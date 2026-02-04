ETV Bharat / politics

কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত কোন হ'ব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ?

কলিয়াবৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ চাৰিগৰাকী টিকট প্ৰত্যাশীয়ে জনাইছে আবেদন ।

Who will congress candidate in Kaliabor Assembly constituency
কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্য়াশী
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 12:32 PM IST

কলিয়াবৰ : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে-লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে । নতুনকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । নতুনকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা ৫৭ নম্বৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলেও নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি আৰম্ভ কৰিছে দলীয় তৎপৰতা ।

কলিয়াবৰত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনী যুঁজত প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৰণকৌশল আৰম্ভ কৰাৰ লগতে দলীয় কৰ্মীক একগোট কৰিবলৈ দলীয় কৰ্মীসভা অনুষ্ঠিত কৰিছে কংগ্ৰেছে । কলিয়াবৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত কলিয়াবৰ আৰু পশ্চিম কলিয়াবৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ অধীনৰ ২২ টা মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটীৰ দলীয় কৰ্মী, দুয়োটা ব্লক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তা, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াক আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । তদ্ৰুপ কংগ্ৰেছৰ পৰা কলিয়াবৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ চাৰিগৰাকী টিকট প্ৰত্যাশীয়ে জনাইছে আবেদন ।

এইবাৰ কলিয়াবৰৰ বিধানসভা সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰসকলৰ ভিতৰত আছে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উপ-সভাপতি প্ৰদীপ বৰুৱা, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক মেঘনাথ চেত্ৰী, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক মানৱজ্যোতি মহন্ত আৰু পশ্চিম কলিয়াবৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক মাণিক বৰা । শেহতীয়াকৈ দলীয় এক কৰ্মীসভাত চাৰিওগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিতৰত যিগৰাকীয়ে দলীয় টিকট লাভ কৰিব তেওঁকেই সেনাপতি পাতি নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সংকল্প লৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত টিকট প্ৰত্যাশী মেঘনাথ চেত্ৰীয়ে কয়, "ঐতিহাসিক কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ আবেদন জনাইছো । মই আশাবাদী, দলে উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ, যুৱপ্ৰজন্ম, জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বাবে নৱ কলিয়াবৰ, যুৱ কলিয়াবৰ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছো । মই প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবলৈ পালে গৌৰৱান্বিত হ'ম ।"

চেত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মোৰ লগতে কলিয়াবৰৰ পৰা আৰু তিনিগৰাকী টিকট প্ৰত্যাশী আছে । সকলোৱে উপযুক্ত, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ত্যাগ আছে, পৰিশ্ৰম আছে । কলিয়াবৰৰ নিচিনা এক সমষ্টিত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈ আছে । আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি আহিছো । আমি এইবাৰ চাৰিওগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্বৰ আৱেদন কৰিছো । যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক দলে টিকট দিব আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে কলিয়াবৰৰ উন্নতিৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ।"

বৰ্তমান অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দখলত থকা কলিয়াবৰ সমষ্টিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কৰা প্ৰয়াসৰ বিষয়ে কয়, "কলিয়াবৰ সমষ্টিত যোৱা ত্ৰিশটা বছৰত কিমান উন্নয়ন হৈছে আৰু কোন অঞ্চলত উন্নয়ন হৈছে,কোনসকল বিশেষ ব্যক্তিৰ উন্নয়ন হৈছে সেয়া কলিয়াবৰৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে জানে । গতিকে,এইবাৰ আমি কলিয়াবৰৰ সকলো স্তৰৰ ৰাইজৰ সহযোগত নতুন কলিয়াবৰ, যুৱ কলিয়াবৰ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস লৈছো সেই প্ৰয়াসত জয়যুক্ত হ'ম ।"

আন এগৰাকী টিকট প্ৰত্যাশী মানৱজ্যোতি মহন্তই কয়, "যোৱা দহ বছৰে মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ লগতে দহ বছৰে বিৰোধী দলৰ বিধায়কো আছিল । যোৱা বিশ বছৰে তেখেতে কি কৰিলে, কি কৰা নাই ৰাইজৰ চকুত পৰিছে। কিন্তু তেওঁৰ চকুত হয়তো পৰা নাই । কলিয়াবৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত । কলিয়াবৰ বৰ্তমান সমজিলা, গতিকে, বিদ্যুৎ, খোৱাপানী, বাট-পথ, চিকিৎসা সেৱাকে আদিকে ধৰি সকলো সমস্যা জিলালৈ নোযোৱাকৈ যাতে ইয়াতে সমাধান কৰিব লাগিব ।"

প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী মাণিক বৰাই নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টোয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি মন্তব্য কৰে । অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনি চামুচেৰে দি বেলচাৰে নিয়াৰ দৰে বুলি মন্তব্য কৰে । উল্লেখ্য় যে, কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ শেষৰগৰাকী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক আছিল প্ৰয়াত বলোৰাম নাগ, ১৯৯১ চনত অগপ প্ৰাৰ্থী গুণীন হাজৰিকাক পৰাস্ত কৰিছিল; কিন্তু তাৰ পাছৰে পৰা দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ মাজত খাম-খেয়ালি, চিপৰাং ৰাজনীতিত অভ্যস্ত হৈ পৰাত কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ দলে যোৱা এটা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ আহিছে ।"

