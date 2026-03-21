অগপৰ আসন সংখ্যা বিধানসভাত বৃদ্ধি পাব : ফণীভূষণ চৌধুৰী

বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী দিপ্তীময়ী চৌধুৰীক কিয় সহধৰ্মিনী নহয় বুলি ক'লে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ?

ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু দিপ্তীময়ী চৌধুৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 11:04 AM IST

Updated : March 21, 2026 at 11:19 AM IST

কলিয়াবৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম অংশীদাৰ অগপই ২৬খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । বিগত নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ আসনৰ সংখ্যা অধিক হ'ব বুলি মন্তব্য় কৰিছে অগপৰ জ্য়েষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ।

মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাতোও চিৰন্তন সত্য :

সাংসদগৰাকীৰ মতে, ৰাজ্যত পুনৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাতো নিশ্চিত । এই সন্দৰ্ভত সাংসদ চৌধুৰীয়ে কয়, "সূৰ্য পূব ফালে উদয় হয়, পশ্চিম ফালে মাৰ যায়, যিটো চিৰন্তন সত্য; এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাতোও চিৰন্তন সত্য ।" অসম গণ পৰিষদ দলৰ পূৰ্বতকৈ আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িব বুলি বিশ্বাসী অগপ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদগৰাকী ।

কলিয়াবৰত দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ (ETV Bharat Assam)

মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম অংশীদাৰ অগপ দলক ২৬খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দিছে যদিও এইবাৰ আসনৰ সংখ্যা অধিক হ'ব বুলি কয় সাংসদগৰাকীয়ে । তাৰ বাবে দলটো সঠিকভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব বুলি মন্তব্য় কৰে সাংসদ চৌধুৰীয়ে ।

মোৰ সহধৰ্মিনী নহয়; তেওঁ দলৰ প্ৰাৰ্থী :

বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সহধৰ্মিনী দিপ্তীময়ী চৌধুৰীয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সাংসদগৰাকীৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচৰাত তেওঁ কয়, "যেতিয়াৰ পৰা দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে,মোৰ সহধৰ্মিনী নহয়; তেওঁ দলৰ প্ৰাৰ্থী ।"

দিপ্তীময়ী চৌধুৰী (ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰত এক দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ শুকুৰবাৰে নিশা উপস্থিত হৈ সহধৰ্মিনীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ হোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কয়, "বঙাইগাঁৱত মোৰ সহধৰ্মিনীয়ে টিকট পাইছে । এই মুহূৰ্তত, যেতিয়াৰ পৰা তেওঁ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে, মোৰ সহধৰ্মিনী নহয়; তেওঁ দলৰ প্ৰাৰ্থী । তেওঁ এগৰাকী দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে, বিষয়ববীয়া আছে, তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়ী কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে, কষ্ট কৰিছে । ৰাইজৰ কাষলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে ।"

উল্লেখ্য় যে শিৱসাগৰলৈ দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে যোৱা সাংসদগৰাকী উভতনি যাত্ৰা পথত কেশৱ মহন্তৰ এক আদৰণি অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ নিশা কলিয়াবৰত উপস্থিত হয় ।

