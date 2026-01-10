ভোটাৰে কি কয়: খোৱাং সমষ্টিত বিকাশ হ’ল নে উন্নয়নৰ চকা থমকিল ? এইবাৰ চক্ৰবেহুত সোমাব নেকি চক্ৰ গগৈ ?

ভোটাৰে কি কয়: খোৱাং সমষ্টিত বিকাশ হ’ল নে উন্নয়নৰ চকা থমকিল ? এইবাৰ চক্ৰবেহুত সোমাব নেকি চক্ৰ গগৈ ?
বহু মহিলাই আজিও লাভ নকৰিলে মহিলাৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনি ৷ বানপানীৰ সময়ত আশ্ৰয় লোৱা পথটোও নিৰ্মাণ নহ'ল ৷ ই টিভি ভাৰতৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপ'ৰ্ট ।
Published : January 10, 2026 at 10:33 AM IST
ডিব্ৰুগড় : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ দুটামান মাহ বাকী । নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে শাসক-বিৰোধীয়ে । লগতে ভোটাৰ ৰাইজৰ আস্থা লাভৰ বাবে চলাইছে বিভিন্ন কুচকাৱাজ । কিন্তু এই ৫ বছৰত সমষ্টিবাসীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি বা চৰকাৰৰ পৰা কি পালে ? নোপোৱাকৈ কি থাকিল ? সমস্যা সমাধানত কোনজন বিধায়ক সফল, কোনজন বিফল ?
এই সামগ্ৰিক দিশ সামৰি আমি আনিছোঁ সমষ্টিবাসীৰ মনৰ কথা । আজিৰ প্ৰতিবেদনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা ।
উজনি অসমৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে ৮৯ নং খোৱাং বিধানসভা সমষ্টি । নৱগঠিত সমষ্টিটোত শাসক-বিৰোধী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ বৃদ্ধি পাইছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত পূৰ্বৰ মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ তিলৈ, মৰাণ দিখাৰী আৰু বামুণবাৰী পঞ্চায়তক টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে বৰবৰুৱা, দুলীয়া-কাকতি, বৰপথাৰ আৰু জকাই পঞ্চায়তক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি গঠন হোৱা খোৱাং সমষ্টিত জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ বিন্যাস কিছু সালসলনি ঘটিছে ।
পূৰ্বৰ মৰাণ সমষ্টি তথা বৰ্তমানৰ খোৱাং সমষ্টিত দুবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছিল বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে । কিন্তু ৰাইজৰ অভাৱ-অভিযোগক গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টিটোত কিমান উন্নয়নমূলক কাম হ'ল, চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অভিলাষী আঁচনিসমূহ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছেনে নাই সকলো কথা খোৱাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ মতামত লৈ ই টিভি ভাৰতৰ দৰ্শকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
বানপানীৰ সময়ত আশ্ৰয় লোৱা পথটো নিৰ্মাণ নহ'ল
খোৱাং সমষ্টিৰ শেষ প্ৰান্তৰ দিহিং থান গাঁৱত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ মনৰ কথা জানিবলৈ বিচৰাত এজন যুৱকে কয়, "আমাৰ মূল সমস্যা হ'ল পথ । গাঁৱৰ মূল পথটো উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে বিগত ১০ বছৰে মাহীআইৰ চকুৰে চালে । এই পথেৰে বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় । বাৰিষা এজাক বৰষুণ দিলেই একাঁঠু বোকা হয় । কিন্তু পথটো নিৰ্মাণ কৰাত বিধায়কে গুৰুত্ব নিদিলে । কেৱল কেইমাহমান শিল চটিয়াই দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰে । এই পথেৰে চাৰি-পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াত কৰে । বানপানীৰ সময়তো ৰাইজে এইটো মথাউৰি সদৃশ পথত আশ্ৰয় লয় যদিও পথ নিৰ্মাণ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে ।"
বহু মহিলাই আজিও লাভ নকৰিলে মহিলাৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনি
