মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা : গৌৰৱ গগৈ

কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি তুংগত । বৃহস্পতিবাৰে অসমলৈ আহিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)
ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026 at 6:54 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । তাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । যাক লৈ দলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । অৱশ্যে প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাৰ দৰে নেতাৰ দল ত্যাগৰ পিছতো হতাশ হোৱা নাই কংগ্ৰেছ দল । নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি ব্যাপকভাৱে চলাই গৈছে ।

প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ ভিতৰত কোনগৰাকী যোগ্য বা ৰাইজৰ সমৰ্থন কাৰ ওপৰত বেছি তাক লৈও দলে পৰ্যালোচনা অব্যাহত ৰাখিছে । দলটোৱে আশা কৰা মতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বা মাৰ্চৰ ৫-৬ তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮০ খন আসনত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব ।

মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা : গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)

ইফালে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী তথা অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰীণিং কমিটীৰ সভানেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী বৃহস্পতিবাৰে অসমলৈ আহিব । প্ৰিয়ংকা গান্ধীক আদৰিবলৈও সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ।

প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত বুধবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে এক সংবাদমেলো সম্বোধন কৰে । য'ত গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰে ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "স্ক্ৰীণিং প্ৰক্ৰিয়া যিমান সোনকালে শেষ কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ থাকিব । আমি বিভিন্ন সময়ত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ । তেওঁলোকে আমাক বিভিন্ন সময়ত পৰামৰ্শ দিছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ তালিকা এই মাহৰ শেষৰফালে প্ৰকাশ কৰিব লাগে । তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে যি সময়ত প্ৰাৰ্থী তালিকা বা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ স্তৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব আমি দিল্লীত গৈ যেতিয়াই বিচাৰো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বহিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব । এই মাহৰ শেষৰ ফালে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা মুকলি কৰিবলৈ তেওঁলোক প্ৰস্তুত হৈ আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অন্তিম স্ক্ৰীণিং মিটিঙৰ আগত প্ৰিয়ংকা গান্ধীক পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তাৰ বাবে স্ক্ৰীণিং কমিটীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈছে । মই আশাবাদী এই মাহৰ শেষৰফালে যদি আমি প্ৰথম প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮০ খন আসনত প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হম ।"

আনহাতে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সন্দৰ্ভত এ আই চি চিৰ নেতা তথা অসমৰ তত্বাৱধায়ক জীতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, " স্ক্ৰীণিং কমিটীৰ সভানেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ভ্ৰমণ কৰিব । বৃহস্পতিবাৰে ১০ বজাত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব । বিমানবন্দৰ পৰা পোনে পোনে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী । মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লৈ তেওঁ ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিব । দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা নিশা ১২ বজালৈ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হ'ব । ব্লক কংগ্ৰেছ, জিলা কংগ্ৰেছ কমিটী, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় সহায়ক, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দল, যুৱ কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হ'ব ।"

স্ক্ৰীণিং প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত জীতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, "এই যি প্ৰক্ৰিয়া অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব । তদুপৰি স্ক্ৰীণিং কমিটীৰ ৩ গৰাকী সদস্য প্ৰতিখন জিলাৰ বিধানসভা সমষ্টিলৈ যাব আৰু কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব । তৃণমূল পৰ্যায়ত কি চলি আছে সকলো তথ্য ল'ব । ১০-১২ দিন শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যাব । তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা মতামত লৈ আহিব । সেয়ে মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব ।"

