প্ৰাৰ্থীক জানো আহক: গোলাঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াক জানো আহক

১৯৯৬ চনত বিজেপিত যোগদান কৰা বিতোপন শইকীয়াই ১৯৯৬ চনত গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগৰ হাতত ৫০০০ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল ।

Assam Assembly elections 2026
গোলাঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াক জানো আহক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 3:58 PM IST

6 Min Read
গোলাঘাট : ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই দলৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পাছত গোলাঘাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা পোৱা গৈছে । গোলাঘাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিতোপন শইকীয়াই । পিছে এইগৰাকী বিতোপন শইকীয়া কোন জানেনে ? তেওঁৰ সামাজিক কাম-কাজ আৰু ৰাজনৈতিক পথাৰত কেনেকৈ খোজ দিছিল এই সকলো সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

বিতোপন শইকীয়া কোন

গোলাঘাট সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ পৰিচিত এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে বিতোপন শইকীয়া । সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত পৰিচিত এক নাম হৈছে বিতোপন শইকীয়া ।

গোলাঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াক জানো আহক (ETV Bharat Assam)

বিতোপন শইকীয়াৰ বাল্য আৰু যৌৱন কাল

১৯৭৭ চনত গোলাঘাট সমষ্টিৰ জামুগুৰি অঞ্চলৰ এটি সম্ভ্ৰান্ত কৃষকৰ পৰিয়ালত বিতোপন শইকীয়াৰ জন্মগ্ৰহণ । তেখেতৰ পিতৃৰ নাম প্ৰয়াত চন্দ্ৰ শইকীয়া আৰু মাতৃৰ নাম লক্ষেশ্বৰী শইকীয়া ।

বিতোপন শইকীয়াৰ শিক্ষা জীৱন

জামুগুৰি অঞ্চলৰ কালুজান বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি বিতোপন শইকীয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত জামুগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ গোলাঘাটৰ চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত গোলাঘাটৰ দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ।

সেই সময়তে তেওঁ আলফাত যোগদান কৰি ম্যানমাৰৰ অটব্য অৰণ্যৰ মাজলৈ গুচি যায় । কিছুবছৰ পাছত তেওঁ আলফা ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহি সমাজ সেৱাত ব্ৰতী হয় । তাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে দিন বাগৰাৰ লগে লগে তেখেতে অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম সংগঠন চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে অধিষ্ঠিত হয় আৰু জাতিটোৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে কাম কৰি যায় ।

বিতোপন শইকীয়াৰ ৰাজনৈতিক জীৱন

১৯৯৬ চনত বিতোপন শইকীয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰি গোলাঘাট সমষ্টিত তৃণমূল পৰ্যায়ত বিজেপি দলক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ১৯৯৬ চনত তেওঁ গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । কিন্তু উক্ত নিৰ্বাচনত একেৰাহে তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা কংগ্ৰেছ দলৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগৰ হাতত তেওঁ মাত্ৰ ৫০০০ ভোটাৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হয় । অজন্তা নেওগ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

BITUPAN SAIKIA
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

বিতোপন শইকীয়াই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতো পুনৰ গোলাঘাট সমষ্টিত বিজেপিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাত মনোনিবেশ কৰে আৰু অৱশেষত আহে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । উক্ত নিৰ্বাচনতো দলে পুনৰ বিতোপন শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অজন্তা নেওগে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত বিতোপন শইকীয়া প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় ।

ইয়াৰ পিছত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে । কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিতোপন শইকীয়াক গোলাঘাট সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে আৰু উক্ত নিৰ্বাচনত তেওঁৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল নতুনকৈ বিজেপি দলত যোগদান কৰা অজন্তা নেওগ । ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিতোপন শইকীয়া ৯০০০ ভোটাৰ ব্যৱধানত পুনৰবাৰ পৰাজিত হয় ।

তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিতোপন শইকীয়া

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিতোপন শইকীয়াক গোলাঘাট সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ।

