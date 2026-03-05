'প্ৰাৰ্থীক জানো আহক': ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা

'প্ৰাৰ্থীক জানো আহক': ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা
কংগ্ৰেছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । তালিকাত দৰং জিলাৰ পৰা একমাত্ৰ ৪৯নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে ।
Published : March 5, 2026 at 10:44 AM IST
মঙলদৈ : অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত সমাগত । আগন্তুক নিৰ্বাচনত কোন দলে, কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব তাৰ চৰ্চা চলি আছে । লগতে কোন কোন দলৰ মাজত কাৰ মিত্ৰতা হ'ব, কোন সমষ্টিৰ পৰা কোনগৰাকী ভাগ্যৱান অসম বিধানসভালৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব আদি জল্পনা-কল্পনাও চলি আছে । কিন্তু তাৰ মাজতে ৩ মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা একাষৰীয়া কৰি থৈ এককভাৱে ৪২ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে ।
কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা তালিকাৰ ১২ নম্বৰত দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাম ঘোষণা কৰে । তালিকামৰ্মে ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তিনিটা কাৰ্যকালৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।
ছিপাঝাৰত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ছিপাঝাৰৰ কংগ্ৰেছ মহলত উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে । কিয়নো বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ এজন প্ৰাক্তন বিধায়ক হোৱাৰ উপৰি বৰ্তমান ছিপাঝাৰত জনসাধাৰণৰ ওচৰৰ চাপিবলৈ সক্ষম হৈছে । সেয়েহে ছিপাঝাৰত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বতাহ বলিব বুলি আশা কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ।
ছিপাঝাৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ বিষয়ে
১৯৬৪ চনৰ ১ এপ্ৰিল তাৰিখে দৰং জিলাৰ দুনী গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা কৰা বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া ছাত্ৰ অৱস্থাৰে পৰা সামাজিক কাম-কাজৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে । তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল হৰেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া । বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই ১৯৮০ চনত দুনী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটীৰ আৰ্য মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰি ১৯৮৪ চনত তেওঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হয় ।
বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই পুনৰ গাঁৱলৈ উভতি আহি ছিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক কলা শাখাত নামভৰ্তি কৰি ১৯৯০ চনত ছিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্রী লাভ কৰি ১৯৯৩ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে ।
ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰায়ে ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত
ছাত্ৰ অৱস্থাতে বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে । ছিপাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া হিচাপে সফলভাৱে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে শইকীয়াই ১৯৯১-৯২ বৰ্ষত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ-সভাপতিৰ দায়িত্বতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বও পালন কৰিছিল । ছাত্ৰ জীৱনৰ শেষত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ পৰে ।
ৰাজনৈতিক পথাৰত খোজ
২০০৬ চনৰ অসম বিধানসভাৰ দ্বাদশ নিৰ্বাচনত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । একেদৰে ২০১১ চনতো বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া পুনৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে ছিপাঝাৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । আনহাতে, ২০১৬ চনত তেওঁ বিজেপি দলত যোগদান কৰি পুনৰ চতুৰ্দশ অসম বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
ব্যক্তিগত তথ্য
২০০৬ চনৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত দাখিল কৰা শপতনামা মৰ্মে বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াৰ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তি ১,১৪,৮৬,১৩৮ টকাৰ বিপৰীতে স্থাৱৰ সম্পত্তি ১,১৫,৪২,০০০ টকা আছিল।
উল্লেখ্য যে ২০১১ চনত বিনন্দ শইকীয়াৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৪৪,১২,১১৩ টকাৰ বিপৰীতে স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছিল ২৫,০০,০০০ টকা ।
বিধায়ক কাৰ্যকালত পালন কৰা দায়িত্ব
বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই অসম বিধানসভাৰ তিনিটা কাৰ্যকালত বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে বিধানসভাৰ পুথিভঁৰালৰ অধ্যক্ষ, অসম বিধানসভাৰ আইন ৰূপায়ণ সমিতিৰ অধ্যক্ষ, ৰাজহুৱা উদ্যোগ সমিতি, অসম বিধানসভাৰ সদস্য, চৰকাৰী আশ্বাস সমিতি, অসম বিধানসভাৰ সদস্য, ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতি, অসম বিধানসভাৰ সদস্য , নিয়ম সমিতি, অসম বিধানসভাৰ সদস্য, অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ, অসম বিধানসভাৰ স্থানীয় পুঁজিৰ হিচাপ সমিতিৰ অধ্যক্ষ, কাৰ্যবাহী পৰিষদ, অসম বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৰে'লৱে ব্যৱহাৰকাৰী পৰামৰ্শদাতা সমিতি, এন এফ ৰে'লৱেৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।
ছিপাঝাৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াক দলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ দলৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াক ধন্যবাদ জনাই কয়, "এই নিৰ্বাচনী যুঁজত যাতে জয় হ'ব পাৰোঁ, দলে আমাৰ ওপৰত আৰোপ কৰা আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ মৰ্যাদা যাতে মই ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰবাবে মই ছিপাঝাৰবাসী ৰাইজৰ সহায়-সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদ ভিক্ষা কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই হ'ল আগন্তুক অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত দৰং জিলাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থী । জিলাখনৰ আন দুটা সমষ্টি মঙলদৈ আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰথম তালিকাত প্ৰকাশ নকৰাৰ লগতে শাসকীয় বিজেপি দলেও এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই।