অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ বঢ়মপুৰত দ্ৰোণাচাৰ্য-অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব, জিতু গোস্বামী

এইবাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণত কোন জিকিব ? ৪ মে'লৈকে অপেক্ষা নকৰে জিতু গোস্বামীয়ে ।

BJP candidate Jitu Goswami of Barhampur Assembly constituency submitted his nomination paper
মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
Published : March 20, 2026 at 5:02 PM IST

Updated : March 20, 2026 at 5:38 PM IST

নগাঁও/ বঢ়মপুৰ : বঢ়মপুৰত এইবাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণ হ'ব । এই ৰণত এফালে অৰ্জুন আৰু আনফালে আছে দ্ৰোণাচাৰ্য । শুকুৰবাৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীয়ে এইদৰে মন্তব্য় কৰে ।

ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি বঢ়মপুৰত এইবাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীয়ে কয় যে কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণৰ দৰে তেওঁ নিজেই অৰ্জুন হ'ব । বঢ়মপুৰৰ নিৰ্বাচনত নিজৰ বংশ পৰিয়ালকে দেখা পোৱাৰ নিচিনা বুলি মন্তব্য কৰি জিতু গোস্বামীয়ে সমষ্টিটোৰ অগপ দলৰো সমৰ্থন লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে ।

মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ বঢ়মপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা অজাপ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁইক দ্ৰোণাচাৰ্য আখ্য়া দি কয়, "এইটোৱে দুখ লাগিছে, কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণৰ নিচিনা হৈছে । যিফালেই চাই যাও গোটেই বংশ পৰিয়ালৰ লোক দেখা পাও । মই এতিয়া অৰ্জুনৰ ভূমিকাত আছো । মোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ বংশ পৰিয়াল, দ্ৰোণাচাৰ্যলৈ আহিছে । দ্ৰোণাচাৰ্য আৰু অৰ্জুনৰ মাজত যুঁজ হ'ব । শেষ হাঁহিটি কোনে মাৰিব মহাভাৰত পঢ়াজনে জানিব ।"

আনহাতে এইবাৰ বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি গোস্বামীয়ে কয়, "আমি বঢ়মপুৰত ৪ মে'লৈকে ৰ'বলগীয়া নাই, ফলাফল ৯ এপ্ৰিলতেই পাই যাম । নিৰ্বাচনত টিকট পোৱাৰ আগত এটা ৰাজনীতি হয়, টিকট পোৱাৰ দিনা এটা ৰাজনীতি হয় আৰু মনোনয়নৰ পিচত বেলেগ এটা ৰাজনীতি হয় । টিকট পোৱাৰ আগলৈকে সকলো মিত্ৰদলে টিকট বিচাৰে । মিত্ৰদলক প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই, মিত্ৰতাটো তেনেকুৱাই । অগপৰ প্ৰত্য়েকজন লোকেই আমাৰ লগত আছে ।"

শুকুৰবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ উদ্দেশ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে পুৱাই কামপুৰৰ বাসগৃহৰ পৰা নগাঁৱৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ ৰাওনা হয় । উৎফুল্লিত সমৰ্থকসকলে ফটকা ফুটাই নাচি-বাগি আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰে ।

এই সম্পৰ্কত কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বাবুল বৰাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আমাৰ জনপ্ৰিয় নেতা জিতু গোস্বামী আমাৰ এজন সদস্য । আমাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ বাবে জিতু গোস্বামীক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাত আমি সকলো কাৰ্যকৰ্তাই ধন্য়বাদ জনাইছো । বঢ়মপৰ সমষ্টি এন ডি এৰ লগত আছে । সমষ্টিটোৰ চুকে কোনে জিতু গোস্বামী, জিতু গোস্বামী ।"

