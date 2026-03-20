অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ বঢ়মপুৰত দ্ৰোণাচাৰ্য-অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব, জিতু গোস্বামী

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ বঢ়মপুৰত দ্ৰোণাচাৰ্য-অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব, জিতু গোস্বামী
এইবাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণত কোন জিকিব ? ৪ মে'লৈকে অপেক্ষা নকৰে জিতু গোস্বামীয়ে ।
Published : March 20, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 5:38 PM IST
নগাঁও/ বঢ়মপুৰ : বঢ়মপুৰত এইবাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণ হ'ব । এই ৰণত এফালে অৰ্জুন আৰু আনফালে আছে দ্ৰোণাচাৰ্য । শুকুৰবাৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীয়ে এইদৰে মন্তব্য় কৰে ।
ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি বঢ়মপুৰত এইবাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীয়ে কয় যে কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণৰ দৰে তেওঁ নিজেই অৰ্জুন হ'ব । বঢ়মপুৰৰ নিৰ্বাচনত নিজৰ বংশ পৰিয়ালকে দেখা পোৱাৰ নিচিনা বুলি মন্তব্য কৰি জিতু গোস্বামীয়ে সমষ্টিটোৰ অগপ দলৰো সমৰ্থন লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে ।
এইবাৰ বঢ়মপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা অজাপ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁইক দ্ৰোণাচাৰ্য আখ্য়া দি কয়, "এইটোৱে দুখ লাগিছে, কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণৰ নিচিনা হৈছে । যিফালেই চাই যাও গোটেই বংশ পৰিয়ালৰ লোক দেখা পাও । মই এতিয়া অৰ্জুনৰ ভূমিকাত আছো । মোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ বংশ পৰিয়াল, দ্ৰোণাচাৰ্যলৈ আহিছে । দ্ৰোণাচাৰ্য আৰু অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব । শেষ হাঁহিটি কোনে মাৰিব মহাভাৰত পঢ়াজনে জানিব ।"
আনহাতে এইবাৰ বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি গোস্বামীয়ে কয়, "আমি বঢ়মপুৰত ৪ মে'লৈকে ৰ'বলগীয়া নাই, ফলাফল ৯ এপ্ৰিলতেই পাই যাম । নিৰ্বাচনত টিকট পোৱাৰ আগত এটা ৰাজনীতি হয়, টিকট পোৱাৰ দিনা এটা ৰাজনীতি হয় আৰু মনোনয়নৰ পিচত বেলেগ এটা ৰাজনীতি হয় । টিকট পোৱাৰ আগলৈকে সকলো মিত্ৰদলে টিকট বিচাৰে । মিত্ৰদলক প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই, মিত্ৰতাটো তেনেকুৱাই । অগপৰ প্ৰত্য়েকজন লোকেই আমাৰ লগত আছে ।"
শুকুৰবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ উদ্দেশ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে পুৱাই কামপুৰৰ বাসগৃহৰ পৰা নগাঁৱৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ ৰাওনা হয় । উৎফুল্লিত সমৰ্থকসকলে ফটকা ফুটাই নাচি-বাগি আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰে ।
এই সম্পৰ্কত কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বাবুল বৰাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আমাৰ জনপ্ৰিয় নেতা জিতু গোস্বামী আমাৰ এজন সদস্য । আমাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ বাবে জিতু গোস্বামীক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাত আমি সকলো কাৰ্যকৰ্তাই ধন্য়বাদ জনাইছো । বঢ়মপৰ সমষ্টি এন ডি এৰ লগত আছে । সমষ্টিটোৰ চুকে কোনে জিতু গোস্বামী, জিতু গোস্বামী ।"
