ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচন পালেহি : ৰাজ্যৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ

প্ৰকাশ পালে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা । কিমান ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন, কিমানৰ সংযোজন ? জানিবলৈ পঢ়ক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন ।

final voter list of Assam
ৰাজ্যৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 7:03 PM IST

20 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতেই ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ অসমৰ মুঠ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰ, ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত বিশেষ সংশোধনী (এছ আৰ) ২০২৬ৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰা হৈছে ।

অসমৰ যুটীয়া নিৰ্বাচনী বিষয়াই সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি,

final voter list of Assam
ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

খচৰা ভোটাৰ তালিকাত মুঠ ভোটাৰ আছিল : ২,৫২,০১,৬২৪ গৰাকী

চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী

খচৰা তালিকা

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৫২,০১,৬২৪ গৰাকী

খচৰা ভোটাৰ তালিকাত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,২৫,৭২,৫৮৩ গৰাকী

খচৰা ভোটাৰ তালিকাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,২৬,২৮,৬৬২ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩৭৯ গৰাকী

১০ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৰাজ্যত

মুঠ পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,২৪,৮২,২১৩ গৰাকী

মুঠ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,২৪,৭৫,৫৮৩ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৩৪৩ গৰাকী

ৰাজ্যত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী

নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি, খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত এই সংখ্যা ০.৯৭% হ্রাস হৈছে ।

নাম কৰ্তন বা অসন্তুষ্টি থাকিলে কিদৰে আপীল কৰিব ?

যুটীয়া মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া, অসমে আগবঢ়োৱা তথ্য অনুসৰি, কোনো লোকৰ ওজৰ-আপত্তি থাকিলে আয়োগৰ ওচৰত নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে আপীল কৰিব পাৰিব । যিকোনো নাগৰিকে ভোটাৰ তালিকাক লৈ নির্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ কোনো সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হ'লে ১৫ দিনৰ ভিতৰত জিলা দণ্ডাধীশৰ ওচৰত আপীল কৰিব পাৰিব । লগতে, প্রয়োজন হ'লে ৩০ দিনৰ ভিতৰত মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত দ্বিতীয় আপীল দাখিল কৰিব পাৰিব ।

উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত বিশেষ সংশোধনী (এছ আৰ) ২০২৬ৰ সংহত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰা হৈছিল ৷ খচৰা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০ ডিচেম্বৰ, ২০২৫লৈ ৰাজ্যজুৰি ঘৰে ঘৰে পুনৰীক্ষণ অভিযান সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল । দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা আছিল ২৭ ডিচেম্বৰ, ২০২৫ৰ পৰা ২২ জানুৱাৰী, ২০২৬লৈ ।

  • কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ

final voter list of Assam
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১০,৪৯,৬৪৪ গৰাকী

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনা : ২৫,৯৩২ গৰ‍াকী হ্ৰাস

হ্ৰাসৰ হাৰ : ২.৪৭ শতাংশ

খচৰা ভোটাৰ তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১০,৭৫,৫৭৬ গ‍ৰ‍াকী

মঙলবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰী কৰে জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে ।

জিলা আয়ুক্তৰ তথ্য

চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ফ'ৰ্ম ৬ৰ যোগেদি নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভোটাৰ : ২২,৩৯৪ গৰাকী

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত হ্ৰাস পোৱা মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্য‍া : ২৫,৯৩২ গৰাকী

চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত মৃত্যু হোৱা ভোটাৰ বাদ : ২৬,৮৪০ গৰাকী

স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰৰ বাবে হ্ৰাস : ১৭,২৪৭ গৰাকী

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৫ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ১,২১৮ টা

মুঠ ভোটাৰ : ১০,৪৯,৬৪৪ গৰ‍াকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৫,০৫,৪২৯ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৫,৫৪,১৮৩ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩২ গৰাকী

