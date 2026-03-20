ETV Bharat / politics

২৫ বছৰে নদুৱাৰৰ ৰাইজে একেখন মুখ দেখি আমনি পাইছে : পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ সুনীল চেত্ৰী

নৱগঠিত নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিত পূৰ্বৰ চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰী ।

নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত এতিয়া চলিছে বাকযুদ্ধ । কোনে কাৰ বিৰুদ্ধে কিমান অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগেৰে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰেই যেন আখৰা চলিছে ।

এইবাৰ নৱগঠিত নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিত পূৰ্বৰ চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰী । কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰিয়েই সুনীল চেত্ৰীয়ে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভয়-ভাবুকি আৰু গুণ্ডাগিৰিৰে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । নদুৱাৰত গুণ্ডাৰাজৰ পৰা অৱসান ঘটাবলৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ মন্তব্য় কৰিলে প্ৰাক্তন গোৰ্খা ছাত্ৰনেতাগৰাকীয়ে ।

দলীয় টিকট লাভ কৰাৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়," নদুৱাৰ সমষ্টিটোত একেজন মানুহকে ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি দায়িত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । বিগত ২৫ বছৰে সমষ্টিটোৰ ৰাইজে একেখন মুখ দেখি আমনি পাইছে । তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । তেওঁলোকৰ সৈতে আলাপ-আলোচনা কৰি আৰু দিহা-পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি মই প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছো । "

তেওঁ লগতে কয়, "নদুৱাৰবাসীয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । প্ৰতিটো অঞ্চলৰ ৰাইজে দমন, দুৰ্নীতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে । আপোনালোকে জানে যে নদুৱাৰত গণতন্ত্ৰ নাই । বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তাত নিৰ্বাচনেই অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে আৰু বাহিৰত প্ৰচাৰ কৰিলে যে তাত কোনো বিৰোধীয়েই নাই । অথচ আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ টুপী পিন্ধায়েই আছে । বিৰোধীক এতিয়াও মাতি আনি বিজেপিত যোগদান কৰাব বিচাৰি আছে ।"

ইপিনে, বিগত ২০০১ চনৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ সাধাৰো চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাজু মুণ্ডা আৰু পুষ্প গোৱালাৰ হত্যাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰীয়ে কয়, "এজন যুৱকে নিজেই কৈছে তেওঁ সাক্ষী বুলি । তেওঁ সাক্ষী হ'বলৈ প্ৰস্তুত । বিধায়কে নিজে মুখ্য়মন্ত্ৰীলৈ লিখিছে তদন্তৰ আওতালৈ নিব লাগে বুলি, অথচ মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই ।"

TAGGED:

নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টি
পদ্ম হাজৰিকা
সুনীল ছেত্ৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.