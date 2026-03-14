ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মৰিয়নীত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিব : পুৰণি বিজেপিক বঞ্চিত কৰাত ক্ষোভ

ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মৰিয়নীত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিব : পুৰণি বিজেপিক বঞ্চিত কৰাত ক্ষোভ
চৰকাৰী আঁচনিৰ সা-সুবিধাৰ পৰা পুৰণি বিজেপি কৰ্মীসকলৰ নাম কাটি ন-বিজেপিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ অভিযোগ ৷
Published : March 14, 2026 at 3:25 PM IST
যোৰহাট: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ আৰম্ভ ন-বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপি বিতৰ্ক । বিজেপিয়ে অহা ১৭ মাৰ্চত দলটোৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই এইবাৰ মৰিয়নীত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে দলীয় কৰ্মীৰ বিদ্ৰোহ।
মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দলটোৰ পুৰণি কৰ্মীসকলক আওকান কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে । দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিছে 'আমাক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক নালাগে' বুলি । এইসকল বিজেপি কৰ্মীয়ে দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক সমষ্টিটোত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পৰিৱৰ্তে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত অন্য় এজনক দলীয় প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ।
ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ অসন্তুষ্টি :
মৰিয়নীত ন-বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপিৰ মাজত চলি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া শীতল যুঁজখনৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে সমষ্টিটোৰ হেমলাই গাঁও পঞ্চায়তত । এই পঞ্চায়তখনৰ অন্তৰ্গত ৰাধা-কৃষ্ণ মন্দিৰ খেলপথাৰত বিজেপি দলৰ চেলেংহাট মণ্ডলৰ একাংশ কৰ্মী-সমৰ্থকে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । দলীয় কৰ্মীসকলে “বিজেপি জিন্দাবাদ, ভাৰত মাতা কী জয়, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আমাক নালাগে, ৰূপজ্যোতি নাচনী” বুলি শ্লোগান দি উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
পুৰণি বিজেপি কৰ্মীৰ ক্ষোভ কিয় ?
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিজেপিলৈ অহাৰ পাছত পুৰণি বিজেপি কৰ্মীসকলক গুৰুত্বহীন কৰাৰ লগতে দলীয় বিষয়বাবৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে বুলি ক্ষোভ উজাৰে ক্ষুব্ধ কৰ্মীসকলে । বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ সা-সুবিধাৰ পৰা পুৰণি বিজেপি কৰ্মীসকলৰ নাম কাটি ন-বিজেপিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা মাত্ৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ঘনিষ্ঠসকলে লাভ কৰা বুলিও কৰ্মীসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ বিজেপি কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলো :
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীয়ে কয়, "কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ নথকা দিনৰ পৰাই আমি দলৰ কাম কৰি আহিছো । বহু কষ্ট ত্যাগ কৰি দুপৰ নিশালৈকে আমি মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ আমি বিজেপি কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলো । দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাত ত্যাগ কৰিছিলো । আমি বিজেপি কৰা বাবেও সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলে আমাক বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল । ঠিক তেনে এক অনুৰূপ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী । তেওঁৰ ঘৰলৈ আমি গৈ বিভিন্ন সমস্যা কথাৰ ক'লেও তেওঁ আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে । কোনো অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালেও আমাক গুৰুত্বহীন কৰি তোলে । সেয়েহে সভাপতি দিলীপ শইকীয়ালৈ অনুৰোধ তথা আহ্বান- ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মৰিয়নীত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিব ।"
