মিঞাৰ দল কংগ্ৰেছত কোনো ভাল মানুহ নাথাকে, মাজুলীত বিজেপি জিকাটো নিশ্চিত : ভূৱন গাম
"কথাৰে নহয় বন্ধু, কামেৰে পৰিচয় দিছো" বুলি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামৰ ৷
Published : March 20, 2026 at 4:37 PM IST
মাজুলী : "মই কথা ক'ব নাযানো ৷ কিন্তু মই কামেৰে কৰি দেখুৱাইছো ৷" এই মন্তব্য মাজুলী সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভূৱন গামৰ ৷
বিজেপিয়ে মাজুলী সমষ্টিত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পাছতে দলীয় কৰ্মীয়ে বৰ্তমানৰ বিধায়ক গামক উষ্ম আদৰণি জনায় ৷ মাজুলীৰ গড়মূৰত বিধায়কগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগ লগে আদৰণি জনাই আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতি দেখি আৱেগিক হৈ পৰে বিধায়ক ভূৱন গাম ৷
ভূৱন গামে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "বহুতে কয় আছিল মই কথা কব নাজানো বুলি ৷ কিন্তু কথাৰে নহয় বন্ধু কামেৰে পৰিচয় দিছো ৷ কংগ্ৰেছে ১৫ বছৰত মাজুলীত মাত্ৰ ৫০০ কোটি টকাৰ কাম কৰাৰ বিপৰীতে মোৰ মাত্ৰ ৪ বছৰীয়া কাৰ্যকালতে মাজুলীত ৩,০০০ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম হৈছে ৷"
তেওঁ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি কয়, "বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলত কোনো ভাল মানুহ নাই ৷ ভাল ভাল মানুহখিনিয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে ৷ দলটো এতিয়া মিঞাৰ দললৈ পৰিণত হৈছে ৷ এই নিৰ্বাচনত মাজুলীৰ ১০% ভোটাৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক আৰু ৯০% ভোটাৰ ৰাইজে বিজেপিক দিব ৷ আমি জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত ৷ কাৰণ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে মাজুলীক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে মেগা টিউবৰ জৰিয়তে মাজুলীত খহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয় যে মাজুলীত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হৈছে ৷ নিজৰ কোম্পানীত ৫০০ ৰো অধিক নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে প্ৰতিমাহে কৰ্মচাৰীক উচিত দৰমহা দিবলৈ সক্ষম হৈছো বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, মাজুলীত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰবক্ত ইন্দ্ৰনীল পেগুক ৷ ফলত মাজুলীত অতি আকৰ্ষণীয় যুঁজ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ যিহেতুকে বৰ্তমান মাজুলী সমষ্টিত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰে দুই ফৈদৰ পাকৰ আৰু ময়িঙিয়ালৰ যুঁজ বুলি ক'ব খোজে একাংশই ৷