ইফালে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বিতোপন শইকীয়াই কয়, "মই কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো পৰ্যায়ৰ নেতা-কৰ্মীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মোক এই গুৰুদায়িত্ব দিয়াৰ বাবে । বিগত পাঁচ বছৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সৃষ্টি কৰা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছোঁ । যেনে মূল্যবৃদ্ধি, সীমা সমস্যা, খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিপট্টা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য লগতে গোলাঘাট সমষ্টিৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা । য'ত নল আছে, কিন্তু জল নাই; বাট-পথ নিৰ্মাণ কৰিছে, কিন্তু প্ৰায় ৩ হাজাৰোধিক সৰু সৰু পথ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই । যাৰ বাবে আমাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ নিজৰ সন্তানক কান্ধত লৈ মূল পথত গৈ নিজৰ নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ যাবলগীয়া হয় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ উপৰি অপ-সংস্কৃতিয়ে অসমক গ্ৰাস কৰিছে । বিজেপি দলে উত্তৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতি অসমত আনি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পোচাক নাইকিয়া কৰাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । তাক কেনেকৈ দুৰ কৰিম, তাৰ বাবে অসমীয়া হিচাপে আমাৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে । যাৰ বাবে আমি এই ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু এইবাৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলক ভোট দি বিজেপি দলক পৰাভূত কৰিব ।"

খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয়, "মই পূৰ্বে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ নেতা আছিলোঁ । আমাৰ কিছুমান নেতাই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, কিন্তু মনৰ পৰা জাতিক ভালপোৱা আৰু মানুহক ভালপোৱা মানুহৰ সংখ্যা কম, যাৰবাবে মই ৰাজনৈতিক পথাৰত খোজ দিছিলোঁ । খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ মুখ দেখিলে মনলৈ আহে যে এখেতসকলৰ ভবিষ্যতে কি হ'ব । এই সকলোবোৰ কথা চিন্তা কৰি আৰু অসমৰ ভবিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ আৰু মই প্ৰত্যেকদিনাই ৰাইজৰ মনৰ মাজত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । আমি অসমীয়া, আমাক ভাৰতীয় ৰাজনীতিয়ে সদায় মাহীআইৰ দৃষ্টিৰে চাই আহিছে । সেই দৃষ্টিক কঠোৰভাৱে যাতে দমন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে কাম কৰি যাম ।"

আনহাতে, বিৰোধী সম্পৰ্কে তেখেতে কয়, "পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা আৰু আমাৰ যি সাংগঠনিক পৰিকাঠামো, যাৰ বাবে যিকোনো শত্ৰুক পৰাভূত কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সেই বস্তুভাগ আছে, কিন্তু তাৰ সা-সৰঞ্জামসমূহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নহয় । কংগ্ৰেছৰ যিসকল সুবিধাবাদী আৰু ধনৰ পাহাৰ গঢ়া মানুহ, সেইসকল বিজেপি দলত গ'ল । বিজেপিলৈ গৈ যিসকলে ধনৰ পাহাৰ গঢ়িছে সেইসকলৰ ওপৰত ৰাইজৰ সৃষ্টি পৰিছে ।"

অজন্তা নেওগৰ প্ৰসংগত কয়, " অজন্তা নেওগ আৰু মোৰ মাজত বহু পাৰ্থক্য আছে । সেই দিনৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মই তেখেতকৈ বহু ওপৰত । কিন্তু মই কেতিয়াবা বিচলিত হওঁ যে মই পেছাদাৰী ৰাজনীতিবিদ নহয়, মই খেতিয়কৰ সন্তান । মই তন, মন, ধন দি দেশক ভালপাওঁ আৰু সেইবাবে পেছাদাৰী ৰাজনীতিৰ ওচৰত অসুবিধা পাওঁ । তেখেতসকলে ধনৰ লেনদেন কৰি দৰিদ্ৰ আৰু দুখীয়াক কিনিবলৈ সুযোগ লয় । নহ'লে অজন্তা নেওগ মোৰ ওচৰত কোনো শক্তি নহয় ।"

