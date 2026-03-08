শিৱসাগৰত বিজেপি নে অগপ ? আৰম্ভ হ'লেই সংঘাত
'প্ৰদীপ হাজৰিকা গ' বেক' শ্লোগান বিজেপিৰ । অখিল গগৈ জয়ী হ'বৰ বাবে বিৰোধীৰ চক্ৰান্ত !
Published : March 8, 2026 at 12:53 PM IST
শিৱসাগৰ: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পট সঘনে সলনি হ'ব ধৰিছে । কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা হৈ নুঠাত সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দল-বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এক তিনিকোণীয়া যুঁজৰ আশা কৰা হৈছিল । পিছে শেহতীয়াকৈ এনডিএ মিত্ৰতাৰ মাজত প্ৰাৰ্থী প্ৰদানক লৈ হোৱা চৰ্চাই বিষয়টো অধিক জটিল কৰি তুলিছে ।
শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব নে মিত্ৰদল অগপক এৰি দিব সেই লৈ বিগত কেইবাদিন ধৰি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতেই সমষ্টিটোত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ । শিৱসাগৰ সমষ্টিত বিগত দুটা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পৰাজিত হ'লেও তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছে । সমষ্টিটোত বিজেপি দলৰ সুদৃঢ় ভেটি আছে ।
পূৰ্বৰ থাওৰা আৰু বৰ্তমানৰ ডিমৌ সমষ্টিটো এবাৰৰ নিৰ্দলীয় তথা এবাৰৰ বিজেপি বিধায়ক কুশল দুৱৰীয়ে দলৰ স্বাৰ্থত সুশান্ত বৰগোঁহাইক এৰি দিয়াৰ পাছত দলে দুৱৰীক শিৱসাগৰ সমষ্টিত স্থলাভিষিক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশ্বাসত দুৱৰীয়ে শিৱসাগৰত সাংগঠনিক ভেটি দৃঢ় কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছিল; কিন্তু হঠাৎ শিৱসাগৰ সমষ্টিটো মিত্ৰ দল অগপক এৰি দিয়াৰ সম্ভাবনা প্ৰকট হৈ উঠিছে ।
শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা অগপ নেতা প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ চিন্তা কৰিছে মিত্ৰজোঁটে । ইয়াৰ ফলত শিৱসাগৰ বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে অসন্তুষ্টি । যোৱা শনিবাৰে নিশা বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই ঘেৰাও কৰে শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয় । উক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি শিৱসাগৰ জিলা সভাপতিক এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে কৰ্মকৰ্তা সকলে । ক্ষুব্ধ দলীয় কৰ্মীসকলে 'প্ৰদীপ হাজৰিকা গ' বেক' শ্লোগান দিয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই কয়, "শিৱসাগৰ সমষ্টিত বৰ্তমান বিজেপি দল শক্তিশালী । যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত দলে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে । সমষ্টিটোত দলৰ সংগঠন তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আছে । এনে স্থলত এই সমষ্টি অগপ দলক এৰি দিয়াৰ যুক্তি নাই । আমি অগপ দলক টিকট প্ৰদান কৰাৰ বিৰোধ কৰিছো । আমি আজি সভাপতিক স্মাৰক দিছো ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"শিৱসাগৰ সমষ্টিটো কোনো কাৰণতে অগপক এৰি দিব নোৱাৰো । বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব বুলি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো । শিৱসাগৰত পদুম ফুলিবই লাগিব । অখিল গগৈ জয়ী হ'বৰ বাবে বিৰোধীয়ে কূট কৌশলেৰে অগপত দিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । অগপক দিলে কোনোপধ্য়ে মানি নলও ।"