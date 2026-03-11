ETV Bharat / politics

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : সোণাই বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰৰ বিষয়ে কিছু কথা

কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত সোণাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে স্থান লাভ কৰিছে আমিনুল হক লস্কৰে ।

Aminul Haque Laskar, Sonai Assembly constituency
সোণাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 11:33 AM IST

শিলচৰ: ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ২০২৬ নিৰ্বাচনৰ বাবে ঘোষণা কৰা প্ৰথমখন তালিকাত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে স্থান লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে আমিনুল হক লস্কৰ । ২০১৬ চনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে সোণাই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল যদিও ২০২৪ চনত দল ত্য়াগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে । এইবাৰ তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাত সমষ্টিটোক লৈ চৰ্চা চলিছে ।

আমিনুল হক লস্কৰৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সোণাইৰ দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে । আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ যোগেদি আমি সোণাই বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লস্কৰৰ ব্যাক্তিগত জীৱন, তেওঁৰ সামাজিক কৰ্ম আৰু ৰাজনৈতিক জীৱন সন্দৰ্ভত কিছু কথা আলোকপাত কৰিব খুজিছো ।

সোণাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰয়াত হাজী আলাউদ্দিন লস্কৰ আৰু প্ৰয়াত হাজী ওলিৰুন্নেসা লস্কৰৰ পুত্ৰ আমিনুল হক লস্কৰৰ জন্ম হয় ১৯৬৬ৰ ২৫ মে'ত । ১৯৮২ চনত তেওঁ শিলচৰ নৰসিংহ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । একেখন স্কুলৰ পৰাই ১৯৮৪ চনত তেওঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । ইয়াৰ পিছত ১৯৮৭ চনত শিলচৰৰ কাছাৰ কলেজৰ পৰা স্নাতক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । তাৰ পিছত তেওঁ সোণাই সমষ্টিৰ এম চি ডি কলেজত আকৌ স্নাতকত ভৰ্তি হয় । ১৯৯১ চনত তাৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।

Aminul Haque Laskar, Sonai Assembly constituency
সোণাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰ (ETV Bharat Assam)

১৯৯৫ চনত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ উপস্থিতিত শিলচৰত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰে । ২০০১ চনত সোণাই সমষ্টিৰ পৰা অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰে । ২০০৮ চনৰ ৮ ফেব্ৰুৱাৰী তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে । ২০১৬ চনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে সোণাই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াযই বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

২০১৯ চনত তেওঁ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । অৱশ্য়ে ইয়াৰ পিচত তেওঁ ২০২৪ চনৰ ১৯ মাৰ্চত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে । গৌৰৱ গগৈয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিচতেই লস্কৰক প্ৰদেশ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰে । কাছাৰ জিলা এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ তেওঁ অধ্যক্ষ আছিল ।

ইয়াৰ উপৰি কাছাৰ জিলাৰ প্ৰায় আঢ়ৈ হেজাৰ মছজিদৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ ভোটেৰে নিৰ্বাচিত শিলচৰ বড়ো মছজিদৰ তেওঁ সভাপতি । বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী যেনে লোক সাংস্কৃতিক উৎসৱ, কেন্দ্ৰীয় ঈদ মিলোনোৎসব উদযাপন কমিটী, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰো তেওঁ পৃষ্ঠপোষক হিচাপে কাম কৰি আছে ।

Aminul Haque Laskar, Sonai Assembly constituency
সোণাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত হোৱাৰ পিছত আমিনুল হক লস্কৰে কয়, "মোক প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰা বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৃন্দক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো । মই আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ অধ্যক্ষ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী, প্ৰদেশ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদ্য়ুৎ বৰদলৈ, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আদি ওচৰত কৃতজ্ঞ"।

তেওঁ পুনৰ কয় , "যোৱা পাঁচ বছৰে সোণাই সমষ্টিত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ ৰাইজক লগত লৈ মই সদাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো । অহা দিনবোৰত সমষ্টিটোক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মোৰ বহু কাম কৰিবলগীয়া আছে"।

