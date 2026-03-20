প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : ১০৪নং দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তই কি কয় ?

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : ১০৪নং দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তই কি কয় ?
দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তৰ বিষয়ে জানো আহক...
Published : March 20, 2026 at 8:21 PM IST
গোলাঘাট : সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন । আৰম্ভ হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্ব । অহা ৯ এপ্ৰিলত বেলটৰ জৰিয়তে ভোটাৰ ৰাইজে ভাগ্য় নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য় । ১০৪ নং দেৰগাঁও সমষ্টিটো সাজু হৈছে ভোটাৰ । অগপৰ দখলত থকা এই সমষ্টিটোত এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব । জানো আহক এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়ে -
১৯৬১ চনৰ ১ মাৰ্চত দেৰগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা মৃদুল কুমাৰ দত্তই প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে দেৰগাঁও এম ভি স্কুলত । ইয়াৰ পিছত উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ইন্দ্ৰানী দেৱী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত । ১৯৮০ চনত দেৰগাঁও কমল দুৱৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।
পৰবৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ১৯৮৭ চনত তেওঁ যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অৰ্থনীতি বিভাগত মুখ্য অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰে । অৱশ্য়ে ২০১৬ চনত তেওঁ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।
মৃদুল কুমাৰ দত্তৰ ৰাজনৈতিক জীৱন:
১৯৯৩ চনত মৃদুল কুমাৰ দত্তই ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰে । গোলাঘাট জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য হিচাপে তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ২০০৮ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰে ।
২০১০ চনৰ পৰা ২০১২ লৈকে ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰভাৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰে আৰু ২০১৩ চনৰ পৰা ২০১৫ চনলৈকে বিজেপি চাহ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।
আনহাতে ২০০৬ আৰু ২০১১ চনত তেওঁ খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল যদিও তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰে ।
মৃদুল কুমাৰ দত্তই ৰাজনৈতিক জীৱন সম্পৰ্কে কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দলটোৰ লগত জড়িত থকা বাবে আজি দলে মোক দেৰগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে । মই আশাবাদী যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত দেৰগাঁও সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেৰগাঁও সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব । পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা মোৰ গৃহত আহি আছে আৰু ৬০০ ৰো অধিক ফোন মই লাভ কৰিছো ।"
বহুতো কাম কৰিবলৈ বাকী আছে :
দেৰগাঁও সমষ্টিত বিজেপি দল অপ্ৰতিদ্বন্দী বুলি উল্লেখ কৰি দত্তই কয়, "দেৰগাঁও সমষ্টিত বহুতো কাম কৰিবলৈ বাকী আছে । দেৰগাঁও সমষ্টি বিগত যি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল সেই ধৰণে আগবঢ়া নাছিল । এই সম্পৰ্কে ৰাইজে আমাক বিভিন্ন সময়ত জনাই আহিছে; কিন্তু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ এজন বিধায়ক আছিল । তেওঁ যিমান পাৰিছে কৰিছিল আৰু থাকি যোৱা কাম মই সম্পূৰ্ণ কৰিম ।"
দলৰ বেয়া দিন বহু দেখিছো :
দেৰগাঁও সমষ্টিত যুৱ চামক লৈ পৰিকল্পনা থাকিব বুলি উল্লেখ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "আমি নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া সম্ভৱ নহয়; কিন্তু নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ বাট মোকলাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ সদায় থাকিব । মই ১৯৯৩ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছো । এই দলৰ বেয়া দিন বহু দেখিছো । এটা সময় আছিল যে বিজেপিৰ কৰ্মী বুলি ক'লে গোলাঘাট জিলাত উপলুঙা কৰিছিল সেই সকলো সহ্য় কৰি দলটোক কেনেকৈ আগুৱাই নিব তাৰ বাবে যত্ন কৰিছিলো ।"
বিজেপি দলক ভাৰাঘৰ দিয়া নাছিল :
তেওঁ পুনৰ কয়, "এটা সময় এনেকুৱা আছিল যে গোলাঘাট জিলাত কোনেও বিজেপি দলক ভাৰাঘৰ দিয়া নাছিল । কাৰণ বিজেপি দুখীয়াৰ দল, ভাৰা দিলে পইছা পাম নে নাপাম । বিগত সময়ছোৱাত খুমটাই সমষ্টিত কৃষ্ণ গগৈয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল; কিন্তু মাত্ৰ ৪২০ ভোট লাভ কৰিছিল । খুমটাই সমষ্টিত মই ২০০৪ চনৰ পৰা দলীয় কাম কাজ চলাই আছিলো । দলে মোক খুমটাই সমষ্টিত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ কৈছিল । তেতিয়া মই ১৫ হাজাৰ ভোট লাভ কৰিছিলো আৰু আমি কৰি যোৱা কষ্টৰ বিনিময়ত মৃণাল শইকীয়াৰ দৰে এজন বিধায়ক পাবলৈ সক্ষম হৈছো ।"
কি কি সমস্য়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ?
মৃদুল কুমাৰ দত্তই কয়, "মই বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ সেই সময়চোৱাৰ অৱনী, দিলীপ খাউণ্ড, ডিম্বেশ্বৰ বৰঠাকুৰ, ভৱ হাজৰিকা, মুনীন গোস্বামী আদি ব্যক্তিসকল বৰ্তমান নাই । আগন্তুক সময়ত দেৰগাঁও সমষ্টিক সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিব লাগিব । ইয়াৰ প্ৰাথমিক সমস্যা যেনে বাট-পথ, বানপানী, বন্দৰ, খোৱাপানী, এই সকলোবোৰ দিশত আমি ঠিক কৰাৰ কথা ভাবিছো ।''
''বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ বাবে খহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰ আৰু বানপানীৰ সময়ত সেই স্থানত ওখ ঠাই নিৰ্মাণ কৰি বানপীড়িত ৰাইজৰ লগতে জীৱ-জন্তুক ৰক্ষা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগিব ।" এইদৰে কয় মৃদুল কুমাৰ দত্তই ।
