বিৰোধীৰ অস্তিত্বই নাই, এনডিএৰ আসনৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাব :অজন্তা নেওগ

গোলাঘাটৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত সম বিকাশৰ দাবী বিত্তমন্ত্ৰীৰ ।

Minister Ajanta Neog on opposition existence
বিৰোধীৰ অস্তিত্বই নাই বুলি মন্তব্য় বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 10:41 AM IST

4 Min Read
গোলাঘাট : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগ লগে ৰাজনৈতিক নেতা তথা বিভিন্ন দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠাৰ সময়তেই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ৰাজ্য়ত বিৰোধীৰ অস্তিত্ব একেবাৰে নস্য়াৎ কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰা মতে, এতিয়া হেনো অসমৰ কোনো এখন জিলাতেই বিৰোধীৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ পৰিছে ।

এন ডি এৰ আসনৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাব :

বিৰোধী সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কয়, "এইবাৰ এন ডি এৰ ভোট আগতকৈ বাঢ়িব । এইবাৰ এন ডি এৰ আসনৰ সংখ্য়াও বৃদ্ধি পাব । অসমৰ বিভিন্ন জিলা ভ্ৰমণ কৰিছো, তাত বিৰোধীৰ অস্তিত্ব এইবাৰ নাই বুলিয়েই ক'ব লাগিব । চৰকাৰে যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে সেয়া জনসাধাৰণে দেখিছে ।"

বিৰোধীৰ অস্তিত্বই নাই বুলি মন্তব্য় বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ (ETV Bharat Assam)

বিগত পাঁচ বছৰ সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব:

বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাটত মন্ত্ৰী নেওগে চৰকাৰৰ কাম কাজৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি সাংবাদিকৰ আগত কয়, "বিগত পাঁচ বছৰ অসমৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব । আনকি কোনোবাই বুৰঞ্জী লিখিলে তাত উল্লেখ কৰিব । ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য মতে, অসম ভাৰতৰ ভিতৰত অৰ্থনৈতিক দিশত আগুৱাই যোৱা এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্য । বৰ্তমানৰ চৰকাৰে বিকাশ আৰু বিৰাশদ অৰ্থাৎ আমাৰ বীৰ-বীৰাংগনাসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । বৰ অসম গঢ়া মুখেৰে ক'লে নহ'ব, কোনে বৰ অসম গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেয়া চাব লাগিব । এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে লাখে লাখে মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বিৰল ঘটনা ।"

গোলাঘাটৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত সম বিকাশ:

সমাগম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে শাসক- বিৰোধীসকলো ৰাজনৈতিক দলে । ইয়াৰ মাজতে শাসক পক্ষই আৰম্ভ কৰিছে উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা বা উন্মোচনৰ কাৰ্যসূচী । তেনে সময়তে গোলাঘাট সমষ্টিত ২৫ বছৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা আৰু বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সাংবাদিকৰ আগত কয়, " এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন আগতকৈ বৃদ্ধি হ'ব ।‌ অসমৰ বিভিন্ন জিলা মই ভ্ৰমণ কৰিছো, তাত বিৰোধীৰ অস্তিত্ব নাই বুলি ক'ব লাগিব । বৰ্তমানৰ চৰকাৰে যি উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰ পাছত হৈছে । ইয়াৰ উপৰি গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত সম বিকাশ হৈছে ।"

কামেৰেহে সন্মান জনাব লাগিব :

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক লগত লৈ আগুৱাই যোৱাৰ এক সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি উল্লেখ কৰি কয়," ৰিৰ্জাব বেংকৰ তথ্য মতে, অসম ভাৰতৰ ভিতৰত অৰ্থনৈতিক দিশত আগুৱাই যোৱা এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্য । আহোমৰ ৬০০ বছৰীয়া ৰাজত্ব , সতী সাধনী চাৰিশ বছৰীয়া ৰাজত্বক পূৰ্বে কেতিয়াও সন্মান জনোৱা নাছিল । জাতি -জনগোষ্ঠীক কথাৰে নহয়, কামেৰে সন্মান জনাব লাগিব । লাচিত বৰফুকন, সতী সাধনীৰ স্মৃতিত সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প মৰাণন সতী সাধনীৰ স্মৃতিত স্মৃতি উদ্যান নিৰ্মাণ কৰিছে । এনে দৃশ্য পূৰ্বে দেখা পোৱা নাছিলো ।

বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ বৃহৎ জয় হ'ব :

বৰ অসম মুখেৰে কোৱা কথা নহয়, বৰ অসম কোনে গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই কথা চাব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়," মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অসমৰ লাখ লাখ মানুহে আদৰিবলৈ ৰৈ থকা দৃশ্য অসমত বিৰল । মোৰ সমষ্টিত খিলঞ্জীয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ধন আগবঢ়াইছে । গতিকে ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ বৃহৎ জয় হ'ব । লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব, সতী সাধনীৰ কথা কোন চৰকাৰে দিল্লীত উত্থাপন কৰিছিল , একমাত্ৰ বিজেপি চৰকাৰে । ৰাজনীতিৰ অন্যতম এটা নাম উন্নয়ন আৰু সেই উন্নয়নৰ চিন্তা কৰি মই গোলাঘাট সমষ্টিত নিৰ্বাচনত অবতীৰ্ণ হেছো । গোলাঘাটৰ ৰাইজে মোক ইমান সন্মান দিছে সেই ঋণ মৃত্যুৰ আগলৈকে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম ।"

