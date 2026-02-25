গৌৰৱ গগৈ নামতহে গগৈ, নিজৰ সন্তানটোকে আজিলৈকে গগৈ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে... এজন গগৈক আন এজন গগৈৰ কটাক্ষ
৮০ টা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়কৰ ।
Published : February 25, 2026 at 12:20 PM IST
মৰাণ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম হৈ পৰিছে । ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতাসকলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বাকযুদ্ধ । বিৰোধীৰ ঐক্য়ৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে আকৌ তিনি গগৈৰ প্ৰসংগই স্থান পাইছে ৰাজ্য়ৰ ৰাজনীতিত ।
বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে একত্ৰিতভাৱে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত পুনৰ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে তিনি গগৈৰ প্ৰসংগ । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ একত্ৰিত হ'লে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিবেশ সুকীয়া হৈ পৰিব বুলি একাংশই দাবী কৰাৰ বিপৰীতে কিন্তু তিনি গগৈ একত্ৰিত হোৱা বিষয়টোক শাসক দল বিজেপিয়ে তীব্ৰ সমালোচনাহে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । এইবাৰ তিনি গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল বিজেপিৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ ।
তিনি গগৈ এটা পলিটিকেল টেগ লাইনহে :
নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰি তিনি গগৈ একত্ৰিত হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "তিনি গগৈ এটা পলিটিকেল টেগ লাইনহে মাত্ৰ, নামত আছে কামতহে নাই । সকলোৱে নিজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে । গৌৰৱ গগৈ নামতহে গগৈ, নিজৰ সন্তানটোকে আজিলৈকে গগৈ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে । গৌৰৱে যদি সঁচাকৈ অসমক ভাল পায় আহোম জনগোষ্ঠীক ভাল পায় তেন্তে কিয় নিজৰ সন্তানক লণ্ডনলৈ পঠাই বৃটিছ নাগৰিক কৰিলে,কিয় আহোম কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে । ইমান বছৰ আমি বৃটিছৰ গোলামী কৰিলো, গতিকে বৃটিছ মহিলাক বিয়া পাতি আনি আহোম কৰি গৌৰৱহে কৰিব লাগিছিল; কিন্তু ওলোটাই নিজ সন্তানকহে বৃটিছ কৰিলে । "
১০০ শতাংশ আসনত বিজেপি জয়ী হ'ব :
উজনি অসমত তিনি গগৈৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি উল্লেখ কৰি ১০০ শতাংশ আসনত বিজেপি জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰি বিধায়ক গগৈয়ে লগতে কয়, "পুনৰ এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব । ৮০ টা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিব । তিনি গগৈ কেৱল এটা পলিটিকেল টেগলাইন । আহোম সমাজৰ বাবে কোনে কাম কৰি আছে অসমৰ ৰাইজে গম পাই । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত আহোম মানুহৰ বাবে যিমান কাম হৈছে আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল । চাওলুং চুকাফাই প্ৰথম ভৰি নাহৰকটীয়া টিপামত থৈছিল; কিন্তু আজিলৈকে টিপামত একো নহ'ল । তেখেতৰ এটা মূৰ্তি নাই । সেই টিপামত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ১৫ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প হৈ আছে । চ্যুকাফাৰ ৫২ ফুটৰ মূৰ্তি তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত দিল্লীত লাচিত বৰফুকন জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হৈছে ।"