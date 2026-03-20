ETV Bharat / politics

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : ১০৪নং দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তই কি কয় ?

BJP candidate of Dergaon Assembly constituency Mridul Kumar Dutta
দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 8:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন । আৰম্ভ হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্ব । অহা ৯ এপ্ৰিলত বেলটৰ জৰিয়তে ভোটাৰ ৰাইজে ভাগ্য় নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য় । ১০৪ নং দেৰগাঁও সমষ্টিটো সাজু হৈছে ভোটাৰ । অগপৰ দখলত থকা এই সমষ্টিটোত এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব । জানো আহক এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়ে -

১৯৬১ চনৰ ১ মাৰ্চত দেৰগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা মৃদুল কুমাৰ দত্তই প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে দেৰগাঁও এম ভি স্কুলত । ইয়াৰ পিছত উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ইন্দ্ৰানী দেৱী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত । ১৯৮০ চনত দেৰগাঁও কমল দুৱৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।

পৰবৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ১৯৮৭ চনত তেওঁ যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অৰ্থনীতি বিভাগত মুখ্য অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰে । অৱশ্য়ে ২০১৬ চনত তেওঁ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।

মৃদুল কুমাৰ দত্তৰ ৰাজনৈতিক জীৱন:

১৯৯৩ চনত মৃদুল কুমাৰ দত্তই ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰে । গোলাঘাট জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য হিচাপে তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ২০০৮ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰে ।

২০১০ চনৰ পৰা ২০১২ লৈকে ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰভাৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰে আৰু ২০১৩ চনৰ পৰা ২০১৫ চনলৈকে বিজেপি চাহ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।

আনহাতে ২০০৬ আৰু ২০১১ চনত তেওঁ খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল যদিও তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰে ।

মৃদুল কুমাৰ দত্তই ৰাজনৈতিক জীৱন সম্পৰ্কে কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দলটোৰ লগত জড়িত থকা বাবে আজি দলে মোক দেৰগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে । মই আশাবাদী যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত দেৰগাঁও সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেৰগাঁও সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব । পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা মোৰ গৃহত আহি আছে আৰু ৬০০ ৰো অধিক ফোন মই লাভ কৰিছো ।"

বহুতো কাম কৰিবলৈ বাকী আছে :

Mridul Kumar Dutta With Rameswar Teli
সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ সৈতে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্ত (ETV Bharat Assam)

দেৰগাঁও সমষ্টিত বিজেপি দল অপ্ৰতিদ্বন্দী বুলি উল্লেখ কৰি দত্তই কয়, "দেৰগাঁও সমষ্টিত বহুতো কাম কৰিবলৈ বাকী আছে । দেৰগাঁও সমষ্টি বিগত যি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল সেই ধৰণে আগবঢ়া নাছিল । এই সম্পৰ্কে ৰাইজে আমাক বিভিন্ন সময়ত জনাই আহিছে; কিন্তু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ এজন বিধায়ক আছিল । তেওঁ যিমান পাৰিছে কৰিছিল আৰু থাকি যোৱা কাম মই সম্পূৰ্ণ কৰিম ।‌"

দলৰ বেয়া দিন বহু দেখিছো :

দেৰগাঁও সমষ্টিত যুৱ চামক লৈ পৰিকল্পনা থাকিব বুলি উল্লেখ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "আমি নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া সম্ভৱ নহয়; কিন্তু নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ বাট মোকলাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ সদায় থাকিব । মই ১৯৯৩ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছো । এই দলৰ বেয়া দিন বহু দেখিছো । এটা সময় আছিল যে বিজেপিৰ কৰ্মী বুলি ক'লে গোলাঘাট জিলাত উপলুঙা কৰিছিল সেই সকলো সহ্য় কৰি দলটোক কেনেকৈ আগুৱাই নিব তাৰ বাবে যত্ন কৰিছিলো ।"

Mridul Kumar Dutta With Himanta Biswa Sarma
মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সৈতে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্ত (ETV Bharat Assam)

বিজেপি দলক ভাৰাঘৰ দিয়া নাছিল :

তেওঁ পুনৰ কয়, "এটা সময় এনেকুৱা আছিল যে গোলাঘাট জিলাত কোনেও বিজেপি দলক ভাৰাঘৰ দিয়া নাছিল । কাৰণ বিজেপি দুখীয়াৰ দল, ভাৰা দিলে পইছা পাম নে নাপাম । বিগত সময়ছোৱাত খুমটাই সমষ্টিত কৃষ্ণ গগৈয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল; কিন্তু মাত্ৰ ৪২০ ভোট লাভ কৰিছিল । খুমটাই সমষ্টিত মই ২০০৪ চনৰ পৰা দলীয় কাম কাজ চলাই আছিলো । দলে মোক খুমটাই সমষ্টিত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ কৈছিল । তেতিয়া মই ১৫ হাজাৰ ভোট লাভ কৰিছিলো আৰু আমি কৰি যোৱা কষ্টৰ বিনিময়ত মৃণাল শইকীয়াৰ দৰে এজন বিধায়ক পাবলৈ সক্ষম হৈছো ।"

কি কি সমস্য়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ?

মৃদুল কুমাৰ দত্তই কয়, "মই বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ সেই সময়চোৱাৰ অৱনী, দিলীপ খাউণ্ড, ডিম্বেশ্বৰ বৰঠাকুৰ, ভৱ হাজৰিকা, মুনীন গোস্বামী আদি ব্যক্তিসকল বৰ্তমান নাই ।‌ আগন্তুক সময়ত দেৰগাঁও সমষ্টিক সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিব লাগিব । ইয়াৰ প্ৰাথমিক সমস্যা যেনে বাট-পথ, বানপানী, বন্দৰ, খোৱাপানী, এই সকলোবোৰ দিশত আমি ঠিক কৰাৰ কথা ভাবিছো ।''

''বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ বাবে খহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰ আৰু বানপানীৰ সময়ত সেই স্থানত ওখ ঠাই নিৰ্মাণ কৰি বানপীড়িত ৰাইজৰ লগতে জীৱ-জন্তুক ৰক্ষা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগিব ।" এইদৰে কয় মৃদুল কুমাৰ দত্তই ।

TAGGED:

দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.