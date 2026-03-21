হঠাতেই সলনি তিতাবৰৰ দৃশ্য়পট : কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত প্ৰাণ কুৰ্মীৰে নতুন সমীকৰণ গৌৰৱ গগৈৰ

হঠাতেই সলনি তিতাবৰৰ দৃশ্য়পট : কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত প্ৰাণ কুৰ্মীৰে নতুন সমীকৰণ গৌৰৱ গগৈৰ
তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ অক্ষুন্ন থাকিবনে ?
Published : March 21, 2026 at 1:01 PM IST
যোৰহাট: ৰাইজৰ দলক ১১টা সমষ্টি এৰি দি শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰে সাতজনীয়া চতুৰ্থখন প্ৰাৰ্থী তালিকা । বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত আসন বুজাবুজিৰে মিত্ৰতা সম্পন্ন হয় । মিত্ৰতা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে কংগ্ৰেছে পুনৰ সাতটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে । এই তালিকা সকলোৰে বাবে অপ্ৰত্যাশিত আছিল ।
তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ১০২ নং তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নাম কৰ্তন কৰি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰাণ কুৰ্মীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । লগে লগে তিতাবৰত দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকে সৃষ্টি কৰে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীক আদৰণি জনালে শতাধিক দলীয় কৰ্মীয়ে ।
শুকুৰবাৰে নিশা টিকট লাভ কৰি প্ৰাণ কুৰ্মীসহ দলীয় সমৰ্থকে তিতাবৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে সেৱা জনায় । আনহাতে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰি প্ৰাণ কুৰ্মীয়ে কয়, "মই দিনৰ ভাগত তিতাবৰৰ ৰাজীৱ ভৱনতেই আছিলো । নিশা ঘৰত ভাত খাই বৈ শুবলৈ লোৱা সময়তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মোলৈ ফোন কৰে, আপুনি তিতাবৰৰ পৰা সাজু হওক বুলি । লগতে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাও কয় ।"
জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা কুৰ্মীয়ে কয়," তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পোন্ধৰ বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত আছিল প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ । প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি যাম ।" প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ তিতাবৰ অক্ষুন্ন ৰাখিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য় যে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে খ্যাত তিতাবৰ সমষ্টিত বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই পুনৰ টিকট লাভ কৰিব বুলি সকলোৱে ভাবিছিল যদিও সকলোকে আচৰিত কৰি ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নাম কৰ্তন কৰি প্ৰাণ কুৰ্মীক কংগ্ৰেছৰ টিকট দিয়া হ'ল ।
বিগত সময়ত বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত তেওঁ বিজেপিলৈ যোৱাৰ খবৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা হয় । সেইবোৰ কাৰণতেই হয়তো ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাক লৈ ৰিস্ক ল'বলৈ নিবিচাৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
