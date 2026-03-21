খটৰা সত্ৰৰ বৰগছাত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি যুঁজলৈ সাজু বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া
২০২১ চনত য'ত এৰিছিল তাৰ পৰা আকৌ আগবঢ়াৰ সংকল্প ।
Published : March 21, 2026 at 5:04 PM IST
মঙলদৈ: দলঙৰ আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰত নিশা বৰগছাত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'ল ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া । ৰঘুনাথৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাই ভোটযুদ্ধলৈ সাজু তিনিটা কাৰ্যকালৰ অভিজ্ঞতাৰে পৰিপুষ্ট প্ৰাক্তন বিধায়কজন ৷
শুভকাৰ্যৰ আগত ৰঘুনাথক সেৱা জনাও :
সোমবাৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ । বৰগছাত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি সাংবাদিকৰ সন্মুখত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই কয়, "আমাৰ পৰম্পৰা আছে , যিকোনো শুভকাৰ্য এটাত আমি যেতিয়া আগবাঢ়ো ৰঘুনাথৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা লওঁ । আমাৰ তাহানিৰে পৰম্পৰা , আমি আনকি স্কুলত পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়তো সেৱা লৈ যাও । আমাৰ এই অঞ্চলৰ লোকৰ এইটো পৰম্পৰা যি কোনো শুভকাৰ্যৰ আগত ৰঘুনাথক সেৱা কৰা । এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি প্ৰভু ৰঘুনাথৰ শ্ৰীচৰণত এগছি বন্তি জ্বলাও বুলি আহি সমবেত হৈছো ।"
"বহু ভকত বৈষ্ণৱ শুভাকাংক্ষী আহি সমবেত হৈছে । এতিয়া নাম-কীৰ্ত্তন হ'ব , সেৱা লোৱাৰ পিছত আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব । সোমবাৰে আমাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কাৰণে ঠিৰাং কৰিছো । সেই যাত্ৰাৰ বাবে ৰঘুনাথৰ কৃপা বিচাৰি আহিছো আৰু নিশ্চয় কৃপা লাভ কৰিম ।" এইদৰে কয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
ৰঘুনাথে আমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিছে :
বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই পুনৰ কয়, "আগে-পিছেও ৰঘুনাথে আমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিছে, আশা কৰো এইবাৰো পূৰণ কৰিব । ৰাইজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে যি মানস কৰি আমি আগবাঢ়িছো এইক্ষেত্ৰত প্ৰভু ৰঘুনাথে নিশ্চয় কৃপা কৰিব ।"
ৰাইজৰ বিচাৰেই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিচাৰ :
নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শইকীয়াই কয়, "ৰণ কৌশলভাৱে আগবাঢ়ি আছো । আজি কাকো সমালোচনা নকৰো; কিন্তু ৰাইজে ইতিমধ্যে তুলাচনীত তুলি দিছে । মোৰ বিশ্বাস আছে ৰাইজে আমাৰ পক্ষে বেছিকে ভৰ দিব । ৰাইজৰ বিচাৰটোৱে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিচাৰ । মই উৰ্ত্তীণ হ'ব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে । ৰাইজে নিশ্চয় মোক বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰাখিব । মই এটা সময়ত যিখিনি কামত আহি ৰৈছিলো, সেইখিনিৰ পৰা পিছত কৰিবলগীয়া কাম মোৰ পৰিকল্পনাত আছিল; কিন্তু ২১ চনত মোৰ সেই সোভাগ্য নহ'ল । এতিয়া ভাবিছো য'ত এৰিছিলো তাৰ পৰা আকৌ আগবাঢ়িব লাগিব । মই ভাবো ৰাইজে মোক এই সুবিধাটো দিব ৷"
