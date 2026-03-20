নলবাৰীত যুঁজ এখন হ'ব : জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ প্ৰত্য়াহ্বান

টিকট সংগ্ৰহ কৰিয়েই বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাই ক'লে দৃঢ়তাৰে যুঁজি জিকিবই ।

নলবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
Published : March 20, 2026 at 3:58 PM IST

গুৱাহাটী: এইবাৰ নলবাৰীত যুঁজ এখন হ'ব । বিধানসভা নিৰ্বাচনত নলবাৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজীৱ ভৱনত টিকট সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাই । সমষ্টিটোত প্ৰৱল প্ৰত্য়াহ্বান হ'ব বুলি সকীয়াই দিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক ।

বিগত সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰা পৰ্বতসম দুৰ্নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাই কয়, "নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰত্য়াহ্বান পোৱা যাব । গৌৰৱ গগৈয়ে কোৱাৰ দৰে নলবাৰীত যঁজ এখন হ'ব । আমি দৃঢ়তাৰে যুঁজিম আৰু জিকিম । এই সংকল্পৰে আমি নিৰ্বাচনী যুঁজত আগবাঢ়িছো । ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰৱল প্ৰত্য়াহ্বান হ'ব বুলি কৈছে । আমি এটা ক্ষেত্ৰতেই প্ৰত্য়াহ্বান হিচাপে লৈছে আমাৰ শাসকীয় দল আৰু প্ৰতিপক্ষ ।"

নলবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিটোত প্ৰতিপক্ষৰ সুবিধা বেছি বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আমাৰ প্ৰতিপক্ষৰ কিছু সুবিধা আছে । আমি যিহেতু বিৰোধী দলত আছো আমাৰ সুবিধা নাই । আন্দোলন কৰিলেও আমাক ৰাজপথৰ পৰা চোঁচৰাই নিয়ে । এ পি চি চিৰ সম্পাদক দিব্য়জ্য়োতি হালৈ, মই এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ককো এৰাতি ৰাখি থলে । নলবাৰীৰ বিধায়কগৰাকী অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীও । তেওঁ যিটো বিভাগত আছে সেইটোৱে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে । ছমাহ আগত আন এটা কেলেংকাৰীত সাঙোৰ খাইছিল । গতিকে প্ৰৱল প্ৰত্য়াহ্বান কেনেদৰে হ'ব । আমি ন্য়ায়ৰ হকে যুঁজিম । অসমত সুস্থ সৱল নিকা চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছো । গতিকে আমি সকলো ফালে শক্তিশালী ভূমিকাৰে আগবাঢ়ি যাম ।"

