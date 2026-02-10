নিৰ্বাচন পালেহি : ৰাজ্যৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ

নিৰ্বাচন পালেহি : ৰাজ্যৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ
প্ৰকাশ পালে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা । কিমান ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন, কিমানৰ সংযোজন ? জানিবলৈ পঢ়ক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন ।
গুৱাহাটী : মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতেই ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ অসমৰ মুঠ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰ, ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত বিশেষ সংশোধনী (এছ আৰ) ২০২৬ৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰা হৈছে ।
অসমৰ যুটীয়া নিৰ্বাচনী বিষয়াই সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি,
খচৰা ভোটাৰ তালিকাত মুঠ ভোটাৰ আছিল : ২,৫২,০১,৬২৪ গৰাকী
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী
খচৰা তালিকা
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৫২,০১,৬২৪ গৰাকী
খচৰা ভোটাৰ তালিকাত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,২৫,৭২,৫৮৩ গৰাকী
খচৰা ভোটাৰ তালিকাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,২৬,২৮,৬৬২ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩৭৯ গৰাকী
১০ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৰাজ্যত
মুঠ পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,২৪,৮২,২১৩ গৰাকী
মুঠ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,২৪,৭৫,৫৮৩ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৩৪৩ গৰাকী
ৰাজ্যত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি, খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত এই সংখ্যা ০.৯৭% হ্রাস হৈছে ।
নাম কৰ্তন বা অসন্তুষ্টি থাকিলে কিদৰে আপীল কৰিব ?
যুটীয়া মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া, অসমে আগবঢ়োৱা তথ্য অনুসৰি, কোনো লোকৰ ওজৰ-আপত্তি থাকিলে আয়োগৰ ওচৰত নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে আপীল কৰিব পাৰিব । যিকোনো নাগৰিকে ভোটাৰ তালিকাক লৈ নির্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ কোনো সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হ'লে ১৫ দিনৰ ভিতৰত জিলা দণ্ডাধীশৰ ওচৰত আপীল কৰিব পাৰিব । লগতে, প্রয়োজন হ'লে ৩০ দিনৰ ভিতৰত মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত দ্বিতীয় আপীল দাখিল কৰিব পাৰিব ।
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত বিশেষ সংশোধনী (এছ আৰ) ২০২৬ৰ সংহত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰা হৈছিল ৷ খচৰা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০ ডিচেম্বৰ, ২০২৫লৈ ৰাজ্যজুৰি ঘৰে ঘৰে পুনৰীক্ষণ অভিযান সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল । দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা আছিল ২৭ ডিচেম্বৰ, ২০২৫ৰ পৰা ২২ জানুৱাৰী, ২০২৬লৈ ।
- কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১০,৪৯,৬৪৪ গৰাকী
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনা : ২৫,৯৩২ গৰাকী হ্ৰাস
হ্ৰাসৰ হাৰ : ২.৪৭ শতাংশ
খচৰা ভোটাৰ তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১০,৭৫,৫৭৬ গৰাকী
মঙলবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰী কৰে জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে ।
জিলা আয়ুক্তৰ তথ্য
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ফ'ৰ্ম ৬ৰ যোগেদি নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভোটাৰ : ২২,৩৯৪ গৰাকী
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত হ্ৰাস পোৱা মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২৫,৯৩২ গৰাকী
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত মৃত্যু হোৱা ভোটাৰ বাদ : ২৬,৮৪০ গৰাকী
স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰৰ বাবে হ্ৰাস : ১৭,২৪৭ গৰাকী
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৫ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ১,২১৮ টা
মুঠ ভোটাৰ : ১০,৪৯,৬৪৪ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৫,০৫,৪২৯ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৫,৫৪,১৮৩ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩২ গৰাকী
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ৩৪নং ডিমৰীয়া সমষ্টিটো নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু সমষ্টিৰ সংখ্যা চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটালৈ বৃদ্ধি হয় । আনহাতে, পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিলুপ্তি ঘটে আৰু তাৰ ঠাইত হয় চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্ টি। সেইদৰে পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিটোৰ বিলুপ্তি হৈ নতুনকৈ হয় নিউ গুৱাহাটী ।