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ৩৪নং ডিমৰীয়া সমষ্টিটো নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু সমষ্টিৰ সংখ্যা চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটালৈ বৃদ্ধি হয় । আনহাতে, পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিলুপ্তি ঘটে আৰু তাৰ ঠাইত হয় চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্ টি। সেইদৰে পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিটোৰ বিলুপ্তি হৈ নতুনকৈ হয় নিউ গুৱাহাটী ।

৩৩নং দিছপুৰ সমষ্টি

চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি

দিছপুৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৪৩,১৭৬ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৭,০২৭ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,২৬,১৩৭ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১২ গৰাকী

সমষ্টিটোত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি ।

দিছপুৰ সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৭২ টা

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ৬,৫৭০ গৰাকী

৩৪নং ডিমৰীয়া সমষ্টি (এছ চি)

নতুনকৈ হোৱা অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,১৬,৯৪৯ গৰ‍াকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৫,৩৮৪ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,১১,৫৫৯ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী

ডিমৰীয়া সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি ।

সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৬২ ট‍া ।

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্য‍া হ্ৰাস : ৪,১৫০ গৰাকী

৩৫নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্য‍া : ১,৯১,৪৪৭ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৯১,৩৯৮ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,০০,০৪৫ গৰ‍কী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৪ গৰাকী

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি

সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২১৯ ট‍া

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্য‍া হ্ৰাস : ৪,৫৬৯ গৰাকী

৩৬নং গুৱাহ‍াটী চেণ্ট্ৰেল সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্য‍া : ১,৯১,৭৫৮ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৩,৯৬৭ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৯৭,৭৮৮ গৰ‍কী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩ গৰাকী

চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি

সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২১৮ ট‍া

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্য‍া হ্ৰাস : ৬,৩৩৩ গৰাকী

৩৭নং জালুকবাৰী সমষ্টি

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জালুকবাৰী সমষ্টিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,০৬,৩১৪ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৭,৬৫৩ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,০৮,৬৫৪ গৰ‍কী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৭ গৰাকী

জালুকবাৰী সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি

সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৪৭ ট‍া ।

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্য‍া হ্ৰাস : ৪,৩১০ গৰাকী

  • নলবাৰী জিলাৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে সংবাদমেলযোগে জিলাখনৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰকাশ ।

final voter list of Assam
নলবাৰী জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

নলবাৰী জিলাত

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৬,২৪,৩৯১ গৰাকী

৩৮নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,১৯,৬৭২ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,১৩,১৮৪ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,০৬,৪৮৭ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১ গৰাকী

মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ : ২৯২ টা

পূৰ্বতে সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল : ২,২৬,৪২৪ গৰাকী

৩৯নং নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,০০,২৭৮ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,০১,৯৮৫ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯৮,২৯৩ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : নাই

মুঠ ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৬৯ টা

পূৰ্বতে ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল : ২,০১,০৪৪ গৰাকী

৪০নং টিহু বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,০৪,৪৪১গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,০৪,৭১৫ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯৯,৭২৫ গৰাকী

মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ : ২৬৪

সমষ্টিটোত পূৰ্বতে ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল : ২,০৭,৭৬৩ গৰাকী

  • বৰপেটাত মাৰণাস্ত্ৰ জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ; চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে বৰপেটা জিলাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সকলো মাৰণাস্ত্ৰৰ গৰাকীক তৎকালে নিকটৱৰ্তী আৰক্ষী থানাত জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে ।

final voter list of Assam
বৰপেটা জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝাই সদৰী কৰা অনুসৰি

জিলাখনৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯,৮৪,৮৩৭ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৫,০৭,৬৩৬ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৪,৭৭,১৮৮ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১৩ গৰাকী

মন্দিয়া সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৮১,১১৫ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৪৪,৯৬১ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,৩৬,১৫২ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ২ গৰাকী

চেঙা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ২,৫৭,৩৯৩ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৩৪,১৯২ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,২৩,১৯৫ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী

বৰপেটা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ১,৭০,৭৬৭ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৮৬,০৭৪ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৮৪,৬৯০ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩ গৰাকী

পাকা-বেতবাৰী সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ২,৭৫,৫৬২ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৪২,৪০৯ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,৩৩,১৫১ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ২ গৰাকী

