কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা নহ’লগৈ ! ১১ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ ৰাইজৰ দলৰ

ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিয়া আৰু প্ৰাৰ্থী দিবলগীয়া সমষ্টিত নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷

১১ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ ৰাইজৰ দলৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 4, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : বিজেপি বিৰোধী মিত্ৰতা ঘোষণা নৌহওঁতেই চিৰালফাঁট দিলে ! কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ ৪২ জনীয়া প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশৰ এদিনৰ পিছতেই অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দলে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে ৷

বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাইজৰ দলৰ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই সংবাদমেলতেই ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ১১জনীয়া প্রার্থী তালিকা ৰাইজৰ দলে ঘোষণা কৰে ৷

ৰাইজৰ দলৰ ১১ গৰাকী প্ৰাৰ্থী :

MLA Abdur Rashid Mandal
বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল (ETV Bharat Assam)
১/পূব গোৱালপাৰা: বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল
Ramen Chandra Barthakur
ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ (ETV Bharat Assam)
২/ জালুকবাৰী : ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ৩/ মানস সমষ্টি : অঞ্জন তালুকদাৰ
Azizur Rahman
আজিজুৰ ৰহমান (ETV Bharat Assam)
৪/ দলগাঁও সমষ্টি : আজিজুৰ ৰহমান
Mehboob Moktar
মেহবুব মোক্তাৰ (ETV Bharat Assam)
৫/ ধিং সমষ্টি : মেহবুব মোক্তাৰ
Alok Nath
অলক নাথ (ETV Bharat Assam)
৬/ তেজপুৰ সমষ্টি: অলক নাথ
Dulal Chandra Barua
দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা (ETV Bharat Assam)
৭/ চিচিবৰগাঁও সমষ্টি: দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা
Rahul Chetri
ৰাহুল চেত্ৰী (ETV Bharat Assam)
৮/ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি: ৰাহুল চেত্ৰী
Lokkhyajyoti Gogoi
লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)
৯/ ডিগবৈ সমষ্টি: লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ
Gyanashree Bora
জ্ঞানশ্ৰী বৰা (ETV Bharat Assam)
১০/ মৰিয়নি সমষ্টি :জ্ঞানশ্ৰী বৰা
Ratan Dao
ৰতন দাও (ETV Bharat Assam)
১১/ বোকাখাত সমষ্টি: ৰতন দাও

মন কৰিবলগীয়া যে ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিয়া আৰু প্ৰাৰ্থী দিবলগীয়া কেইবাটাও সমষ্টিত নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷ তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ’ল মাৰ্ঘেৰিটা আৰু পূব গোৱালপাৰা সমষ্টি ৷ মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈক । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দলে যুৱনেতা ৰাহুল চেত্ৰীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে । বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলেই সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব ।

আনহাতে, পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিক লৈয়ো কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা থমকি ৰৈছিল । কংগ্ৰেছে বিধায়ক এ কে ৰছিদ আলমক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ দলত যোগ দিয়া আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলক এৰি দিব খোজা নাছিল সমষ্টিটো । সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘনিষ্ঠ আৰু একান্ত অনুগত বুলি পৰিচিত এ কে ৰছিদ আলমৰ বাবেই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতি সহাঁৰি জনোৱা নাছিল । কংগ্ৰেছে সমষ্টিটোত নিজৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ আগতেই ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছ দল এৰি ৰাইজৰ দলত যোগ দিয়া মণ্ডলক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাদন কৰিলে ৷ এই সমষ্টিতো কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দলৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাটো অৱশ্যম্ভাৱী হৈ পৰিছে ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

