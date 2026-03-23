২৩ টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তৃণমূল কংগ্ৰেছে
ছমৰীয়া কিয় বাদ দিলে দুলু আহমেদে ? কোন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আহিব অসমলৈ ?
Published : March 23, 2026 at 8:36 AM IST
গুৱাহাটী : এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদতকৈ অধিক ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি দাবী কৰিছে দলটোৰ ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি দুলু আহমেদে । দলটোৱে ২৩ টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । দেওবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰে ।
গুৱাহাটীৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে দুলু আহমেদে । তেওঁ কয়,"আমি ২৩ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম ।"দলটোৱে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এক পৰিকল্পিত আৰু কৌশলগত প্ৰৱেশৰ ইংগিত দিছে । এই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা দলটোৰ মুৰব্বী মমতা বেনাৰ্জী, জ্যেষ্ঠ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জী আৰু সুস্মিতা দেৱৰ অনুমোদনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে বুলি আহমেদে কয় ।
উল্লেখ্য় প্ৰাৰ্থীৰ সমষ্টি :
উল্লেখ্য় প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে মন্দিয়া সমষ্টিৰ পৰা শ্বেৰমান আলী আহমেদ, হাজো-শুৱালকুছি (SC) সমষ্টিত ৰ'জি আহমেদ, মধ্য গুৱাহাটীত অভিজিৎ মজুমদাৰ, চাবুৱা-লাহোৱালত আইনুচ কুমাৰ কন্দপান, মৰিয়নীত পৰেশ বৰা, উত্তৰ কৰিমগঞ্জত পৰিমল ৰঞ্জন ৰয় আৰু দক্ষিণ কৰিমগঞ্জত আজিজ আহমেদ খান আদি ।
কৌশলগত সিদ্ধান্ত হিচাপে ছমৰীয়া সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দলটোৱে প্রত্যাহাৰ কৰে । উল্লেখ্য় যে এই সমষ্টিটোত উপ-সভাপতি দুলু আহমেদে নিজেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা আছিল । দলৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে দুলু আহমেদে কয়,"আমি সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত আছো । আমি ২৩টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । মন্দিয়া সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ তিনিবাৰৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে । অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৬৩ বা ৬৪টা আসনৰ প্ৰয়োজন;কিন্তু এতিয়া আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ চেষ্টা কৰা নাই, বৰঞ্চ বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰিছো ।"
ছমৰীয়া কিয় বাদ দিলে দুলু আহমেদে ?
উপ-সভাপতি আহমেদে পুনৰ কয়, "কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমষ্টি বা তেওঁলোকৰ মিত্ৰসমষ্টিসমূহত আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই যাতে বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত বিভাজন হৈ বিজেপি লাভান্বিত নহয় । আমি মুঠ ৭৮খন আবেদন পাইছিলো,তাৰ ভিতৰত ৫১টা নাম কলকাতাস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । শেষত ২৩জন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । মোৰ মূল সমষ্টি হাজো-শুৱালকুছি হোৱাত মই ছমৰীয়াৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহাৰ কৰিছো । ছমৰীয়াত বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত ভোট বিভাজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেয়ে দলটোৱে মোৰ পত্নীক মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে । সেইকাৰণে মই মোৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিলো ।"
সংৰক্ষিত সমষ্টিত পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব :
সংৰক্ষিত সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত তেওঁ স্পষ্ট কৰি কয়, "মোৰ পত্নী জন্মসূত্ৰে এছ চি আৰু আইনগত প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে । এই বিষয়ত কাৰোবাৰ আপত্তি থাকিলে তেওঁলোকে আদালতত অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্ত অনুসাৰে জন্মসূত্ৰে এছ চি ব্যক্তিয়ে সংৰক্ষিত সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচনত অংশ ল’ব পাৰে ।"
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সম্পৰ্কে তেওঁ পুনৰ কয়,"বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ১৮জন তাৰকা প্ৰচাৰক অসমত প্ৰচাৰ চলাবলৈ নিৰ্ধাৰিত হৈছে । সঠিক তাৰিখ এতিয়া নিশ্চিত নহ’লেও ১ এপ্ৰিলৰ পিছত আমি আমাৰ সম্পূৰ্ণ সূচী ঘোষণা কৰিম ।" মমতা বেনাৰ্জীৰ অসম ভ্ৰমণৰো সম্ভাৱনা থকা বুলি তেওঁ কয় ।
নিৰ্বাচনী আশা-প্ৰত্যাশা সন্দৰ্ভত দুলু আহমেদে কয়,"২০১১ চনৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম জয় হৈছিল আৰু আমাৰ মাত্ৰ এজন বিধায়ক আছিল, যি মোৰ সমষ্টি হাজো-শুৱালকুছিৰ পৰা । এইবাৰ আমি অধিক আসনৰ আশা কৰিছো । তৃণমূল কংগ্ৰেছে এইবাৰ সমাজগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী দাঙি ধৰিছে-মুছলমান,এছ চি-এছ টি, আহোম, বাঙালী আদি । ভোটাৰ কোনো একক দলৰ নহয়, উন্নয়নৰ ভিত্তিত ভোটাৰসকলে সিদ্ধান্ত লয় ।"
ইফালে, পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে ৰাইজৰ দলৰ পৰা ওলাই আহি আনুষ্ঠানিকভাৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে । দলৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনাই তেওঁ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে মন্দিয়া সমষ্টি দখল কৰাৰ আশাবাদ ব্যক্ত কৰে । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই সমষ্টিত বহু দলৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী থকাৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কঠিন হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । সামগ্ৰিকভাৱে, কৌশলগত আসন নিৰ্বাচন, লক্ষ্য ভিত্তিক প্ৰচাৰ আৰু বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমন্বয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসমত বিশেষকৈ বিজেপি-বিৰোধী ভোট একত্ৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক গুৰুত্বপূর্ণ ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ।
লগতে পঢ়ক:মধ্য় গুৱাহাটীত টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থী অভিজিৎ মজুমদাৰ; প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিয়ে বিজয় গুপ্তাক সমালোচনা
এইবাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী : হাজো-শুৱালকুছিত খেলিব দুলু আহমেদৰ পত্নীয়ে