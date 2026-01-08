ETV Bharat / politics

১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা প্ৰক্ৰিয়া

অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত দিল্লীত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক । মিত্ৰদলৰ নেতাক গৃহমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ-বটোৱাৰা : মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 8, 2026 at 10:25 AM IST

3 Min Read
ধেমাজি : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে শাসক-বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । সমান্তৰালকৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মিত্ৰতাক লৈও আলোচনা চলি আছে । কংগ্ৰেছৰ সৈতে বিৰোধী দলসমূহৰ আলোচনাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰো অগপসহ আন দলৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । কোনে কাৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব, কোনে কিমানখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ? এই সকলো বিষয়ক লৈ চলি থকা আলোচনাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ।

১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বিজেপিৰ মিত্ৰতা আৰু আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা সম্পূৰ্ণ হ'ব । এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে তেওঁ ধেমাজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমাৰ গোটেইখিনি হৈ যাব ৷ যোৱাকালিও ৰাতি মই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীৰ তাত গৈছিলোঁ । হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া মোৰ লগত আছিল ৷ তাৰ আগতে প্ৰমোদ বড়োও গৃহ মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে । অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ সৈতেও মই বহু দীঘলীয়াকৈ কথা পাতিছোঁ । আমাৰ কথা-বতৰা চলি আছে ৷ সুন্দৰকৈ আসন বিতৰণ হৈ যাব কোনো অসুবিধা নাই ।"

ধেমাজি সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

ভোটাৰৰ খচৰা তালিকা বিসংগতি প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কৰা প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অখিল গগৈয়ে তোলা অভিযোগৰ কোনো সত্যতা নাই ৷ এয়া আমাৰ দায়িত্ব ৷ যদি কোনোবা সন্দেহজনক নাগৰিক আছে ৷ প্ৰত্যেক ভাৰতীয় নাগৰিকে ৬ নং, ৭ নং আৰু ৮ নং ফৰ্ম ফিলাপ কৰি সম্পূৰ্ণ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব ৷ কিন্তু অভিযোগ কৰিলেই নামটো কটা নাযায় ৷ তেওঁলৈ নটিচ যাব ৷ তেওঁ নটিচৰ উত্তৰ দিব পাৰিব ৷ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বি এল অ' নিযুক্তি দিয়ে ৷ যাতে ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীত সহায় কৰিব পাৰে ৷ এই কাৰ্যত বিৰোধী কংগ্ৰেছকো সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

৩ গগৈৰ (গৌৰৱ গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ) মিত্ৰতা সম্পৰ্কতো মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ তেওঁ কয়, "আমাৰ লগতো বহুত গগৈ আছে । নিৰ্বাচনত দেখিব আমাৰ গগৈৰ সংখ্যা অধিক ৷"

ধেমাজি সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ধেমাজি সমষ্টিৰ ৩২,৮৯২ গৰাকী মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক বিতৰণ কৰা হয় । বুধবাৰে সমষ্টিটোৰ দেউৰি বিলত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । য'ত মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুকে ধৰি জিলাখনৰ বিধায়ক, সাংসদসকল উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধেমাজিৰ উন্নয়নৰ বাবে কেইবাটাও নতুন পদক্ষেপৰ কথাও ঘোষণা কৰে । তেওঁ কয় যে ধেমাজিত নতুনকৈ ২ হাজাৰ মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ৷ ইফালে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কোলাজানলৈ ৪ লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৷ একেদৰে ধেমাজিত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে ।

ধেমাজিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

TAGGED:

ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026
DHEMAJI
মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি
ইটিভি ভাৰত অসম
HIMANTA BISWA SARMA

