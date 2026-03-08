ETV Bharat / politics

শিৱসাগৰত বিজেপি নে অগপ ? আৰম্ভ হ'লেই সংঘাত

'প্ৰদীপ হাজৰিকা গ' বেক' শ্লোগান বিজেপিৰ । অখিল গগৈ জয়ী হ'বৰ বাবে বিৰোধীৰ চক্ৰান্ত !

AGP BJP conflict in Sivasagar Assembly constituency
শিৱসাগৰ সমষ্টি মিত্ৰ দল অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 12:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পট সঘনে সলনি হ'ব ধৰিছে । কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা হৈ নুঠাত সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দল-বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এক তিনিকোণীয়া যুঁজৰ আশা কৰা হৈছিল । পিছে শেহতীয়াকৈ এনডিএ মিত্ৰতাৰ মাজত প্ৰাৰ্থী প্ৰদানক লৈ হোৱা চৰ্চাই বিষয়টো অধিক জটিল কৰি তুলিছে ।

শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব নে মিত্ৰদল অগপক এৰি দিব সেই লৈ বিগত কেইবাদিন ধৰি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতেই সমষ্টিটোত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ । শিৱসাগৰ সমষ্টিত বিগত দুটা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পৰাজিত হ'লেও তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছে । সমষ্টিটোত বিজেপি দলৰ সুদৃঢ় ভেটি আছে ।

শিৱসাগৰ সমষ্টি মিত্ৰ দল অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বৰ থাওৰা আৰু বৰ্তমানৰ ডিমৌ সমষ্টিটো এবাৰৰ নিৰ্দলীয় তথা এবাৰৰ বিজেপি বিধায়ক কুশল দুৱৰীয়ে দলৰ স্বাৰ্থত সুশান্ত বৰগোঁহাইক এৰি দিয়াৰ পাছত দলে দুৱৰীক শিৱসাগৰ সমষ্টিত স্থলাভিষিক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশ্বাসত দুৱৰীয়ে শিৱসাগৰত সাংগঠনিক ভেটি দৃঢ় কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছিল; কিন্তু হঠাৎ শিৱসাগৰ সমষ্টিটো মিত্ৰ দল অগপক এৰি দিয়াৰ সম্ভাবনা প্ৰকট হৈ উঠিছে ।

শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা অগপ নেতা প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ চিন্তা কৰিছে মিত্ৰজোঁটে । ইয়াৰ ফলত শিৱসাগৰ বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে অসন্তুষ্টি । যোৱা শনিবাৰে নিশা বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই ঘেৰাও কৰে শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয় । উক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি শিৱসাগৰ জিলা সভাপতিক এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে কৰ্মকৰ্তা সকলে । ক্ষুব্ধ দলীয় কৰ্মীসকলে 'প্ৰদীপ হাজৰিকা গ' বেক' শ্লোগান দিয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই কয়, "শিৱসাগৰ সমষ্টিত বৰ্তমান বিজেপি দল শক্তিশালী । যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত দলে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে । সমষ্টিটোত দলৰ সংগঠন তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আছে । এনে স্থলত এই সমষ্টি অগপ দলক এৰি দিয়াৰ যুক্তি নাই । আমি অগপ দলক টিকট প্ৰদান কৰাৰ বিৰোধ কৰিছো । আমি আজি সভাপতিক স্মাৰক দিছো ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"শিৱসাগৰ সমষ্টিটো কোনো কাৰণতে অগপক এৰি দিব নোৱাৰো । বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব বুলি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো । শিৱসাগৰত পদুম ফুলিবই লাগিব । অখিল গগৈ জয়ী হ'বৰ বাবে বিৰোধীয়ে কূট কৌশলেৰে অগপত দিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । অগপক দিলে কোনোপধ্য়ে মানি নলও ।"

লগতে পঢ়ক:ৰঙিয়াত ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কোনোপধ্যে মানি নলয় অগপই

অগপত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি ! দল এৰিলে ক্ষোভৰ দাবানলত দগ্ধ শ শ কৰ্মী-বিষয়ববীয়াই

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বিধানসভা নিৰ্বাচন
প্ৰদীপ হাজৰিকা
শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টি
শিৱসাগৰত বিজেপি অগপ সংঘাত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.