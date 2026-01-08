১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা প্ৰক্ৰিয়া

১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা প্ৰক্ৰিয়া
অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত দিল্লীত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক । মিত্ৰদলৰ নেতাক গৃহমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
ধেমাজি : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে শাসক-বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । সমান্তৰালকৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মিত্ৰতাক লৈও আলোচনা চলি আছে । কংগ্ৰেছৰ সৈতে বিৰোধী দলসমূহৰ আলোচনাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰো অগপসহ আন দলৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । কোনে কাৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব, কোনে কিমানখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ? এই সকলো বিষয়ক লৈ চলি থকা আলোচনাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ।
১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বিজেপিৰ মিত্ৰতা আৰু আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা সম্পূৰ্ণ হ'ব । এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে তেওঁ ধেমাজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমাৰ গোটেইখিনি হৈ যাব ৷ যোৱাকালিও ৰাতি মই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীৰ তাত গৈছিলোঁ । হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া মোৰ লগত আছিল ৷ তাৰ আগতে প্ৰমোদ বড়োও গৃহ মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে । অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ সৈতেও মই বহু দীঘলীয়াকৈ কথা পাতিছোঁ । আমাৰ কথা-বতৰা চলি আছে ৷ সুন্দৰকৈ আসন বিতৰণ হৈ যাব কোনো অসুবিধা নাই ।"
ভোটাৰৰ খচৰা তালিকা বিসংগতি প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কৰা প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অখিল গগৈয়ে তোলা অভিযোগৰ কোনো সত্যতা নাই ৷ এয়া আমাৰ দায়িত্ব ৷ যদি কোনোবা সন্দেহজনক নাগৰিক আছে ৷ প্ৰত্যেক ভাৰতীয় নাগৰিকে ৬ নং, ৭ নং আৰু ৮ নং ফৰ্ম ফিলাপ কৰি সম্পূৰ্ণ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব ৷ কিন্তু অভিযোগ কৰিলেই নামটো কটা নাযায় ৷ তেওঁলৈ নটিচ যাব ৷ তেওঁ নটিচৰ উত্তৰ দিব পাৰিব ৷ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বি এল অ' নিযুক্তি দিয়ে ৷ যাতে ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনীত সহায় কৰিব পাৰে ৷ এই কাৰ্যত বিৰোধী কংগ্ৰেছকো সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
৩ গগৈৰ (গৌৰৱ গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ) মিত্ৰতা সম্পৰ্কতো মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ তেওঁ কয়, "আমাৰ লগতো বহুত গগৈ আছে । নিৰ্বাচনত দেখিব আমাৰ গগৈৰ সংখ্যা অধিক ৷"
উল্লেখ্য যে ধেমাজি সমষ্টিৰ ৩২,৮৯২ গৰাকী মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক বিতৰণ কৰা হয় । বুধবাৰে সমষ্টিটোৰ দেউৰি বিলত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । য'ত মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুকে ধৰি জিলাখনৰ বিধায়ক, সাংসদসকল উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধেমাজিৰ উন্নয়নৰ বাবে কেইবাটাও নতুন পদক্ষেপৰ কথাও ঘোষণা কৰে । তেওঁ কয় যে ধেমাজিত নতুনকৈ ২ হাজাৰ মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ৷ ইফালে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কোলাজানলৈ ৪ লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৷ একেদৰে ধেমাজিত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে ।
