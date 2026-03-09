প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : কুশল দুৱৰীয়ে সলনি কৰিব পাৰে শিৱসাগৰ-ডিমৌ সমষ্টিৰ সমীকৰণ

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : কুশল দুৱৰীয়ে সলনি কৰিব পাৰে শিৱসাগৰ-ডিমৌ সমষ্টিৰ সমীকৰণ
কুশল দুৱৰী নে প্ৰদীপ হাজৰিকা-শিৱসাগৰ সমষ্টিত কাৰ ভাগ্য় উদয় হ'ব ?
Published : March 9, 2026 at 3:18 PM IST
শিৱসাগৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোন দলে, কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব সেই লৈ চৰ্চা অব্য়াহত । কেইবাটাও দলে ইতিমধ্য়ে বিভিন্ন সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে যদিও এতিয়াও বহুতো এনে সমষ্টি আছে য'ত প্ৰতিটো দলেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত জটিল হৈ পৰিছে । তেনে এক সমষ্টি হৈছে শিৱসাগৰ ।
শেহতীয়া ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজৰ ফলত এতিয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনিটা সমষ্টি ক্ৰমে শিৱসাগৰ, ডিমৌ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৯৫ নং ডিমৌ আৰু ৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰেহৰূপ আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । বিশেষকৈ বিলুপ্ত থাওৰা সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ আগন্তুক স্থিতিয়ে এই দুই সমষ্টিৰ ফলাফল সলনি কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।
শিৱসাগৰ সমষ্টিত এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে বিজেপি দলৰ সলনি অগপ দলক টিকট দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে । যাৰ বাবে বিজেপি দলৰ টিকট প্ৰত্যাশী কুশল দুৱৰীৰ স্থিতিয়ে শিৱসাগৰৰ লগতে ডিমৌ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । সদ্যবিলুপ্ত থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা কুশল দুৱৰীয়ে এবাৰ নিৰ্দলীয় আৰু এবাৰ বিজেপি দলৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল । ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ কুশল দুৱৰীয়ে তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোঁহাইক প্ৰায় এক হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিছিল ।
আনহাতে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোঁহাইয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক প্ৰায় দুহেজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে । সেইবাৰ সুশান্ত বৰগোঁহাইয়ে ৪৮,০২৬ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কুশল দুৱৰীয়ে লাভ কৰিছিল ৪৬,০২০ টা ভোট । পৰৱৰ্তী সময়ত সুশান্ত বৰগোঁহাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিজেপি দলত যোগদান কৰি অনুষ্ঠিত হোৱা উপ-নিৰ্বাচনত ৫৪,৯৫৬ ভোট লাভ কৰি পুনৰ জয়ী হৈছিল ।
আগৰ নিৰ্বাচনত কুশল দুৱৰীয়ে লাভ কৰা বিজেপি ভোটৰ বিপৰীতে প্ৰায় ন হাজাৰ অধিক ভোট লাভ কৰিছিল সুশান্তই । অৰ্থাৎ তেওঁ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰা কংগ্ৰেছ ভোটৰ বিপৰীতে প্ৰায় সাত হাজাৰ ভোট অধিক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ইয়াৰ অৰ্থ এই যে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিজেপি গমন কৰিলে যদিও কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে তেওঁৰ দল পৰিৱৰ্তনত সঁহাৰি প্ৰদান নকৰিলে । সেই উপ-নিৰ্বাচনত যদি কুশল দুৱৰীয়ে নিৰ্দলীয় ৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালেহেঁতেন, তেন্তে সমষ্টিৰ সমীকৰণ নিশ্চিত ভাৱে সলনি হ'লহেঁতেন ।
শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰেক্ষাপট :
শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ যোৱা দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৰ্থাৎ ২০১৬ আৰু ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছিল । ২০১৬ চনত ন্য়ূনতম ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী পৰাজিত হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২১ চনত অখিল গগৈৰ হাতত ১১,৮৭৫ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছিল । পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, পৌৰ নিকায় নিৰ্বাচন আদিত বিজেপি দলৰ ফলাফল যথেষ্ট ভাল আছিল । অৰ্থাৎ সমষ্টিটোত বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক ভেটি বহু দৃঢ় আৰু সংঘবদ্ধ ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্দ্ধাৰণৰ পাছত আগৰ ১০৮ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিত বিলুপ্ত হোৱা আমগুৰি সমষ্টিৰ ৮০,১৮৫ গৰাকী ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । সেইদৰে