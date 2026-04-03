ETV Bharat / politics

বৰ্তমান চৰকাৰক লৈ কিমান সন্তুষ্ট নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ ? কি কয় নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰে ?

বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কিমান উৎসাহী নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ ? কেনেকুৱা চৰকাৰ বিচাৰে তেওঁলোকে ? সকলো সামৰি নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিশেষ অনুষ্ঠান ।

Nagaon University
কি কয় নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়া অন্তহীন ব্যস্ততা । ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ জনতালৈকে সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনক লৈ ।

ভোটদানলৈ মাজত মাত্ৰ এটা সপ্তাহ বাকী থকা অৱস্থাত এই বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত । নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা জানিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ মধ্য অসমৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠান নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ত । নগাঁও বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ লাভ কৰিছে ভোটাধিকাৰ । প্ৰথমবাৰ ভোটদান কৰিবলগীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত দেখা গৈছে নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক উছাহ ।

নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বহুতেই উন্নয়নমূলক কামক গুৰুত্ব দিয়া চৰকাৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিব । বৰ্তমান চৰকাৰে অন্যান্য আঁচনিৰ লগতে বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভান্বিত হোৱা বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে অধিকাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই ।

আনহাতে, বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাম-কাজক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনৰ কাম-কাজক লৈ অসন্তুষ্টি থকা বুলিও ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । আগন্তুক হ’বলগীয়া চৰকাৰখনৰ পৰাও ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ লগতে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰিছে নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ তথা নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ।

আনহাতে, বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ ৰাজনৈতিক দলতকৈ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

নগাঁও জিলাৰ নতুন ভোটাৰৰ কিছু তথ্য

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ অৰ্থাৎ SR সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি:

জিলাখনত মুঠ ৪৩,১২১ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।

সমষ্টি ভিত্তিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা:

  1. ধিং বিধানসভা সমষ্টি : ৮,০১৩
  2. ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি : ৯,৩৬০
  3. কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি : ৪,৩৯২
  4. চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি : ৬,১৫৪
  5. বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি : ৫,৪৪৮
  6. নগাঁও বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টি : ৩,৪৬২
  7. ৰহা বিধানসভা সমষ্টি ৬,২৯২

এইসকল নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাব্যস্ত কৰিব নিজৰ ভোটাধিকাৰ ।

লগতে পঢ়ক :পাৰ্টী নে প্ৰাৰ্থী ? চৰকাৰৰ আঁচনিত সুখী নে যুৱপ্ৰজন্ম ? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথা
লগতে পঢ়ক :মহিলা ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা : দল নহয়, যোগ্য বিশ্বাসী প্ৰাৰ্থীহে বিচাৰে ডিমৰীয়াবাসীয়ে

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়
যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.