  • ৯৮নং মাজুলী (অনুসূচিত জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৪৪,৮৩৭ গৰাকী

final voter list of Assam
মাজুলী জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৭৩,৫৪৫ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৭১,২৯২ গৰাকী

মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ : ১৮৮ টা

নতুন যুৱ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৩,৫৭০ গৰাকী

দিব্যাংগ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,১১৪ গৰাকী

জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ (৮৫+) সংখ্যা : ৫৪৬ গৰাকী

  • শোণিতপুৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

শোণিতপুৰত এছ আৰৰ সময়ছোৱাত ১.৩৮ লাখ আবেদন লাভ, ৯৭ হাজাৰতকৈ অধিক গ্ৰহণ । ১৮–১৯ বছৰৰ নতুন ভোটাৰ বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে ৮৫+ ভোটাৰ সংখ্যাত হ্ৰাস । পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰ হ্ৰাস, বৰচলাত সৰ্বাধিক নাম কৰ্তন ।

final voter list of Assam
শোণিতপুৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে দিয়া তথ্য অনুসৰি

মুঠ আবেদন গ্ৰহণ : ৯৭,৬৫৬ খন

মুঠ আবেদন বাতিল : ৩৯,৩৮৩ খন

ফৰ্ম-৬ৰ অধীনত

নতুন ভোটাৰৰ নামভৰ্তি : ২২,৪২৫ গৰাকী

ফৰ্ম-৭ৰ জৰিয়তে

মুঠ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন : ৪৬,৭১৪ গৰাকী

ফৰ্ম-৮ৰ অধীনত

আবেদন গ্ৰহণ : ২৮,৫১৭ খন

সংশোধনী : ২৩,৪২৯ টা

সমষ্টিৰ ভিতৰত স্থানান্তৰ : ৫,৪৭৬ টা

সমষ্টিৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰ : ৩,২৯৩ টা

চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি শোণিতপুৰ জিলাত

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯,৫৯,৬৩৭ গৰাকী

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত হ্ৰাস : ২২,১৮৬ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৪,৭৫,৩০৯ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৪,৮৪,৩০৮ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ২০ গৰাকী

১৮-১৯ বছৰ বয়সৰ নতুন ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি : ১৭,৯০৮ গৰাকী

৮৫ ঊৰ্ধ্বৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ৫,৯৭২ গৰাকীৰ পৰা ৪,৩৭৩ গৰাকীলৈ

বিশেষভাৱে সক্ষম (PwD) ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি : ৬,৮৬৪ গৰাকী

জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি ঢেকীয়াজুলি, বৰচলা, তেজপুৰ, ৰঙাপৰা আৰু নদুৱাৰত

মুঠ নতুন ভোটাৰৰ নামভৰ্তি : ২২,৪২৫ গৰাকী

ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন : ৪৬,৭১৪ গৰাকী

জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ২৪,২৮৯ গৰাকী

  • ধুবুৰী জিলাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকে প্ৰকাশ কৰে ধুবুৰী জিলাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা । সেই অনুসৰি

ধুবুৰী জিলাত

মুঠ ভোটাৰ : ১২,১৭,৭৯৭ গৰাকী

জিলাখনৰ পাঁচটা বিধান সভা সমষ্টিৰ

৬নং গোলকগঞ্জ সমষ্টিত

মুঠ ভোটাৰ : ২,০,৩৮৭৬ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৬,০৭৮ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৯৭,৭৯৮ গৰাকী

৭নং গৌৰীপুৰ সমষ্টিত

মুঠ ভোটাৰ : ৩,১০,৫৯৪ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৬০,৬২৮ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,৪৯,৯৬২ গৰাকী

৮নং ধুবুৰী সমষ্টিত

মুঠ ভোটাৰ : ২,৩১,১৩৬ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৯,৪৯৩ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,১১,৬৪২ গৰাকী

৯নং বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টিত

মুঠ ভোটাৰ : ২,৮০,৪৬১ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৪৫,০৪৬ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,৩৫,৪১৬ গৰাকী

১০নং বিলাসীপাৰা সমষ্টিত

মুঠ ভোটাৰ : ১,৯১,৭৩০ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৬,৩৭৮ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৯৫,৩৫২ গৰাকী

খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ধুবুৰী জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ২১,৯৭৮ ভোটাৰ হ্ৰাস পাইছে আৰু ২৮,৩০৭ গৰাকী নতুন ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । জিলাখনৰ মুঠ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ৬,৩২৯ গৰাকী ভোটাৰ বৃদ্ধি হৈছে ।

জিলাখনৰ মুঠ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৫ গৰাকী ।

  • বঙাইগাঁও জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

বঙাইগাঁও জিলাত

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : 5,86,842 গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : 2,96,757 গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : 2,90,077 গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : 8 গৰাকী

কৰ্তন হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা : 0

D ভোটাৰ : 915 গৰাকী

চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা

১৬নং অভয়াপুৰী : 1,82,376 গৰাকী

১৭নং সৃজনগ্ৰাম : 2,33,266 গৰাকী

১৮নং বঙাইগাঁও : 1,71,200 গৰাকী

ব্যৱধান (২০২৪ৰ তুলনাত বৃদ্ধি) : 3,714 গৰাকী

  • চৰাইদেউ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱে প্ৰকাশ কৰে জিলাখনৰ অন্তৰ্গত সোণাৰি আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ।

চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি সমষ্টিৰ

মুঠ ভোটাৰ : ১,৭১,৬৫৫ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৮৪,৬০২ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৮৭,২৫২ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী

মাহমৰা সমষ্টিত

মুঠ ভোটাৰ : ১,৪৮,৬৯০ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৭২,৮০৫ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৭৫,৮৮৯ গৰাকী

২০২৫ বৰ্ষৰ তুলনাত সোণাৰি সমষ্টিত

ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ২১২ গৰাকী

মাহমৰা সমষ্টিত

ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি : ৫২৭ গৰাকী

জিলাখনৰ সোণাৰি সমষ্টিত ২০৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু মাহমৰাত ১৮৪ টা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।

  • ১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ১,৫৮,২০৪ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৭৮,২৭৯ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৭৯,৯২৫ গৰাকী

জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ভোটাৰ : ৬৭৬ গৰাকী

বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰ : ৯৩২ গৰাকী

কৰ্তন হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৫৬৯ গৰাকী

কৰ্তন হোৱা পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৩৬২ গৰাকী

কৰ্তন হোৱা মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২০৭ গৰাকী

২০২৪ ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত

হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল : ১,৫৫,২৫৯ গৰাকী

২০২৪ৰ তুলনাত ব্যৱধান : ২,৯৪৫ গৰাকী (বৃদ্ধি)

  • নগাঁৱতো এছ আৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত প্ৰকাশ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা

চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি, নগাঁও জিলাত কৰ্তন আৰু অন্তৰ্ভুক্তৰ পাছত

final voter list of Assam
নগাঁও জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১৫,৫১,৫৩০ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৭,৭৮,২০৮ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৭,৭৩,২৭০ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৫২ গৰাকী

জিলাখনৰ সাতটা বিধানসভা সমষ্টিৰ সমষ্টি ভিত্তিক ভোটাৰৰ সংখ্যা

ধিং বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ২,৩৫,৪৮১ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,২১,১০৮৯ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,১৪,৩৮৪ গৰাকী

ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৩১,৫৮৪ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৮,৬৬১ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,১২,৯১৮ গৰাকী

তৃতীয় লিংগ ভোটাৰ : ৫ গৰাকী

কলিয়াবৰ সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৮৮,৯৮২ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯৩,৯৭০ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৯৫,০০৬ গৰাকী

তৃতীয় লিংগ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী

চামগুৰি সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,২৪,৮২৬ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৩,৭৮৫ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,১১০৩৫ গৰাকী

তৃতীয় লিংগ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী

বঢ়মপুৰ সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৩০৪৭১ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৪,৭১১ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,১৫,৭৫১ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৯ গৰাকী

নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৯৭,২৮৪ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৫,৩৪৮ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,০১৯৩০ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী

ৰহা বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৪২,৯০২ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,২০,৬৪৪ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,২২,২৪৬ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : 12 গৰাকী