নাজিৰা সমষ্টিৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্ত হয় ৫,৮২০ গৰাকী ভোটাৰ । আনহাতে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা ডিমৌ সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰিত হয় ৩৪,০৮৪ ভোটাৰ । এতিয়াৰ ৯৬ নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ জনগাঁথনি আগৰ সমষ্টিৰ তুলনাত বহু পৃথক । থাওৰা সমষ্টিত ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত কুশল দুৱৰী পৰাজিত হোৱাৰ পাছত দলে তেওঁক পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰ সমষ্টিত স্থলাভিক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল । যাৰ বাবে কুশল দুৱৰীয়ে বিগত দিনবোৰত ৯৬ নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত অব্যাহত ৰাখিছিল সাংগঠনিক কুচকাৱাজ ।
এতিয়া মিত্ৰতাৰ স্বাৰ্থত আৰু বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ লোকচান পূৰাবলৈ শিৱসাগৰ সমষ্টি বিজেপি দলে অসম গণ পৰিষদ দলক এৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ফলত সমষ্টিৰ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে । তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে । কোনো কাৰণত সমষ্টি এৰি নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে । কুশল দুৱৰীয়ে আওপকীয়াকৈ ডিমৌ আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিত তেওঁৰ সমান তৃণমূল ভিত্তি থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
শিৱসাগৰ সমষ্টিত অগপৰ স্থিতি :
১০৮ নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত অসম আন্দোলনৰ পাছত হোৱা ৰাইজৰ নিৰ্বাচনত অগপ দলৰ প্ৰদীপ গগৈ জয়ী হোৱাৰ বাদে এবাৰো অগপ দলে এই সমষ্টি দখল কৰিব পৰা নাই । পৰৱৰ্তী সময়ত চি পি আই আৰু কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা এই সমষ্টিটোত যোৱা দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে শক্তিশালী স্থিতি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শিৱসাগৰ সমষ্টিত অগপ দলৰ তৃণমূল স্থিতিও সৱল নহয় । পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ সৈতে থকা মিত্ৰতাৰ সূত্ৰে দুই-এখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তেনে অৱস্থাত বিগত দিনত এৰা ধৰাকৈ অগপৰ দখলত থকা আমগুৰি সমষ্টিৰ একাংশ শিৱসাগৰ সমষ্টিলৈ অহাৰ বাবে অথবা সমষ্টি হেৰুৱাই বিপাঙত পৰা বিলুপ্ত আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ হয়তো শিৱসাগৰ সমষ্টি অগপ দললৈ এৰি দিয়াৰ চিন্তা কৰা হৈছে ।
যদি শিৱসাগৰ সমষ্টি অগপ দললৈ যায় তেন্তে আগন্তুক নিৰ্বাচনত যি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জিকক বা নিজিকক কিন্তু নিৰ্বাচনৰ আগতেই ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত অন্ত পৰিব কুশল দুৱৰীৰ । কিয়নো সুশান্ত বৰগোঁহাইক নিজৰ সমষ্টি এৰি দি তেওঁ ডিমৌ সমষ্টিৰ অভিভাৱকত্ব এৰিলে । এতিয়া শিৱসাগৰ সমষ্টি অগপক দিলে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ ইতি পৰাতো খাটাং ।
এতিয়া কি কৰিব কুশল দুৱৰীয়ে ?
যোৱা নিৰ্বাচনত থাওৰা সমষ্টি এৰি কৰা ভুল হয়তো তেওঁ পুনৰাবৃত্তি নকৰিব । এতিয়া তেওঁৰ হাতত থাকিব এটাই বিকল্প, নিৰ্দলীয় হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ । এতিয়াৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ জনগাঁথনি আগৰ থাওৰা সমষ্টিৰ জনগাঁথনিক বহু পৃথক । এতিয়াৰ ডিমৌ সমষ্টিত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা ৩২,৭৪৫ গৰাকী ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মাহমৰা সমষ্টিৰ পৰা আহিল ২২,২৪১ গৰাকী ভোটাৰ; কিন্তু ডিমৌ সমষ্টিৰ পৰা এজনো ভোটাৰ কোনো আন সমষ্টিলৈ যোৱা নাই ।
কুশল দুৱৰীৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ দুৰ্গ এতিয়াও সুৰক্ষিত আছে । গতিকে তেওঁ ডিমৌ সমষ্টিৰ বাবে এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দী হ'ব পাৰে । সেইদৰে নতুন শিৱসাগৰ সমষ্টিত তেওঁ ইতিমধ্যে বহু সাংগঠনিক ভেটি গঢ়িলে । সমষ্টিত বিজেপি দলৰ সকলো মণ্ডল তেওঁৰ দ্বাৰা নতুনকৈ গঠিত হোৱা । ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ টিকট অগপ দলক দিবলৈ লোৱাত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে । তেনেস্থলত তেওঁ শিৱসাগৰ সমষ্টিটো এজন শক্তিশালী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে ।
যদি দুৱৰীয়ে ডিমৌ আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে নিজকে প্ৰক্ষেপ কৰে তেন্তে দুয়োটা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিপদত পৰাৰ আশংকা অধিক । অৱশ্যে তেওঁৰ এনে প্ৰাৰ্থিত্বই বিৰোধী দলসমূহক বেছি সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।