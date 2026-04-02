পাৰ্টী নে প্ৰাৰ্থী ? চৰকাৰৰ আঁচনিত সুখী নে যুৱপ্ৰজন্ম ? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথা

নিৰ্বাচনক লৈ কি কয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ? যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথাৰে এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 8:17 PM IST

গুৱাহাটী : ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নির্ধাৰণৰ পিছত প্রথমবাৰলৈ এইবাৰ ৰাজ্যত বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । গণতন্ত্রৰ এই উৎসৱক লৈ শাসক-বিৰোধীকে ধৰি দলীয়-নির্দলীয় প্রার্থীৰ প্রচাৰে উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত যুৱ ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য মতে, অসমত এইবাৰ ৫.৭৫ লাখে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব । আনহাতে, ২০-৩০ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত ৬৬.৩০ লাখ ভোটাৰ আছে ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথা (১) (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ যুৱপ্ৰজন্মই কি ধৰণৰ চৰকাৰ বিচাৰে বা চৰকাৰখনে কোনবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মতামত জানিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়ন কৰা চৰকাৰ এখনৰ পোষকতা কৰে ।

তেওঁলোকে কয়, "এইবাৰ পাৰ্টী চাই নহয়, প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিম । দলং বনাই, উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰি, মেডিকেল কলেজৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিলেই নহ'ব । তাত সা-সুবিধাবোৰো থাকিব লাগিব । ৰাজ্যখনৰ মূল সমস্যাবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে ।"

নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিশ্লেষণ, "এক লাখ বা দুই লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিলেই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নহয় । কিয়নো অসমত ৩০-৩২ লাখ নিবনুৱা আছে । শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ভিত্তিত চাকৰিবোৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এইবাৰ তৃতীয়, চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিকা নিযুক্তি দিছে, তাৰবাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । কিন্তু সেই চাকৰিত স্নাতকোত্তৰ, গৱেষণা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চাকৰি লাভ কৰিছে । সেই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে শিক্ষাৰ মান নিম্নগামী হৈছে ।"

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথা (২) (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ৰাজ্যত বৰ্তমান যি হিন্দু-মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি চলি আছে সেইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে বুলি উল্লেখ কৰি কয়,"ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ । তদুপৰি অসমত খিলঞ্জীয়াক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব । অসমীয়া ভালকৈ ক'ব নোৱৰা প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে । এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ।"

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লগতে কয়, "এইবাৰ নিৰ্বাচনত নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । সেইটো ভাল কথা । তেওঁলোকে যুৱপ্ৰজন্মৰ সমস্যাবোৰ বুজি পাব । আনহাতে, এইবাৰ নিৰ্বাচনত জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ নামত কোনো ৰাজনৈতিক দলে ৰাজনীতি কৰিব নালাগে । জুবিন গাৰ্গে গাইছিল পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু । সেয়ে জুবিন গাৰ্গৰ লগত পলিটিক্স কৰিব নালাগে । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে ।"

