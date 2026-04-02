পাৰ্টী নে প্ৰাৰ্থী ? চৰকাৰৰ আঁচনিত সুখী নে যুৱপ্ৰজন্ম ? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথা

পাৰ্টী নে প্ৰাৰ্থী ? চৰকাৰৰ আঁচনিত সুখী নে যুৱপ্ৰজন্ম ? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথা
নিৰ্বাচনক লৈ কি কয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ? যুৱ ভোটাৰৰ মনৰ কথাৰে এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : April 2, 2026 at 8:17 PM IST
গুৱাহাটী : ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নির্ধাৰণৰ পিছত প্রথমবাৰলৈ এইবাৰ ৰাজ্যত বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । গণতন্ত্রৰ এই উৎসৱক লৈ শাসক-বিৰোধীকে ধৰি দলীয়-নির্দলীয় প্রার্থীৰ প্রচাৰে উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত যুৱ ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য মতে, অসমত এইবাৰ ৫.৭৫ লাখে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব । আনহাতে, ২০-৩০ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত ৬৬.৩০ লাখ ভোটাৰ আছে ।
এইবাৰ যুৱপ্ৰজন্মই কি ধৰণৰ চৰকাৰ বিচাৰে বা চৰকাৰখনে কোনবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মতামত জানিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়ন কৰা চৰকাৰ এখনৰ পোষকতা কৰে ।
তেওঁলোকে কয়, "এইবাৰ পাৰ্টী চাই নহয়, প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিম । দলং বনাই, উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰি, মেডিকেল কলেজৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিলেই নহ'ব । তাত সা-সুবিধাবোৰো থাকিব লাগিব । ৰাজ্যখনৰ মূল সমস্যাবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে ।"
নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিশ্লেষণ, "এক লাখ বা দুই লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিলেই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নহয় । কিয়নো অসমত ৩০-৩২ লাখ নিবনুৱা আছে । শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ভিত্তিত চাকৰিবোৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এইবাৰ তৃতীয়, চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিকা নিযুক্তি দিছে, তাৰবাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । কিন্তু সেই চাকৰিত স্নাতকোত্তৰ, গৱেষণা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চাকৰি লাভ কৰিছে । সেই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে শিক্ষাৰ মান নিম্নগামী হৈছে ।"
আনহাতে, ৰাজ্যত বৰ্তমান যি হিন্দু-মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি চলি আছে সেইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে বুলি উল্লেখ কৰি কয়,"ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ । তদুপৰি অসমত খিলঞ্জীয়াক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব । অসমীয়া ভালকৈ ক'ব নোৱৰা প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে । এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ।"
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লগতে কয়, "এইবাৰ নিৰ্বাচনত নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । সেইটো ভাল কথা । তেওঁলোকে যুৱপ্ৰজন্মৰ সমস্যাবোৰ বুজি পাব । আনহাতে, এইবাৰ নিৰ্বাচনত জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ নামত কোনো ৰাজনৈতিক দলে ৰাজনীতি কৰিব নালাগে । জুবিন গাৰ্গে গাইছিল পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু । সেয়ে জুবিন গাৰ্গৰ লগত পলিটিক্স কৰিব নালাগে । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে ।"