নলবাৰীত যুঁজ এখন হ'ব : জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ প্ৰত্য়াহ্বান

নলবাৰীত যুঁজ এখন হ'ব : জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ প্ৰত্য়াহ্বান
টিকট সংগ্ৰহ কৰিয়েই বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাই ক'লে দৃঢ়তাৰে যুঁজি জিকিবই ।
Published : March 20, 2026 at 3:58 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰ নলবাৰীত যুঁজ এখন হ'ব । বিধানসভা নিৰ্বাচনত নলবাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজীৱ ভৱনত টিকট সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাই । সমষ্টিটোত প্ৰৱল প্ৰত্য়াহ্বান হ'ব বুলি সকীয়াই দিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক ।
বিগত সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰা পৰ্বতসম দুৰ্নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাই কয়, "নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰত্য়াহ্বান পোৱা যাব । গৌৰৱ গগৈয়ে কোৱাৰ দৰে নলবাৰীত যঁজ এখন হ'ব । আমি দৃঢ়তাৰে যুঁজিম আৰু জিকিম । এই সংকল্পৰে আমি নিৰ্বাচনী যুঁজত আগবাঢ়িছো । ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰৱল প্ৰত্য়াহ্বান হ'ব বুলি কৈছে । আমি এটা ক্ষেত্ৰতেই প্ৰত্য়াহ্বান হিচাপে লৈছে আমাৰ শাসকীয় দল আৰু প্ৰতিপক্ষ ।"
সমষ্টিটোত প্ৰতিপক্ষৰ সুবিধা বেছি বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আমাৰ প্ৰতিপক্ষৰ কিছু সুবিধা আছে । আমি যিহেতু বিৰোধী দলত আছো আমাৰ সুবিধা নাই । আন্দোলন কৰিলেও আমাক ৰাজপথৰ পৰা চোঁচৰাই নিয়ে । এ পি চি চিৰ সম্পাদক দিব্য়জ্য়োতি হালৈ, মই এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ককো এৰাতি ৰাখি থলে । নলবাৰীৰ বিধায়কগৰাকী অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীও । তেওঁ যিটো বিভাগত আছে সেইটোৱে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে । ছমাহ আগত আন এটা কেলেংকাৰীত সাঙোৰ খাইছিল । গতিকে প্ৰৱল প্ৰত্য়াহ্বান কেনেদৰে হ'ব । আমি ন্য়ায়ৰ হকে যুঁজিম । অসমত সুস্থ সৱল নিকা চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছো । গতিকে আমি সকলো ফালে শক্তিশালী ভূমিকাৰে আগবাঢ়ি যাম ।"
লগতে পঢ়ক:২৫ বছৰে নদুৱাৰৰ ৰাইজে একেখন মুখ দেখি আমনি পাইছে : পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ সুনীল চেত্ৰী
কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা ভেজাল : মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বিৰোধীক আক্ৰমণ অশোক সিংহলৰ