৩৩নং দিছপুৰ সমষ্টি
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি
দিছপুৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৪৩,১৭৬ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৭,০২৭ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,২৬,১৩৭ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১২ গৰাকী
সমষ্টিটোত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি ।
দিছপুৰ সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৭২ টা
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ৬,৫৭০ গৰাকী
৩৪নং ডিমৰীয়া সমষ্টি (এছ চি)
নতুনকৈ হোৱা অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,১৬,৯৪৯ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৫,৩৮৪ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,১১,৫৫৯ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী
ডিমৰীয়া সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি ।
সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৬২ টা ।
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ৪,১৫০ গৰাকী
৩৫নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৯১,৪৪৭ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৯১,৩৯৮ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,০০,০৪৫ গৰকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৪ গৰাকী
নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি
সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২১৯ টা
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ৪,৫৬৯ গৰাকী
৩৬নং গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৯১,৭৫৮ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৩,৯৬৭ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৯৭,৭৮৮ গৰকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩ গৰাকী
চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি
সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২১৮ টা
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ৬,৩৩৩ গৰাকী
৩৭নং জালুকবাৰী সমষ্টি
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জালুকবাৰী সমষ্টিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,০৬,৩১৪ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৭,৬৫৩ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,০৮,৬৫৪ গৰকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৭ গৰাকী
জালুকবাৰী সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি
সমষ্টিটোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৪৭ টা ।
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ৪,৩১০ গৰাকী
- নলবাৰী জিলাৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে সংবাদমেলযোগে জিলাখনৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰকাশ ।
নলবাৰী জিলাত
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৬,২৪,৩৯১ গৰাকী
৩৮নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,১৯,৬৭২ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,১৩,১৮৪ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,০৬,৪৮৭ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১ গৰাকী
মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ : ২৯২ টা
পূৰ্বতে সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল : ২,২৬,৪২৪ গৰাকী
৩৯নং নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,০০,২৭৮ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,০১,৯৮৫ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯৮,২৯৩ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : নাই
মুঠ ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৬৯ টা
পূৰ্বতে ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল : ২,০১,০৪৪ গৰাকী
৪০নং টিহু বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,০৪,৪৪১গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,০৪,৭১৫ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯৯,৭২৫ গৰাকী
মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ : ২৬৪
সমষ্টিটোত পূৰ্বতে ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল : ২,০৭,৭৬৩ গৰাকী
- বৰপেটাত মাৰণাস্ত্ৰ জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ; চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে বৰপেটা জিলাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সকলো মাৰণাস্ত্ৰৰ গৰাকীক তৎকালে নিকটৱৰ্তী আৰক্ষী থানাত জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে ।
বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝাই সদৰী কৰা অনুসৰি
জিলাখনৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯,৮৪,৮৩৭ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৫,০৭,৬৩৬ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৪,৭৭,১৮৮ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১৩ গৰাকী
মন্দিয়া সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৮১,১১৫ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৪৪,৯৬১ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,৩৬,১৫২ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ২ গৰাকী
চেঙা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ২,৫৭,৩৯৩ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৩৪,১৯২ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,২৩,১৯৫ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী
বৰপেটা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ১,৭০,৭৬৭ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৮৬,০৭৪ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৮৪,৬৯০ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩ গৰাকী
পাকা-বেতবাৰী সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ২,৭৫,৫৬২ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৪২,৪০৯ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,৩৩,১৫১ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ২ গৰাকী
- ৯৮নং মাজুলী (অনুসূচিত জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৪৪,৮৩৭ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৭৩,৫৪৫ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৭১,২৯২ গৰাকী
মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ : ১৮৮ টা
নতুন যুৱ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৩,৫৭০ গৰাকী
দিব্যাংগ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,১১৪ গৰাকী
জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ (৮৫+) সংখ্যা : ৫৪৬ গৰাকী
- শোণিতপুৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
শোণিতপুৰত এছ আৰৰ সময়ছোৱাত ১.৩৮ লাখ আবেদন লাভ, ৯৭ হাজাৰতকৈ অধিক গ্ৰহণ । ১৮–১৯ বছৰৰ নতুন ভোটাৰ বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে ৮৫+ ভোটাৰ সংখ্যাত হ্ৰাস । পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰ হ্ৰাস, বৰচলাত সৰ্বাধিক নাম কৰ্তন ।
জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে দিয়া তথ্য অনুসৰি
মুঠ আবেদন গ্ৰহণ : ৯৭,৬৫৬ খন
মুঠ আবেদন বাতিল : ৩৯,৩৮৩ খন
ফৰ্ম-৬ৰ অধীনত
নতুন ভোটাৰৰ নামভৰ্তি : ২২,৪২৫ গৰাকী
ফৰ্ম-৭ৰ জৰিয়তে
মুঠ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন : ৪৬,৭১৪ গৰাকী
ফৰ্ম-৮ৰ অধীনত
আবেদন গ্ৰহণ : ২৮,৫১৭ খন
সংশোধনী : ২৩,৪২৯ টা
সমষ্টিৰ ভিতৰত স্থানান্তৰ : ৫,৪৭৬ টা
সমষ্টিৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰ : ৩,২৯৩ টা
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি শোণিতপুৰ জিলাত
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯,৫৯,৬৩৭ গৰাকী
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত হ্ৰাস : ২২,১৮৬ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৪,৭৫,৩০৯ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৪,৮৪,৩০৮ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ২০ গৰাকী
১৮-১৯ বছৰ বয়সৰ নতুন ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি : ১৭,৯০৮ গৰাকী
৮৫ ঊৰ্ধ্বৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ৫,৯৭২ গৰাকীৰ পৰা ৪,৩৭৩ গৰাকীলৈ
বিশেষভাৱে সক্ষম (PwD) ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি : ৬,৮৬৪ গৰাকী
জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি ঢেকীয়াজুলি, বৰচলা, তেজপুৰ, ৰঙাপৰা আৰু নদুৱাৰত
মুঠ নতুন ভোটাৰৰ নামভৰ্তি : ২২,৪২৫ গৰাকী
ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন : ৪৬,৭১৪ গৰাকী
জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ২৪,২৮৯ গৰাকী
- ধুবুৰী জিলাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকে প্ৰকাশ কৰে ধুবুৰী জিলাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা । সেই অনুসৰি
ধুবুৰী জিলাত
মুঠ ভোটাৰ : ১২,১৭,৭৯৭ গৰাকী
জিলাখনৰ পাঁচটা বিধান সভা সমষ্টিৰ
৬নং গোলকগঞ্জ সমষ্টিত
মুঠ ভোটাৰ : ২,০,৩৮৭৬ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৬,০৭৮ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৯৭,৭৯৮ গৰাকী
৭নং গৌৰীপুৰ সমষ্টিত
মুঠ ভোটাৰ : ৩,১০,৫৯৪ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৬০,৬২৮ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,৪৯,৯৬২ গৰাকী
৮নং ধুবুৰী সমষ্টিত
মুঠ ভোটাৰ : ২,৩১,১৩৬ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৯,৪৯৩ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,১১,৬৪২ গৰাকী
৯নং বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টিত
মুঠ ভোটাৰ : ২,৮০,৪৬১ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৪৫,০৪৬ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,৩৫,৪১৬ গৰাকী
১০নং বিলাসীপাৰা সমষ্টিত
মুঠ ভোটাৰ : ১,৯১,৭৩০ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৬,৩৭৮ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৯৫,৩৫২ গৰাকী
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত ধুবুৰী জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ২১,৯৭৮ ভোটাৰ হ্ৰাস পাইছে আৰু ২৮,৩০৭ গৰাকী নতুন ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । জিলাখনৰ মুঠ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ৬,৩২৯ গৰাকী ভোটাৰ বৃদ্ধি হৈছে ।
জিলাখনৰ মুঠ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৫ গৰাকী ।
- বঙাইগাঁও জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
বঙাইগাঁও জিলাত
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : 5,86,842 গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : 2,96,757 গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : 2,90,077 গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : 8 গৰাকী
কৰ্তন হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা : 0
D ভোটাৰ : 915 গৰাকী
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা
১৬নং অভয়াপুৰী : 1,82,376 গৰাকী
১৭নং সৃজনগ্ৰাম : 2,33,266 গৰাকী
১৮নং বঙাইগাঁও : 1,71,200 গৰাকী
ব্যৱধান (২০২৪ৰ তুলনাত বৃদ্ধি) : 3,714 গৰাকী
- চৰাইদেউ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱে প্ৰকাশ কৰে জিলাখনৰ অন্তৰ্গত সোণাৰি আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ।
চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি সমষ্টিৰ
মুঠ ভোটাৰ : ১,৭১,৬৫৫ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৮৪,৬০২ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৮৭,২৫২ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী
মাহমৰা সমষ্টিত
মুঠ ভোটাৰ : ১,৪৮,৬৯০ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৭২,৮০৫ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৭৫,৮৮৯ গৰাকী
২০২৫ বৰ্ষৰ তুলনাত সোণাৰি সমষ্টিত
ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস : ২১২ গৰাকী
মাহমৰা সমষ্টিত
ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি : ৫২৭ গৰাকী
জিলাখনৰ সোণাৰি সমষ্টিত ২০৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু মাহমৰাত ১৮৪ টা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।
- ১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ১,৫৮,২০৪ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৭৮,২৭৯ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৭৯,৯২৫ গৰাকী
জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ভোটাৰ : ৬৭৬ গৰাকী
বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰ : ৯৩২ গৰাকী
কৰ্তন হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৫৬৯ গৰাকী
কৰ্তন হোৱা পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৩৬২ গৰাকী
কৰ্তন হোৱা মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২০৭ গৰাকী
২০২৪ ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত
হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল : ১,৫৫,২৫৯ গৰাকী
২০২৪ৰ তুলনাত ব্যৱধান : ২,৯৪৫ গৰাকী (বৃদ্ধি)
- নগাঁৱতো এছ আৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত প্ৰকাশ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি, নগাঁও জিলাত কৰ্তন আৰু অন্তৰ্ভুক্তৰ পাছত
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১৫,৫১,৫৩০ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৭,৭৮,২০৮ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৭,৭৩,২৭০ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৫২ গৰাকী
জিলাখনৰ সাতটা বিধানসভা সমষ্টিৰ সমষ্টি ভিত্তিক ভোটাৰৰ সংখ্যা
ধিং বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ২,৩৫,৪৮১ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,২১,১০৮৯ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,১৪,৩৮৪ গৰাকী
ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৩১,৫৮৪ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৮,৬৬১ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,১২,৯১৮ গৰাকী
তৃতীয় লিংগ ভোটাৰ : ৫ গৰাকী
কলিয়াবৰ সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৮৮,৯৮২ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯৩,৯৭০ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৯৫,০০৬ গৰাকী
তৃতীয় লিংগ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী
চামগুৰি সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,২৪,৮২৬ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৩,৭৮৫ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,১১০৩৫ গৰাকী
তৃতীয় লিংগ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী
বঢ়মপুৰ সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৩০৪৭১ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,১৪,৭১১ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,১৫,৭৫১ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৯ গৰাকী
নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৯৭,২৮৪ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৫,৩৪৮ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,০১৯৩০ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৬ গৰাকী
ৰহা বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,৪২,৯০২ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,২০,৬৪৪ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,২২,২৪৬ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : 12 গৰাকী
এছ আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে চূড়ান্ত কৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি
জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন : ৪৩,৮৬৭ গৰাকী
কৰ্তনৰ বাবে লাভ কৰা মুঠ অভিযোগ : ৭০,৭১৬ টা
আবোদন গ্ৰহণ : ৪৩,৮৬৭ টা
সমষ্টি ভিত্তিত কৰ্তনৰ সংখ্যা
ধিং বিধানসভা সমষ্টিত : ৫,৬৪৬ গৰাকী
ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিত : ৪,৯১১ গৰাকী
কলিয়াবৰ সমষ্টিত : ৪,৭২৬ গৰাকী
চামগুৰি সমষ্টিত : ৪,২৪৫ গৰাকী
বঢ়মপুৰ সমষ্টিত : ৬,৬২০ গৰাকী
নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিত : ৯,৯০২ গৰাকী
ৰহা সমষ্টিত : ৭,৮১৭ গৰাকী
নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৪৩,১২১ গৰাকী
সমষ্টি ভিত্তিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা
ধিং বিধানসভা সমষ্টি : ৮.০১৩ গৰাকী
ৰূপহীহাট : ৯,৩৬০ গৰাকী
কলিয়াবৰ : ৪,৩৯২ গৰাকী
চামগুৰি : ৬,১৫৪ গৰাকী
বঢ়মপুৰ : ৫,৪৪৮ গৰাকী
নগাঁও বটদ্ৰৱা : ৩,৪৬২ গৰাকী
ৰহা : ৬,২৯২ গৰাকী
নগাঁৱত স্থান সলনি হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৭৩,৯৪২ গৰাকী
সমষ্টি ভিত্তিত স্থান সলনি হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা
ধিং বিধানসভা সমষ্টি : ৩৭,৯৯৭ গৰাকী
ৰূপহীহাট সমষ্টি : ৫৪,৬৬৬ গৰাকী
কলিয়াবৰ : ৭,৭৬২ গৰাকী
চামগুৰি : ৪০,৯২৩ গৰাকী
বঢ়মপুৰ : ৭,৭৫৬ গৰাকী
নগাঁও বটদ্ৰৱা : ১১,৯১৭ গৰাকী
ৰহা : ১২,৯২১ গৰাকী
মঙলবাৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি এই তথ্য সদৰী কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
- গোৱালপাৰা জিলাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
চূডান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি গোৱালপাৰা জিলাত
মুঠ ভোটাৰ : 8,06,815 গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : 4,03,323 গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : 4,03,475 গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : 17 গৰাকী
কৰ্তন হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা : 1,666 গৰাকী
২০২৬ৰ ভোটাৰ তালিকাৰ আধাৰত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা
গোৱালপাৰা পূব : 2,19,058 গৰাকী
দুধনৈ (এছ টি) : 1,74,833 গৰাকী
জলেশ্বৰ : 2,30,034 গৰাকী
গোৱালপাৰা পশ্চিম (এছ টি) : 1,58,765 গৰাকী
ব্যৱধান (২০২৪ৰ তুলনাত বৃদ্ধি) : 24,125 গৰাকী
- কাছাৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
কাছাৰ জিলাৰ ৭ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১৩,৮১,৯০৩ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৬,৯১,৬০৭ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৬,৯০,২৮৩ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১৩ গৰাকী
১১৪নং লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ১,৭৭,২০৯ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৮৭,৬১১ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৮৯,৫৯৭ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী
১১৫নং উদৰবন্দ বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ১,৮৪,৮৬৮ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৯১,৩০৩ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৯৩,৫৬৪ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী
১১৬নং কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ২,১৩,২৩১ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,৮,৪৫৪ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,৪,৭৭৬ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী
১১৭নং বৰখলা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ২,৪,৭২৭ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৩,৯৩৯ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,০০,৭৮৩ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ২ গৰাকী
১১৮নং শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ২,১১,৫৩৮ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৩,০৪০ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,০৮,৪৯৩ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৫ গৰাকী
১১৯নং সোনাই বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ১,৯৪,৫৫১ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৮,৩৭০ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৯৬,১৭৮ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ৩ গৰাকী
১২০নং ধলাই বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ১,৯৫,৭৮৩ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৮,৮৯১ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ৯৬,৮৯২ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ০
কাছাৰ জিলাৰ ৭ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কেৱল লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৫৯৭ গৰাকী ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে, বাকী ছয়টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা কমিছে ।
উদাৰবন্দ বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ৮,৫৬৯ গৰাকী
কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ৫,৯৫৫ গৰাকী
বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ৩,৫২৭ গৰাকী
শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ১০,৮১৩ গৰাকী
সোনাই বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ১,৫১৪ গৰাকী
ধলাই বিধানসভা সমষ্টিত হ্ৰাস : ৩,৭৫৫ গৰাকী
কাছাৰ জিলাৰ ৭ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৯৯৩ ঠাইত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ : ১৭৩২ টা
পৌৰ এলেকাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৩৫ টা
গ্ৰামাঞ্চলত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ১,৪৯৭ টা
- তামুলপুৰ জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
তামুলপুৰ জিলাৰ ৪৩নং তামুলপুৰ (অনুসূচিত জনজাতি) আৰু ৪৪নং গোৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ । তামুলপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত হেমাশ্ৰী খনিকৰে নিৰ্বাচনী বিষয়া প্ৰাঞ্জলপ্ৰাণ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত এই তালিকা প্ৰকাশ কৰে ।
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি জিলাখনত
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৪,১৯,০১৩ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ২,১০,০১৩ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ২,০৮,৯৯৯ গৰাকী
তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ : ১ গৰাকী
সমষ্টিভিত্তিক বিভাজন অনুসৰি
তামুলপুৰ সমষ্টিত
মুঠ ভোটাৰ : ২,১৩,৮৪৬ গৰাকী
গোৰেশ্বৰ সমষ্টিত
মুঠ ভোটাৰ : ২,০৫,১৬৭ গৰাকী ভোটাৰ তালিকাভুক্ত হৈছে
জিলাখনৰ সামগ্ৰিক ভোটাৰ তালিকাৰ লিংগ অনুপাত বৃদ্ধি : ৯৯৫
তামুলপুৰ সমষ্টিৰ লিংগ অনুপাত : ৯৯০
গোৰেশ্বৰ সমষ্টিত : ১,০০১
বয়সৰ বিশ্লেষণ অনুসৰি জিলাখনত
১৮-১৯ বছৰ বয়সৰ নতুন ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৯,০২৯
সৰ্বাধিক ভোটাৰ ৩০-৩৯ বছৰ বয়সৰ সীমাৰ ভিতৰত : ১,১১,৩২৬ গৰাকী
জিলাখনত দিব্যাংগ ভোটাৰ : ২,৬৮১ গৰাকী
৮৫ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ ভোটাৰ : ১,০৭৬ গৰাকী
১০০ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ ভোটাৰ : ৩৬ গৰাকী
ডি-ভোটাৰ : ২,৫০৪ গৰাকী
- বাক্সা জিলাৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে বাক্সা জিলাতো মঙলবাৰে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত গৌতম দাসে । চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি জিলাখনৰ দুয়োটা বিধানসভা সমষ্টিত
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ৪,০৮,৭৪৯ গৰাকী
ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ৫০২ টা
৪১নং মানস বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰ : ২,০৬,০৯৯ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ১,০৪,০১৩ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,০২,৫৮৬ গৰাকী
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৫৮ টা
৪২নং বাক্সা (জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টি
মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা : ২,০২,১৫০ গৰাকী
পুৰুষ ভোটাৰ : ৯৯,৮৭২ গৰাকী
মহিলা ভোটাৰ : ১,০২,২৭৮ গৰাকী
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ২৪৪ টা