ETV Bharat / politics

ব্ৰাহ্মণ্যবাদী মতাদৰ্শৰে পৰিচালিত বিজেপি চৰকাৰে জনজাতিকৰণ নকৰেঃ অখিল গগৈ

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেতিয়া হ’ব, দিব নে নিদিয়ে বুলি অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে সদনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION
ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত উত্তাল বিধানসভা (ASSAM ASSEMBLY TV)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 2:16 PM IST

|

Updated : July 14, 2026 at 2:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ উত্তাল অসম বিধানসভা ৷ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ৷ কিন্তু পেগুৰ উত্তৰৰ মাজতে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেতিয়া হ’ব, দিব নে নিদিয়ে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ৷

লগে লগে সদনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু অখিল গগৈৰ লগতে কেবাজনো বিধায়কে সদন ত্যাগ কৰে ৷ বিধানসভাৰ চৌহদত সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ আগত অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘এই চৰকাৰে ছটা সম্প্ৰদায়ক অনুসূচিত জনজাতি (এছটি)ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ২০১৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ক্ষমতালৈ অহাৰ ছমাহৰ ভিতৰত এই কাম কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল যদিও আজিলৈকে সেয়া হোৱা নাই । আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে ব্ৰাহ্মণ্যবাদী মতাদৰ্শৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই বিজেপি চৰকাৰে কোনো নতুন সম্প্ৰদায়ক কেতিয়াও অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে । আমি সকলোকে একত্ৰিত হৈ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ, চৰকাৰক কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।’’

ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী, কোচ-ৰাজবংশী, মৰাণ, মটক, চুতীয়া আৰু টাই আহোমসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি জনজাতিকৰণৰ দাবীত আন্দোলন কৰি আহিছে ৷ এই জনগোষ্ঠীসমূহক বাৰে বাৰে আশ্বাস দিয়া হৈছিল, কিন্তু বাস্তৱ ছবিখন সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ৷ শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ মন্তব্যই এই জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাত কুঠাৰাঘাত কৰিছে ৷ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতি কি, ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিষয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে কেন্দ্ৰৰ সৈতে কি আলোচনা কৰিছে, বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ প্ৰতিবেদন কেতিয়া পালন কৰা হ’ব, জনগোষ্ঠীসমূহক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়া পূৰণ কৰা হ’ব ?

ইয়াৰ উত্তৰত জনজাতি পৰিক্ৰমা ভৈয়াম দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয় যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ মতে যি মন্ত্ৰীগোট গঠন কৰা হৈছিল, সেই মন্ত্ৰীগোটে ইতিমধ্যে বিধানসভাত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ৷ সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহকো ইয়াৰ প্ৰতিলিপি প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ইয়াত যিসমূহ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল, সেই পৰামৰ্শৰ সপক্ষে-বিপক্ষে বহু প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰস্তাৱসমূহ অধ্যয়নৰ পাছত মন্ত্ৰীগোটে মন্তব্য কৰে যে ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিবেদনৰ যি মূল বিষয়, সেই মূল বিষয়ত যি পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে দুটা শ্ৰেণীৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ কোটা সন্দৰ্ভত প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল ৷ মূল বিষয়ত প্ৰতিবেদনৰ সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰে ৷

অসম দুটা জনগোষ্ঠী মৰাণ আৰু মটকৰ জাতীয় সংগঠনসমূহে জনায় যে তেওঁলোকৰ নৃগোষ্ঠীগত বৰ্ণনাত্মক যি কথা কোৱা হৈছে, তাত কিছু সংশোধনী কৰিবলগীয়া আছে ৷ তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ মতে এই বৰ্ণনা সংশোধন কৰা হ’ব ৷ কিন্তু মূল জনজাতিকৰণৰ যি পৰামৰ্শ সেয়া সাল-সলনি কৰা নাই ৷ সেই সময়ত এই প্ৰতিবেদন দিল্লীলৈ পঠিওৱা নহ’ল ৷ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণনাত্মক সংশোধনীখিনিত স্বাক্ষৰ কৰিছে ৷

মন্ত্ৰী পেগুৱে লগতে কয় যে জুৱেল ওৰামে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধনৰ সময়ত জনজাতিকৰণ নহয় বুলি কেতিয়াও কোৱা নাছিল ৷ এই সময়তেই অখিল গগৈয়ে জনজাতিকৰণ কেতিয়া হ’ব, মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন কিয় টোপোলা বান্ধি থৈছে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ৷

ৰণোজ পেগুৱে পুনৰ কয় যে সাংবাদিকে জুৱেল ওৰামক সুধিছিল, এইবাৰ সদনত বিধেয়কখন আহিছিল, তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে এই বিষয়টো এইবাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা নাই ৷ কিন্তু তেওঁ জনজাতীয় সংগ্ৰহালয় স্থাপনত কেন্দ্ৰই সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি কৈছিল ৷ এই কথাখিনি কৈ মন্ত্ৰী পেগুৱে আসন গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগেই অখিল গগৈয়ে পুনৰ জনজাতিকৰণ হ’ব নে নহয় বুলি প্ৰশ্ন কৰি সদন উত্তাল কৰি তোলে ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁৰ লগতে একাংশ বিধায়কে প্ৰতিবাদ কৰি সদন ত্যাগ কৰে ৷

লগতে পঢ়়ক: ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ !’ কিয় ক’লে অখিল গগৈয়ে ?

Last Updated : July 14, 2026 at 2:54 PM IST

TAGGED:

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ
অসম বিধানসভা
অখিল গগৈ
ST STATUS FOR SIX TRIBES OF ASSAM
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.