বৰ্তমান চৰকাৰক লৈ কিমান সন্তুষ্ট নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ ? কি কয় নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰে ?

বৰ্তমান চৰকাৰক লৈ কিমান সন্তুষ্ট নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ ? কি কয় নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰে ?
বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কিমান উৎসাহী নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ ? কেনেকুৱা চৰকাৰ বিচাৰে তেওঁলোকে ? সকলো সামৰি নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিশেষ অনুষ্ঠান ।
Published : April 3, 2026 at 8:57 PM IST
নগাঁও : অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়া অন্তহীন ব্যস্ততা । ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ জনতালৈকে সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনক লৈ ।
ভোটদানলৈ মাজত মাত্ৰ এটা সপ্তাহ বাকী থকা অৱস্থাত এই বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত । নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা জানিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ মধ্য অসমৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠান নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ত । নগাঁও বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ লাভ কৰিছে ভোটাধিকাৰ । প্ৰথমবাৰ ভোটদান কৰিবলগীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত দেখা গৈছে নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক উছাহ ।
নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বহুতেই উন্নয়নমূলক কামক গুৰুত্ব দিয়া চৰকাৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিব । বৰ্তমান চৰকাৰে অন্যান্য আঁচনিৰ লগতে বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভান্বিত হোৱা বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে অধিকাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই ।
আনহাতে, বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাম-কাজক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনৰ কাম-কাজক লৈ অসন্তুষ্টি থকা বুলিও ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । আগন্তুক হ’বলগীয়া চৰকাৰখনৰ পৰাও ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ লগতে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰিছে নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ তথা নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ।
আনহাতে, বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ ৰাজনৈতিক দলতকৈ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
নগাঁও জিলাৰ নতুন ভোটাৰৰ কিছু তথ্য
ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ অৰ্থাৎ SR সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি:
জিলাখনত মুঠ ৪৩,১২১ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
সমষ্টি ভিত্তিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা:
- ধিং বিধানসভা সমষ্টি : ৮,০১৩
- ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি : ৯,৩৬০
- কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি : ৪,৩৯২
- চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি : ৬,১৫৪
- বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি : ৫,৪৪৮
- নগাঁও বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টি : ৩,৪৬২
- ৰহা বিধানসভা সমষ্টি ৬,২৯২
এইসকল নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাব্যস্ত কৰিব নিজৰ ভোটাধিকাৰ ।