্টিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে বিজেপিৰ ৰূপালী লাংথাছা, কংগ্ৰেছৰ নিৰ্মল লাংথাছা আৰু নেচনেল পিপ'লছ পাৰ্টী (এনপিপি)ৰ ডেনিয়েল লাংথাছা ।
