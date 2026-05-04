বিন্নাকান্দিৰ পৰা বিধানসভালৈ জয়ৰ দিশে বদৰুদ্দিন আজমল

বিন্নাকান্দিৰ পৰা বিধানসভালৈ জয়ৰ দিশে বদৰুদ্দিন আজমল
অসমৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত নাম বদৰুদ্দিন আজমল । ২০২৪ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত পৰাস্ত হয় । তেওঁ এইবাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ উভতি আহিছে ।
Published : May 4, 2026 at 1:19 PM IST
নিউজ ডেস্ক: অব্যাহত আছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ এনডিএই ৯৯ খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই মাত্ৰ ২৬ খন আসনতহে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফ দলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে দুখন আসনত ।
অসমৰ ৰাজনীতিত এক চৰ্চিত নাম বদৰুদ্দিন আজমল । বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ লোকসভাৰ সাংসদ আছিল যদিও ২০২৪ ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত কমেও ১০ লাখ ভোটত পৰাস্ত হয় । এইবাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ পুনৰ উভতি আহিছে আজমল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ যমুনামুখ সমষ্টিক বিলুপ্ত কৰি বিন্নাকান্দি সমষ্টি গঠন কৰা হয় । এই সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আজমলে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি আজমলে সমষ্টিটোত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ।
এআইইউডিএফ দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক বুলিয়েই ৰাজ্য়ত অন্য় দলবোৰে অভিযোগ কৰি আহিছে । অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ মূলতঃ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হৈ মাত মাতি অহিছে বুলি অন্য় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে অভিযোগ কৰি আহিছে । ২০২৬ৰ প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সৈতে সংযুক্ত হ’বলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ পাছতো সফল নহ’ল আজমল ৷ কংগ্ৰেছে এআইইউডিএফক বিজেপিৰ বি টীম বুলি অভিহিত কৰি আহিছে ৷ একেদৰে বিজেপিয়েও আজমলৰ দলটোক সাম্প্ৰদায়িক আৰু কংগ্ৰেছৰ বি টীম বুলি কটাক্ষ কৰা দেখা যায় ৷ আনহাতে, জৰা-ফুকাৰ ৰাজনীতি কৰা বুলিও এক দুৰ্নাম আছে আজমলৰ ।
২০০৪ চনত আজমলে অসম সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা নামেৰে এটা দল গঠন কৰিছিল । পাছত ২০০৯ চনত সেই দলটোক সৰ্ব ভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা নাম দি ৰাজনৈতিক দল হিচাপে ঘোষণা কৰে । ২০০৬ চনত দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ বিৰোধীৰ আসনত বহে আজমল । তাৰপাছত তেওঁ ২০০৯ চনত ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচন খেলে । ধুবুৰীৰ পৰা ক্ৰমে ২০০৯, ২০১৪ আৰু ২০১৯ চনত তেওঁ সাংসদ নিৰ্বাচিত হয় । কিন্তু ২০২৪ চনত তেওঁক পৰাস্ত কৰে ৰকিবুল হুছেইনে ।
আজমল মূলতঃ এজন ব্যৱসায়ী । ৰাজনীতিৰ বাহিৰেও তেওঁ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাখণ্ডৰ জৰিয়তেও সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । তেওঁৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষা আগবঢ়োৱাৰ লগতে হাম হাস্পতালত ৰোগী সেৱাৰ কামো কৰি আহিছে ।