এছ আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে চূড়ান্ত কৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি

জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন : ৪৩,৮৬৭ গৰাকী

কৰ্তনৰ বাবে লাভ কৰা মুঠ অভিযোগ : ৭০,৭১৬ টা

আবোদন গ্ৰহণ : ৪৩,৮৬৭ টা

সমষ্টি ভিত্তিত কৰ্তনৰ সংখ্যা

ধিং বিধানসভা সমষ্টিত : ৫,৬৪৬ গৰাকী

ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিত : ৪,৯১১ গৰাকী

কলিয়াবৰ সমষ্টিত : ৪,৭২৬ গৰাকী

চামগুৰি সমষ্টিত : ৪,২৪৫ গৰাকী

বঢ়মপুৰ সমষ্টিত : ৬,৬২০ গৰাকী

নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিত : ৯,৯০২ গৰাকী

ৰহা সমষ্টিত : ৭,৮১৭ গৰাকী

নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৪৩,১২১ গৰাকী

সমষ্টি ভিত্তিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা

ধিং বিধানসভা সমষ্টি : ৮.০১৩ গৰাকী

ৰূপহীহাট : ৯,৩৬০ গৰাকী

কলিয়াবৰ : ৪,৩৯২ গৰাকী

চামগুৰি : ৬,১৫৪ গৰাকী

বঢ়মপুৰ : ৫,৪৪৮ গৰাকী

নগাঁও বটদ্ৰৱা : ৩,৪৬২ গৰাকী

ৰহা : ৬,২৯২ গৰাকী

নগাঁৱত স্থান সলনি হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৭৩,৯৪২ গৰাকী

সমষ্টি ভিত্তিত স্থান সলনি হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা

ধিং বিধানসভা সমষ্টি : ৩৭,৯৯৭ গৰাকী

ৰূপহীহাট সমষ্টি : ৫৪,৬৬৬ গৰাকী

কলিয়াবৰ : ৭,৭৬২ গৰাকী

চামগুৰি : ৪০,৯২৩ গৰাকী

বঢ়মপুৰ : ৭,৭৫৬ গৰাকী

নগাঁও বটদ্ৰৱা : ১১,৯১৭ গৰাকী

ৰহা : ১২,৯২১ গৰাকী

মঙলবাৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি এই তথ্য সদৰী কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

  • গোৱালপাৰা জিলাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

চূডান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি গোৱালপাৰা জিলাত

মুঠ ভোটাৰ : 8,06,815 গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : 4,03,323 গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : 4,03,475 গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : 17 গৰাকী

কৰ্তন হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা : 1,666 গৰাকী

২০২৬ৰ ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা

গোৱালপাৰা পূব : 2,19,058 গৰাকী

দুধনৈ (এছ টি) : 1,74,833 গৰাকী

জলেশ্বৰ : 2,30,034 গৰাকী

গোৱালপাৰা পশ্চিম (এছ টি) : 1,58,765 গৰাকী

ব্যৱধান (২০২৪ৰ তুলনাত বৃদ্ধি) : 24,125 গৰাকী

  • কাছাৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

কাছাৰ জিলাৰ ৭ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১৩,৮১,৯০৩ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৬,৯১,৬০৭ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৬,৯০,২৮৩ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১৩ গৰাকী

১১৪নং লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৭৭,২০৯ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৮৭,৬১১ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৮৯,৫৯৭ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী

১১৫নং উদৰবন্দ বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ১,৮৪,৮৬৮ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৯১,৩০৩ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৯৩,৫৬৪ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী

১১৬নং কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ২,১৩,২৩১ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৮,৪৫৪ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,৪,৭৭৬ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী

১১৭নং বৰখলা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ২,৪,৭২৭ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৩,৯৩৯ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,০০,৭৮৩ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ২ গৰাকী

১১৮নং শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ২,১১,৫৩৮ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৩,০৪০ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,০৮,৪৯৩ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৫ গৰাকী

১১৯নং সোনাই বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ১,৯৪,৫৫১ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৮,৩৭০ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৯৬,১৭৮ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩ গৰাকী

