তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচনৰ বতাহ: যুৱ সমাজৰ কণ্ঠস্বৰ, আশা আৰু দায়িত্ব

তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচনৰ বতাহ: যুৱ সমাজৰ কণ্ঠস্বৰ, আশা আৰু দায়িত্ব
নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন । যুৱ প্ৰজন্মই কেনেধৰণৰ প্ৰতিনিধি বিচাৰে? তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মতামত কি? এক প্ৰতিবেদন ।
Published : April 6, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 6:10 PM IST
তেজপুৰ: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বতাহে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উত্তাল কৰি ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদতো এই ৰাজনৈতিক সচেতনতা স্পষ্টভাৱে অনুভূত হোৱা দেখা গৈছে । পঢ়া-শুনাৰ মাজতে ৰাজনৈতিক সচেতনতা, আলোচনা আৰু মত-বিনিময়ে এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়খনক এক সজীৱ গণতান্ত্ৰিক মঞ্চলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মতে, শিক্ষাৰ লগতে সমাজত ঘটি থকা ঘটনাসমূহৰ ওপৰত মত প্ৰকাশ কৰা তেওঁলোকৰ এক গণতান্ত্ৰিক দায়িত্ব । “কেৱল পঢ়া-শুনাই নহয়, অন্যায়-অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধেও মাত মাতিব লাগিব”—এই মনোভাৱেই বৰ্তমান যুৱ সমাজৰ মাজত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে।
বিশেষকৈ হোষ্টেল জীৱনত, ভিন্ন ৰাজ্য আৰু দেশৰ পৰা অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অসমৰ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক আলোচনা চলিছে । অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি, উন্নয়ন আৰু চৰকাৰৰ কৰ্মৰাজী সম্পৰ্কে মত-বিনিময় বিশ্ববিদ্যালয়খনত এক দৈনন্দিন অভ্যাস হৈ পৰিছে ।
যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহ:
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত যুৱ প্ৰাৰ্থীসকলৰ উপস্থিতিয়ে ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত বিশেষ আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰিছে । বহুতে মন কৰে যে পৰম্পৰাগত ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে নতুন প্ৰজন্মই সমাজৰ সমস্যা বুজি অধিক সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিব পাৰিব ।
একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কয়, “আমি এনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰো, যিয়ে আমাৰ দৰে যুৱ সমাজৰ সমস্যা বুজে আৰু সঁচাকৈয়ে আমাৰ হৈ মাত মাতিব পাৰে ।”
চৰকাৰৰ আঁচনি আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ দৃষ্টিভংগী :
বৰ্তমান চৰকাৰৰ কিছুমান আঁচনি—বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষাৰ সুবিধা, স্ক’লাৰশ্বিপ আৰু মহিলা উদ্যোগিতাক লৈ কৰা পদক্ষেপসমূহ—কেইজনমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিবাচকভাৱে মূল্যায়ন কৰিছে ।
তেওঁলোকৰ মতে, এইধৰণৰ পদক্ষেপে বহু দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে উচ্চ শিক্ষাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে । “আগতে পইচাৰ বাবে পঢ়া বন্ধ কৰিব লগা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া সুযোগ বৃদ্ধি পাইছে ।”—বুলি এজন ছাত্ৰই মত প্ৰকাশ কৰে ।
জুবিন গাৰ্গৰ বিষয় আৰু আবেগিক প্ৰতিক্ৰিয়া:
বিশ্ববিদ্যালয়খনত জুবিন গাৰ্গক লৈ চলি থকা আলোচনা এতিয়াও থমকি ৰোৱা নাই । তেওঁৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহে তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি তুলিছিল । ছাত্ৰ সমাজৰ এটা অংশৰ মতে, "জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পী নহয়, তেওঁ অসমৰ আবেগ । সেয়ে তেওঁৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ ৰাজনৈতিক লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ নকৰিব ।"
দায়িত্বশীল ভোটাৰ হিচাপে যুৱ সমাজ:
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট প্ৰদান কৰিব । তেওঁলোকৰ মতে, ভোট দিয়া কেৱল অধিকাৰ নহয়, ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব । “আমাৰ হাতত থকা ভোটেই আমাৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে । সেয়ে চিন্তা-ভাবনা কৰি সঠিক প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰা উচিত ।”—বুলি এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে ।
পৰীক্ষা, বিহু আৰু নিৰ্বাচন—ত্ৰিমুখী ব্যস্ততা:
বৰ্তমান সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়খনত পৰীক্ষা, আগন্তুক বিহু আৰু নিৰ্বাচন—এই তিনিটা বিষয় একেলগে চলি আছে । এই ব্যস্ততাৰ মাজতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন আৰু সক্ৰিয় হৈ আছে ।
কেনেধৰণৰ চৰকাৰ বিচাৰে যুৱ সমাজে:
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মতে, আগন্তুক চৰকাৰখনে যুৱ সমাজৰ ভৱিষ্যৎ চিন্তা কৰিব লাগিব । শিক্ষা আৰু নিয়োগৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব অভিজ্ঞতা আৰু নতুন চিন্তাধাৰাৰ সমন্বয় কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এইবাৰৰ নিৰ্বাচন কেৱল ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া নহয়, ই এক সচেতন যুৱ সমাজৰ প্ৰতিফলন । আলোচনা, মতামত আৰু দায়িত্ববোধে স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে আগন্তুক দিনত অসমৰ ৰাজনীতিত যুৱ প্ৰজন্মৰ ভূমিকা অধিক শক্তিশালী হ’ব । গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱত, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সাজু হৈছে নিজৰ কণ্ঠস্বৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আৰু এক উন্নত ভৱিষ্যৎ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ।