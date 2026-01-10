ETV Bharat / politics

ভোটাৰে কি কয়: আকৌ নিৰ্বাচন আহিল পিছে ৰঙিয়া সমষ্টিয়ে উন্নতিৰ মুখ দেখা পালে নে !

সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । এনে সময়তে প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে ভোটাৰে কি পালে, নাপালে বিগত কাৰ্যকালত ? ৰঙিয়া সমষ্টিৰ একাংশ ভোটাৰৰ মনৰ কথাৰে এক প্ৰতিবেদন ।

ভোটাৰে কি কয়, ৰঙিয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 10, 2026 at 3:22 PM IST

5 Min Read
গুৱাহাটী: চমু চাপি আহিছে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত বৃদ্ধি পাইছে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা । ৰঙিয়াৰ ৰাজনৈতিক মহলতো দেখা গৈছে নিৰ্বাচনক লৈ বিশেষ প্ৰস্তুতি । বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনৰ সময়ত ইতিমধ্যে হৈ যোৱা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৰঙিয়াত নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈছে ৮ নং ধুহিবালা গাঁও পঞ্চায়ত ।

পূৰ্বতে হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধুহীবালা পঞ্চায়তত ১ নং ধুহী , ২ নং ধুহী, বৰদোঙা বটাকুছি, লৰমা গৌৰ্হাটী, হুৰমাবড়ি, চতমা বাথান আদি কেইবাখনো বৃহৎ গাঁও আছে, যাৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১২ হাজাৰতকৈ অধিক । ৰঙিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পূৰ্বে যোৱা দুটা কাৰ্যকালত এই গাঁওপঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আছিল বিজেপিৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়া ।

ভোটাৰে কি কয়, ৰঙিয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'বলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল বৰদোঙা বটাকুছিত । এই গাঁওখনত কহৰ জানৰ ওপৰত আছে এখন বাঁহৰ সাঁকো । সাঁকোখনেৰে প্ৰতিদিনে বিপদজনকভাৱে অহা-যোৱা কৰে গাঁওখনৰ কেইবাশতাধিক লোকে । ইতিমধ্যে বাহৰ সাঁকোৰ পৰা পৰি বহু লোক ঘুণীয়াও হৈছে ।

তাৰ পিছতো দুডাল বাঁহৰ সাঁকোৰে মৰণত শৰণ দি প্ৰায় ১৫০ মিটাৰ যাতায়ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে গাঁওবাসী । বাৰিষাৰ সময়ত বানে বাঁহৰ সাঁকোখন উটুৱাই নিলে ২০০ মিটাৰৰ ঠাইত তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ঘুৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে । ইফালে অঞ্চলটোৰ মূল পথটো আজিও কেঁচা হৈ আছে । যাৰ বাবে জৰুৰীকালীন সময়ত অঞ্চলটোৰ ঠায়ে ঠায়ে ১০৮ এম্বুলেন্স সেৱা অথবা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন যাব নোৱাৰে । যাৰ ফলত প্ৰসূতিকে ধৰি সংকটজনক অৱস্থাত থকা ৰোগীসকলক কান্ধত ভাৰ বান্ধি চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হয় ৰাইজে ।

বাঁহৰ সাঁকোৰে কৰি আহিছে পাৰাপাৰ (ETV Bharat Assam)

এই অঞ্চলটোৰ এগৰাকী বাসিন্দা হাচিনা বেগমে আমাৰ আগত কয়,"আমাৰ এই অঞ্চলৰ বৰষুণ দিলে বহুত বোকা হয় । যাতায়তৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় । ২০২২ ৰ বানপানীত ইয়াত এক কঁকাল পানী উঠিছিল । আমি গৰ্ভৱতী মহিলাক ইয়াৰ পৰা ঠেলাত নহ'লে চকীত বান্ধি লৈ যাবলগীয়া হয় । আমি এতিয়া ৰঙিয়াত সোমালোঁ যিহেতু আমাৰ এই কামবোৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কৰি দিব বুলি আমি আশাবাদী ।"

এই অঞ্চলৰে আন এগৰাকী বাসিন্দা মহম্মদ আতাৰ আলীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে কয়,"আমাৰ এই অঞ্চলত আজিলৈকে কোনো বিধায়ক অহা নাই । আমি ৰঙিয়াত সোমোৱাৰ পিছত পৰিৱৰ্তন আশা কৰিছোঁ । যি দলে আমাক পৰিৱৰ্তন দিব তেওঁলোকক আমি ভোট দিম ।"

পানীৰ মটৰ প্ৰায়েই পৰি থাকে বিকল হৈ (ETV Bharat Assam)

অঞ্চলটোত হিতাধিকাৰী সকলে চৰকাৰী আঁচনিসমূহ লাভ কৰিছে নে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়,"আমাৰ ইয়াত বহু লোকে আঁচনি লাভ কৰিছে । কিন্তু বহু পাবলগীয়া লোকে সুবিধা পোৱা নাই আৰু নাপাবলগীয়া লোকেও সুবিধা লাভ কৰিছে ।" ইফালে গাঁওখনৰ সমীপৰ ২নং ধুহীত আছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ২ নং ধুহী পানী যোগান আঁচনিখন । ২০২১ চনৰ পৰা বিকল হৈ পৰি ৰোৱা আঁচনি খনক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ আছে যথেষ্ট আপত্তি ।

এই আঁচনিখনৰ পৰা কেতিয়াবা পাইপ ফুটি পানী ওলাই গৈ অঞ্চলটোৰ ঠায়ে ঠায়ে বোকাৰ সৃষ্টি হয় । কেতিয়াবা আকৌ পানীৰ মটৰ বিকল হৈ পৰি থকাৰ বাবে পানী যোগান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ থাকে । আঁচনিখনৰ ভুমি দাঁতা জলিল আলীৰ পৰিয়ালে ২০১৬ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে দৰমহাৰ ধন লাভ কৰা নাই । তিনিমাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা জলিল আলীৰ পত্নীৰ তত্বাৱধানত বৰ্তমান আঁচনিখন চলি আছে ।

ৰঙিয়া নগৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ক্লক টাৱাৰ (ETV Bharat Assam)

অঞ্চলটোৰ এগৰাকী স্থায়ী বাসিন্দা বিন্দুৰ আলীয়ে আঁচনিখনৰ বিষয়ে কয়,"আঁচনিখন এতিয়া শামুকৰ বাহলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । আমি ঘৰে ঘৰে নিমখ দি শামুক মাৰিবলগীয়া হৈছে । পাইপবিলাক দুই নম্বৰী । দুদিনৰ পিছতেই ফাঁটি থাকে । সপ্তাহে সপ্তাহে মেৰামতি কৰি থাকিব লাগে । এক কথাত ক'বলৈ হ'লে আঁচনিখনৰ পৰা ৰাইজৰ কোনো লাভ হোৱা নাই ।"

২নং ধুহী পানী যোগান আঁচনি এতিয়া বিকল (ETV Bharat Assam)

ইফালে তেওঁলোকৰ অঞ্চলটো নতুনকৈ ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ তেওঁ ৰঙিয়াৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিষয়ে কয়,"ৰঙিয়া সমষ্টিত সোমোৱাৰ পিছত বহু লোকে আঁচনিসমূহ লাভ কৰিছে । ভবেশ কলিতা মানুহগৰাকীও যথেষ্ট ভাল । তেওঁ আহি থাকে ইয়াত । তেওঁ দুখীয়াৰ ৰজা ।"

নতুনকৈ ৰঙিয়া সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত একাংশ ভোটাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ বিধায়িকা হাজোৰ সমষ্টিৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়,"তেওঁৰ কাম নায় । তেওঁ সমষ্টিয়েই চিনি নাপায় ভালদৰে । তেওঁ হাজোৰ প'ষ্টাৰ কেতিয়াবা ৰঙিয়াত মাৰি থৈ আহে । আমাৰ বিপদৰ সময়ত তেওঁক আমি কোনো কালেই আমাৰ ওচৰত পোৱা নাই ।" এনেধৰণৰ মিশ্ৰিত সমালোচনাৰ মাজেৰে অঞ্চলবাসীয়ে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা দেখা গ'ল ।

ৰঙিয়া নগৰৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