১২০নং ধলাই বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ১,৯৫,৭৮৩ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৮,৮৯১ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ৯৬,৮৯২ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ০

কাছাৰ জিলাৰ ৭ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কেৱল লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৫৯৭ গৰাকী ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।

আনহাতে, বাকী ছয়টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা কমিছে ।

উদাৰবন্দ বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ৮,৫৬৯ গৰাকী

কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ৫,৯৫৫ গৰাকী

বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ৩,৫২৭ গৰাকী

শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ১০,৮১৩ গৰাকী

সোনাই বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ১,৫১৪ গৰাকী

ধলাই বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ৩,৭৫৫ গৰাকী

কাছাৰ জিলাৰ ৭ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৯৯৩ ঠাইত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ : ১৭৩২ টা

পৌৰ এলেকাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৩৫ টা

গ্ৰামাঞ্চলত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ১,৪৯৭ টা

  • তামুলপুৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

তামুলপুৰ জিলাৰ ৪৩নং তামুলপুৰ (অনুসূচিত জনজাতি) আৰু ৪৪নং গোৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ । তামুলপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত হেমাশ্ৰী খনিকৰে নিৰ্বাচনী বিষয়া প্ৰাঞ্জলপ্ৰাণ শ‌ইকীয়াৰ উপস্থিতিত এই তালিকা প্ৰকাশ কৰে ।

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি জিলাখনত

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৪,১৯,০১৩ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ২,১০,০১৩ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ২,০৮,৯৯৯ গৰাকী

তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী

সমষ্টিভিত্তিক বিভাজন অনুসৰি

তামুলপুৰ সমষ্টিত

মুঠ ভোটাৰ : ২,১৩,৮৪৬ গৰাকী

গোৰেশ্বৰ সমষ্টিত

মুঠ ভোটাৰ : ২,০৫,১৬৭ গৰাকী ভোটাৰ তালিকাভুক্ত হৈছে

জিলাখনৰ সামগ্ৰিক ভোটাৰ তালিকাৰ লিংগ অনুপাত বৃদ্ধি : ৯৯৫

তামুলপুৰ সমষ্টিৰ লিংগ অনুপাত : ৯৯০

গোৰেশ্বৰ সমষ্টিত : ১,০০১

বয়সৰ বিশ্লেষণ অনুসৰি জিলাখনত

১৮-১৯ বছৰ বয়সৰ নতুন ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯,০২৯

সৰ্বাধিক ভোটাৰ ৩০-৩৯ বছৰ বয়সৰ সীমাৰ ভিতৰত : ১,১১,৩২৬ গৰাকী

জিলাখনত দিব্যাংগ ভোটাৰ : ২,৬৮১ গৰাকী

৮৫ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ ভোটাৰ : ১,০৭৬ গৰাকী

১০০ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ ভোটাৰ : ৩৬ গৰাকী

ডি-ভোটাৰ : ২,৫০৪ গৰাকী

  • বাক্সা জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে বাক্সা জিলাতো মঙলবাৰে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত গৌতম দাসে । চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি জিলাখনৰ দুয়োটা বিধানসভা সমষ্টিত

final voter list of Assam
বাক্সা জিলাৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৪,০৮,৭৪৯ গৰাকী

ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ৫০২ টা

৪১নং মানস বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰ : ২,০৬,০৯৯ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৪,০১৩ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,০২,৫৮৬ গৰাকী

ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৫৮ টা

৪২নং বাক্সা (জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টি

মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,০২,১৫০ গৰাকী

পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৯,৮৭২ গৰাকী

মহিলা ভোটাৰ : ১,০২,২৭৮ গৰাকী

ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৪৪ টা

লগতে পঢ়ক :প্ৰকাশ পালে অসমৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা: ৪.৮ লাখ নাম কৰ্তন
লগতে পঢ়ক :এছ আৰৰ নামত হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ : প্ৰতিবাদ কেইবাটাও সংগঠনৰ

TAGGED:

FINAL VOTER LIST OF ASSAM
2026 VOTER LIST OF ASSAM
অসমৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.