ভূপেন বৰাই দেখুৱালে শক্তি : বিহপুৰীয়াৰ ছয় শতাধিক কংগ্ৰেছীয়ে পিন্ধিলে গেৰুৱা বসন

পুৰণি কৰ্মীৰ মনত ক্ষোভ সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাবিক ৷ ক'লে ভূপেন বৰাই ৷

BJP joining programme in Lakhimpur
লখিমপুৰ জিলা কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)
Published : March 11, 2026 at 4:54 PM IST

লখিমপুৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভূপেন বৰাই দেখুৱালে শক্তি । বিহপুৰীয়াৰ শ শ কংগ্রেছ নেতা-কৰ্মীক বিজেপিত যোগদান কৰাই একপ্ৰকাৰ কংগ্ৰেছক প্ৰত্য়াহ্বান জনালে । এইবাৰ ন-বিজেপি ভূপেন বৰাৰ উদ্য়োগত বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ ছয় শতাধিক কংগ্রেছ নেতা-কৰ্মীয়ে গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে ।

বুধবাৰে বিজেপিৰ লখিমপুৰ জিলা কাৰ্যালয়ত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু ,বিধায়ক মানৱ ডেকা আদিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান কাৰ্যসূচী । উল্লেখ্য যে কংগ্রেছ ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰা প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাক লৈ জিলাখনৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিত ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে ।

লখিমপুৰ জিলা কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

এসময়ত বিহপুৰীয়া সমষ্টিটোত তেওঁ কংগ্রেছৰ বিধায়ক ৰূপে আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিলেও প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰাত দলৰ ভিতৰত বৰাৰ স্থিতি শক্তিশালী হৈয়েই আছিল । পিছে শেহতীয়াকৈ তেওঁ দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে ।

ভূপেন বৰাৰ বিজেপিত যোগদান বৰ্তমানৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্রত অঘৈয়া হুল সদৃশ হৈ পৰে । কিয়নো ন-বিজেপি ভূপেন বৰাক বিজেপি দলে বিহপুৰীয়া সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি খবৰ ওলাইছে । দলীয় একাংশ কৰ্মীৰ মাজত চলা চৰ্চা মতে ভূপেন বৰাক বিহপুৰীয়া সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো এক প্ৰকাৰ খাটাং । এই লৈ সমষ্টিটোত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । একাংশই ভূপেন বৰাক আদৰণি জনালেও আন একাংশই তেওঁৰ আগমনৰ বিৰোধিতা কৰে ।

BJP joining programme in Lakhimpur
লখিমপুৰত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত ভূপেন বৰা (ETV Bharat Assam)

এনেধৰণৰ ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে বুধবাৰে সমষ্টিটোৰ ছশৰো অধিক কংগ্রেছ নেতা-কৰ্মীক লগত লৈ ভূপেন বৰা দলৰ জিলা কাৰ্যালয়লৈ আহে আৰু আনুষ্ঠানিকভাবে তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰে । মন্ত্রী, বিধায়ক আদিয়ে নৱাগতসকলক দলীয় অংগবস্ত্ৰৰে দললৈ আদৰণি জনায় ।

টিকটক লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবই : ৰণোজ পেগু

ইয়াপ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রী ৰণোজ পেগুৱে বিহপুৰীয়াত একাংশই ভূপেন বৰাক বিৰোধিতা কৰাৰ প্ৰসংগত কয়, "বৃহৎ ৰাজনৈতিক দলত টিকটক লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবই । এয়া কেৱল বিহপুৰীয়াতে নহয়, আন কেতবোৰ সমষ্টিটো থাকিব; কিন্তু টিকট ঘোষণা হোৱাৰ পিছত সকলোৱে একেলগে কাম কৰিব ।"

BJP joining programme in Lakhimpur
লখিমপুৰ জিলা কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

যোগদান কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে বিজেপি চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ আলোকপাত কৰি কয়, "কালি একেদিনাই একে সময়তে ৰাজ্যৰ ৪০ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত ৯ হেজাৰকৈ টকা সোমাল । তাত ৯ পইচাও হৰলুকি হোৱা নাই । উন্নয়নৰ ক্ষেত্রত ভাৰতে বিশ্বৰ বৃহৎ বৃহৎ দেশৰ অৰ্থনীতিক চেৰ পেলাইছে । ইংলেণ্ডৰ নিচিনা দেশৰ অৰ্থনীতি, জাপানৰ নিচিনা দেশৰ অৰ্থনীতিক ভাৰতে চেৰ পেলাইছে প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত । পৃথিবীৰ এটা ডাঙৰ অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে ভাৰত ।

মন্ত্ৰী পেগুৱে পুনৰ কয়,"অসমত ২০২১ চনৰ পৰা আমি এটা ধুমুহাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিলো । এই ধুমুহা আছিল উন্নয়ন আৰু পৰিৱৰ্তনৰ । স্বাধীনতাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষত কোনো ৰাজ্যত ইমান দ্ৰুত গতিত পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়ন আমি দেখা নাই । এয়া অকল্পনীয় ।"

পুৰণি কৰ্মীৰ মনত ক্ষোভ সৃষ্টি হোৱাতো স্বাভাবিক : ভূপেন বৰা

ইপিনে, ভূপেন বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিহপুৰীয়া সমষ্টিত সৃষ্টি হোৱা বিৰোধী পৰিৱেশৰ প্ৰসংগত কয়, "ৰাজনীতিত সমৰ্থন কৰা বা বিৰোধ কৰা এটা সাধাৰণ ঘটনা । মোৰ বিজেপিত যোগদান ২০ দিনেই হোৱা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত পুৰণি কৰ্মীৰ মনত ক্ষোভ সৃষ্টি হোৱাতো স্বাভাৱিক । সমষ্টিটোত মোৰ বিজেপিৰ সৈতে বিৰোধিতা ২০ বছৰৰ । মই বৰ্তমান বিজেপি লৈ আহিলো । সেয়ে ৰাইজে আঁকোৱালি ল'বলৈ কিছু সময় লৈছে । সোনকালে মই বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সমৰ্থন লাভ কৰিম । মই ভাবো বিজেপি দলৰ যিটো মূল নীতি সেইটো হ'ল ব্যক্তি স্বাৰ্থত কৈ দল আৰু দেশৰ স্বাৰ্থ আগত । কাৰ্যকৰ্তাসকলে সময়ত নিশ্চয় এই কথা উপলব্ধি কৰিব ।"

BJP joining programme in Lakhimpur
বিহপুৰীয়াৰ ছয় শতাধিক কংগ্ৰেছীয়ে পিন্ধিলে গেৰুৱা বসন (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ দল-কংগ্রেছৰ মিত্রতা এখন থ্ৰিলাৰ চিনেমাহে :

বিধায়ক মানৱ ডেকাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিদৰে লখিমপুৰ জিলাক মৰম দিছে তেনেদৰে আমি জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিতে বিজেপিৰ বিধায়কক জয়যুক্ত কৰি উপহাৰ দিম বুলি সংকল্প লৈছো ।" ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্রেছৰ মিত্রতাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এই দুটা দলৰ মিত্ৰতাই বিজেপিত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় । তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা আমাৰ বাবে এখন থ্ৰিলাৰ চিনেমাৰ বাহিৰে একো নহয় ।"