চৰকাৰে মহিলাৰ বাবে বহু আঁচনি ঘোষণা কৰিছে যদিও খোৱাং সমষ্টিৰ মহিলাসকলে এই আচঁনিসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰিছেনে নাই সেই বিষয়ে জানিব বিচৰাত কলাখোৱা পঞ্চায়তৰ এগৰাকী মহিলাই কয়, "এই চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে, কিন্তু আমি লাভ কৰা নাই । চৰকাৰে দিয়া অৰুণোদয় আৰু আন আঁচনিৰ সুবিধা আমি লাভ কৰা নাই । যিমান আঁচনি ওলাইছে সকলোতে আবেদন দিছোঁ, কিন্তু আমি একো সুবিধা লাভ কৰা নাই । এই অঞ্চলৰ ৪০০ মান মহিলাই একো সুবিধা লাভ কৰা নাই । এই সম্পৰ্কে জনপ্ৰতিনিধিসকলে কয়, আপোনালোকৰ কাগজ জমা দিয়া হৈছে পাব, কিন্তু আজিও লাভ নকৰিলোঁ ।"
একে পঞ্চায়তৰ আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমি অৰুনোদয় আৰু মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক লাভ কৰা নাই ।"
খোৱাং সমষ্টিত নিষ্ঠা আৰু সততা থকা প্ৰতিনিধি বিচাৰোঁ
খোৱাং সমষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ খোৱাং চাৰিআলিৰ এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নক লৈ মতামত জানিব বিচৰাত তেওঁ কয়,"বিজেপি চৰকাৰে বহু নিবনুৱাক কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে । এইটো চৰকাৰে এটা ভাল কাম কৰিছে । কিন্তু খোৱাং সমষ্টিটো যিধৰণেৰে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিছিল সেয়া হোৱা নাই । উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছে খোৱাং সমষ্টি । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মূল্যবৃদ্ধি কিছু হৈছে । এজন ব্যৱসায়ী হিচাপে খোৱাং সমষ্টিত নিষ্ঠা আৰু সততা থকা ব্যক্তিয়ে যাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তাকে বিচাৰোঁ ।"
আন সমষ্টিৰ তুলনাত খোৱাং সমষ্টিত ইমান উন্নয়ন হোৱা নাই
খোৱাং সমষ্টিৰ আন এগৰাকী সচেতন ব্যক্তিৰ সৈতে সামগ্ৰিকভাৱে খোৱাং সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ মতামত জানিব বিচৰাত তেওঁ কয়, "বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল হৈছে আৰু আন কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া হৈছে । বিজেপি চৰকাৰে ৰাস্তা-ঘাট আৰু দলং নিৰ্মাণ কৰি দিছে । কিন্তু আন সমষ্টিৰ তুলনাত খোৱাং সমষ্টিত ইমান উন্নয়ন হোৱা নাই । খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যা আছে । বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ পৰা আমি যেনে ধৰণেৰে উন্নয়ন লাভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখিনি লাভ কৰা নাই । ল'ৰা-ছোৱালীসকলে এই চৰকাৰৰ দিনত পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি লাভ কৰিছে, সেইটো ভাল হৈছে । কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট হৈছে । অহা নিৰ্বাচনত খোৱাং সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হ'ব বিজেপি বিধায়ক । কাৰণ খোৱাং সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা চৰ্চাত আছে বিজু দুৱৰা আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ । দুয়োজনেই শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী ।"
বিজেপি চৰকাৰে ভাল কাম কৰিলেও খোৱাং সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহু পিছপৰি আছে
খোৱাং সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ নতুন প্ৰজন্মৰ এজন প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । তেওঁ কয়, "চৰকাৰখনৰ বহু ভাল কাম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা চাকৰি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাত আমি ভাল পাইছোঁ । কিন্তু খোৱাং সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহু পিছপৰি আছে । ১০ বছৰে বিধায়ক হিচাপে থকা চক্ৰধৰ গগৈয়ে ৰাস্তা-পদূলি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে । যিহেতু নিৰ্বাচন আহিছে, খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা যিজনেই বিধায়ক হয় তেওঁকেই সমষ্টিৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"